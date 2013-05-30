Как я во сне была в гостях у родителей

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:00

Причина: Изменен раздел.

mila kurteeva Просмотров: 248 Комментарии: 2 +4 Вчера, 15:00 by

Моей мамы не стало в 2019 году.За два месяца у нее случилось три обширных инсульта. После третьего ушла в кому, из которой больше не вернулась. Сорвавшийся тромб вызвал инфаркт мозга и последующую за ним смерть.Мы похоронили маму рядом с папой на деревенском кладбище. До сорокового дня она мне не снилась. И вот, после сороковин приснился мне сон.Стою я у широкой бетонной дороги, а через дорогу напротив вижу круглый дачный поселок. Почему круглый? А такой увидела, с белой дымкой по краям. Как на картинке был. Большие деревья, красивые, маленькие домики с забором металлическим вокруг них. Некоторые домики были без забора.Мой взгляд упал на маленький белый домик с высокой треугольной крышей, покрытый красной черепицей. На крыше длинная печная труба. Почти во всю стену было одно большое квадратное окно с резным наличником. Рядом с домом рос большой тополь.Как, не помню, я оказалась у дверей. Двери были бардового цвета, узкие и высокие. Увидела рядом со мной моих братьев. Оба в черных одеждах, в чем были на похоронах. Они молча ждали когда я открою дверь. Я открыла и вошла. Братья вошли следом.Мы оказались в большой темной прихожей. По правою сторону была небольшая печь, по левую не было видно ничего. Прямо перед нами была открытая дверь, ведущая в комнату, свет от которой падал на печь. Мы вошли в эту комнату. Я огляделась.При входе с левой стороны стояли обитые зелёной тканью три скамьи со спинками. Скамьи располагались в виде буквы П. Дальше у стены стояла тумбочка на поверхности которой стояли фарфоровые безделушки. У противоположной стены во всю длину стоял стол-книжка. С правой стороны кроме белой двери в такой же белой стене, ничего не было.Посреди комнаты стоял отец. В белой рубашке и черных брюках. В этой одежде он был похоронен. Рукава рубашки слегка закатаны, как он обычно носил при жизни. Руки в карманах брюк.Я обрадовано подбежала к папе. Мы обнялись. Прижалась к его груди щекой."Мама все болеет, не встаёт", - сказал папа. Почесал затылок рукой. Так он делал, когда чем-то бывал расстроен.Я обернулась в ту сторону, куда он смотрел. Подошла к двери и открыла ее. В темной комнате было две кровати. На кровати с левой стороны лежала мама. Она лежала на боку, рука слегка свесилась над полом. Как будто спала. На нас не отреагировала. Мы с братьями молча стояли и смотрели на нее.Потом мы оказались снова на дороге. Братья ушли в одну сторону, я в другую.Я проснулась.Долго не могла уснуть, пыталась запомнить сон.Папы не стало в 2007 году, и никогда раньше его не видела во сне.Возможно, последний раз, во сне, я увидела папу. Больше он мне не снился.А мама иногда снится. Только вижу ее в нашей деревне, где жили.Вот так побывала в гостях у родителей. Рассказала о сне маминой сестре, тёте. Она сказала, что дачный поселок, который я видела, это кладбище.Извините за сумбурный текст. И за ошибки. Просто тяжело вспоминать, хотелось увидеть комментарии. Если они, конечно, будут.

Ключевые слова: Сон умерший отец умершая мать кладбище авторская история

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