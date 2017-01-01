Мама-Смерть

Мама-СмертьТы за мной крадёшься постоянно.
Ты следишь, любимая, за мной.
То, что ты шпионишь - мне не странно.
Но порою нужен мне покой.
Проверяешь - нет ли где ошибки?
Проверяешь - верен ли тебе?
Прячешь иногда свои улыбки.
Тайны мысли держишь при себе.
Красною лисой за мною вьёшься.
Я не вижу отблесков огня.
Ты за мной как стража остаёшься.
Королевой - впереди меня.
Ты идёшь дорогою смертельной,
Кровь свою вливая нам в сердца.
Бурею в ночи летишь, метельной,
Но Судьбою - с нами без конца!
Знаешь ты заветные секреты,
Что хранят наш призрачный покой.
Но я, конечно, знаю это,
Хоть мой путь склонился пред тобой.
Я иду вослед закату снова.
Мне опять не страшно умирать!
Кровь твоя поёт во мне кайфово.
И мою Судьбу не передать...
Смерть-лиса идёт за мной как стража.
Королевой - впереди меня.
И в крови горит восторгом даже!
Сны мои потомкам сохраня.
Чёрные заставы впечатлений,
Ждёте возвращенья короля.
Я иду! (Волшебный, мрачный гений).
Смерть - за мной. И впереди меня.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:54 by ЭвиллсПросмотров: 56Комментарии: 0
Ключевые слова: Смерть стража королева авторский стих