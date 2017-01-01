Зеркальная дорога

Зеркальная дорогаЯ краду дыхание огня.
Мысли в ночь нежданные уходят.
Кто-то вспоминает про меня,
И желанья чьи-то цель находят!
Странной тайной участью объят,
В зеркала иду, огнём ступая.
А в глазах моих - жестокий яд.
Он для тех, кого давно я знаю!
Я иду тропой зеркальных звёзд,
Я иду ступенями желаний.
Строю я из мыслей странный мост.
Приведёт он к чуждым для страданий!
Для моих отмщений я иду
В зареве кровавого Востока!
Вижу и свою тоску-беду,
И она - всегда не одинока!
Ты со мной не хочешь говорить,
Смотришь в зеркала мои с опаской.
Рвёшь моих желаний сердца нить,
Спешно попрощалась ты со сказкой!
Шепчешь нежеланные слова
И меня ругаешь неизбежно!
В чём-то относительно права,
Но не в том, что бросила, конечно!
Всё равно заглянешь в зеркала.
Ждёшь меня ты от себя украдкой.
Ты меня во сне опять звала,
Для меня осталась ты загадкой.
Для страданий чуждых я иду!
И огня дыхание ворую.
Я люблю тебя в своём Аду!
К демонам другим тебя ревную!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:59
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 17:59 by ЭвиллсПросмотров: 2Комментарии: 0
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