Прикосновения огня

Прикосновения огняПрикосновения огня -
Всегда, любимая, опасны.
В картинах видела меня,
Что в пламени летят, прекрасны.
Костёр картины рисовал,
Воображенье разжигая.
А ветер песню напевал:
Ты для меня - одна такая!
Твои он волосы ласкал,
Тебя поцеловав украдкой.
Тебе он песню напевал:
Ты для меня - всегда загадка.
А море, ласковой волной,
К ногам твоим плеснуло звёзды,
Что были так давно с тобой.
Ты в детстве им шептала грёзы.
Мечтая, упорхнула в ночь,
Летишь-поёшь волшебной птицей.
Ко мне вернуться ты не прочь.
Должно быть. Я же - за границей.
Высокой, каменной стеной,
Поднялось время, как ни странно.
В моей крови - лишь образ твой.
А в сердце - роковая рана!
Тоски оковы на руках.
И на устах - слова потери.
(Встречались раньше мы в веках.
И вожделели нас же Звери)!
...Тобою я не позабыт.
Ко мне летишь, пронзая время.
Я стар. Но так же ядовит,
Как новых, кровожадных племя.
Вот набежала вновь волна,
На стену, что была преградой.
И время дрогнула стена.
И воля стала мне наградой!
Стоишь стихией огневой
И улыбаешься лукаво.
Ты управляла той волной!
Есть у тебя любое право.
Мы, обернувшись, в бой летим!
И отомстить желаем грозно.
Вкушаем кровь, когда хотим.
И нас убить - теперь уж поздно!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:46 by ЭвиллсПросмотров: 69Комментарии: 2
Ключевые слова: Вампиры оборотни вечность любовь авторский стих