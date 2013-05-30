Как я во сне была в гостях у родителей

Как я во сне была в гостях у родителейМоей мамы не стало в 2019 году.
За два месяца у нее случилось три обширных инсульта. После третьего ушла в кому, из которой больше не вернулась. Сорвавшийся тромб вызвал инфаркт мозга и последующую за ним смерть.
Мы похоронили маму рядом с папой на деревенском кладбище. До сорокового дня она мне не снилась. И вот, после сороковин приснился мне сон.
Стою я у широкой бетонной дороги, а через дорогу напротив вижу круглый дачный поселок. Почему круглый? А такой увидела, с белой дымкой по краям. Как на картинке был. Большие деревья, красивые, маленькие домики с забором металлическим вокруг них. Некоторые домики были без забора.
Мой взгляд упал на маленький белый домик с высокой треугольной крышей, покрытый красной черепицей. На крыше длинная печная труба. Почти во всю стену было одно большое квадратное окно с резным наличником. Рядом с домом рос большой тополь.
Как, не помню, я оказалась у дверей. Двери были бардового цвета, узкие и высокие. Увидела рядом со мной моих братьев. Оба в черных одеждах, в чем были на похоронах. Они молча ждали когда я открою дверь. Я открыла и вошла. Братья вошли следом.
Мы оказались в большой темной прихожей. По правою сторону была небольшая печь, по левую не было видно ничего. Прямо перед нами была открытая дверь, ведущая в комнату, свет от которой падал на печь. Мы вошли в эту комнату. Я огляделась.
При входе с левой стороны стояли обитые зелёной тканью три скамьи со спинками. Скамьи располагались в виде буквы П. Дальше у стены стояла тумбочка на поверхности которой стояли фарфоровые безделушки. У противоположной стены во всю длину стоял стол-книжка. С правой стороны кроме белой двери в такой же белой стене, ничего не было.
Посреди комнаты стоял отец. В белой рубашке и черных брюках. В этой одежде он был похоронен. Рукава рубашки слегка закатаны, как он обычно носил при жизни. Руки в карманах брюк.
Я обрадовано подбежала к папе. Мы обнялись. Прижалась к его груди щекой.
"Мама все болеет, не встаёт", - сказал папа. Почесал затылок рукой. Так он делал, когда чем-то бывал расстроен.
Я обернулась в ту сторону, куда он смотрел. Подошла к двери и открыла ее. В темной комнате было две кровати. На кровати с левой стороны лежала мама. Она лежала на боку, рука слегка свесилась над полом. Как будто спала. На нас не отреагировала. Мы с братьями молча стояли и смотрели на нее.
Потом мы оказались снова на дороге. Братья ушли в одну сторону, я в другую.
Я проснулась.
Долго не могла уснуть, пыталась запомнить сон.
Папы не стало в 2007 году, и никогда раньше его не видела во сне.
Возможно, последний раз, во сне, я увидела папу. Больше он мне не снился.
А мама иногда снится. Только вижу ее в нашей деревне, где жили.
Вот так побывала в гостях у родителей. Рассказала о сне маминой сестре, тёте. Она сказала, что дачный поселок, который я видела, это кладбище.
Извините за сумбурный текст. И за ошибки. Просто тяжело вспоминать, хотелось увидеть комментарии. Если они, конечно, будут.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:00
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 15:00 by mila kurteevaПросмотров: 248Комментарии: 2
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