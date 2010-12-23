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Стихи

Прикосновения огня

Прикосновения огня -
Всегда, любимая, опасны.
В картинах видела меня,
Что в пламени летят, прекрасны.

Костёр картины рисовал,
Воображенье разжигая.
А ветер песню напевал:
Ты для меня - одна такая!

Твои он волосы ласкал,
Тебя поцеловав украдкой.
Тебе он песню напевал:
Ты для меня - всегда загадка.

А море, ласковой волной,
К ногам твоим плеснуло звёзды,
Что были так давно с тобой.
Ты в детстве им шептала грёзы.

Мечтая, упорхнула в ночь,
Летишь-поёшь волшебной птицей.
Ко мне вернуться ты не прочь.
Должно быть. Я же - за границей.

Высокой, каменной стеной,
Поднялось время, как ни странно.
В моей крови - лишь образ твой.
А в сердце - роковая рана!

Тоски оковы на руках.
И на устах - слова потери.
(Встречались раньше мы в веках.
И вожделели нас же Звери)!

...Тобою я не позабыт.
Ко мне летишь, пронзая время.
Я стар. Но так же ядовит,
Как новых, кровожадных племя.

Вот набежала вновь волна,
На стену, что была преградой.
И время дрогнула стена.
И воля стала мне наградой!

Стоишь стихией огневой
И улыбаешься лукаво.
Ты управляла той волной!
Есть у тебя любое право.

Мы, обернувшись, в бой летим!
И отомстить желаем грозно.
Вкушаем кровь, когда хотим.
И нас убить - теперь уж поздно!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:46 by ЭвиллсПросмотров: 69Комментарии: 2
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Ключевые слова: Вампиры оборотни вечность любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:48
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#2 написал: Tigger power
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