Мама-Смерть

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 56 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 08:54 by

Ты за мной крадёшься постоянно.Ты следишь, любимая, за мной.То, что ты шпионишь - мне не странно.Но порою нужен мне покой.Проверяешь - нет ли где ошибки?Проверяешь - верен ли тебе?Прячешь иногда свои улыбки.Тайны мысли держишь при себе.Красною лисой за мною вьёшься.Я не вижу отблесков огня.Ты за мной как стража остаёшься.Королевой - впереди меня.Ты идёшь дорогою смертельной,Кровь свою вливая нам в сердца.Бурею в ночи летишь, метельной,Но Судьбою - с нами без конца!Знаешь ты заветные секреты,Что хранят наш призрачный покой.Но я, конечно, знаю это,Хоть мой путь склонился пред тобой.Я иду вослед закату снова.Мне опять не страшно умирать!Кровь твоя поёт во мне кайфово.И мою Судьбу не передать...Смерть-лиса идёт за мной как стража.Королевой - впереди меня.И в крови горит восторгом даже!Сны мои потомкам сохраня.Чёрные заставы впечатлений,Ждёте возвращенья короля.Я иду! (Волшебный, мрачный гений).Смерть - за мной. И впереди меня.

Ключевые слова: Смерть стража королева авторский стих

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