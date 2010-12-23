Прикосновения огня

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 69 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 08:46 by

Прикосновения огня -Всегда, любимая, опасны.В картинах видела меня,Что в пламени летят, прекрасны.Костёр картины рисовал,Воображенье разжигая.А ветер песню напевал:Ты для меня - одна такая!Твои он волосы ласкал,Тебя поцеловав украдкой.Тебе он песню напевал:Ты для меня - всегда загадка.А море, ласковой волной,К ногам твоим плеснуло звёзды,Что были так давно с тобой.Ты в детстве им шептала грёзы.Мечтая, упорхнула в ночь,Летишь-поёшь волшебной птицей.Ко мне вернуться ты не прочь.Должно быть. Я же - за границей.Высокой, каменной стеной,Поднялось время, как ни странно.В моей крови - лишь образ твой.А в сердце - роковая рана!Тоски оковы на руках.И на устах - слова потери.(Встречались раньше мы в веках.И вожделели нас же Звери)!...Тобою я не позабыт.Ко мне летишь, пронзая время.Я стар. Но так же ядовит,Как новых, кровожадных племя.Вот набежала вновь волна,На стену, что была преградой.И время дрогнула стена.И воля стала мне наградой!Стоишь стихией огневойИ улыбаешься лукаво.Ты управляла той волной!Есть у тебя любое право.Мы, обернувшись, в бой летим!И отомстить желаем грозно.Вкушаем кровь, когда хотим.И нас убить - теперь уж поздно!

Ключевые слова: Вампиры оборотни вечность любовь авторский стих

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