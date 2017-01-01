Зеркальная дорога

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 2 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:59 by

Я краду дыхание огня.Мысли в ночь нежданные уходят.Кто-то вспоминает про меня,И желанья чьи-то цель находят!Странной тайной участью объят,В зеркала иду, огнём ступая.А в глазах моих - жестокий яд.Он для тех, кого давно я знаю!Я иду тропой зеркальных звёзд,Я иду ступенями желаний.Строю я из мыслей странный мост.Приведёт он к чуждым для страданий!Для моих отмщений я идуВ зареве кровавого Востока!Вижу и свою тоску-беду,И она - всегда не одинока!Ты со мной не хочешь говорить,Смотришь в зеркала мои с опаской.Рвёшь моих желаний сердца нить,Спешно попрощалась ты со сказкой!Шепчешь нежеланные словаИ меня ругаешь неизбежно!В чём-то относительно права,Но не в том, что бросила, конечно!Всё равно заглянешь в зеркала.Ждёшь меня ты от себя украдкой.Ты меня во сне опять звала,Для меня осталась ты загадкой.Для страданий чуждых я иду!И огня дыхание ворую.Я люблю тебя в своём Аду!К демонам другим тебя ревную!

Ключевые слова: Любовь зеркала демоны взгляд авторский стих

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