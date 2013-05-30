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Сны

Как я во сне была в гостях у родителей

Моей мамы не стало в 2019 году.
За два месяца у нее случилось три обширных инсульта. После третьего ушла в кому, из которой больше не вернулась. Сорвавшийся тромб вызвал инфаркт мозга и последующую за ним смерть.
Мы похоронили маму рядом с папой на деревенском кладбище. До сорокового дня она мне не снилась. И вот, после сороковин приснился мне сон.

Стою я у широкой бетонной дороги, а через дорогу напротив вижу круглый дачный поселок. Почему круглый? А такой увидела, с белой дымкой по краям. Как на картинке был. Большие деревья, красивые, маленькие домики с забором металлическим вокруг них. Некоторые домики были без забора.

Мой взгляд упал на маленький белый домик с высокой треугольной крышей, покрытый красной черепицей. На крыше длинная печная труба. Почти во всю стену было одно большое квадратное окно с резным наличником. Рядом с домом рос большой тополь.
Как, не помню, я оказалась у дверей. Двери были бардового цвета, узкие и высокие. Увидела рядом со мной моих братьев. Оба в черных одеждах, в чем были на похоронах. Они молча ждали когда я открою дверь. Я открыла и вошла. Братья вошли следом.
Мы оказались в большой темной прихожей. По правою сторону была небольшая печь, по левую не было видно ничего. Прямо перед нами была открытая дверь, ведущая в комнату, свет от которой падал на печь. Мы вошли в эту комнату. Я огляделась.
При входе с левой стороны стояли обитые зелёной тканью три скамьи со спинками. Скамьи располагались в виде буквы П. Дальше у стены стояла тумбочка на поверхности которой стояли фарфоровые безделушки. У противоположной стены во всю длину стоял стол-книжка. С правой стороны кроме белой двери в такой же белой стене, ничего не было.

Посреди комнаты стоял отец. В белой рубашке и черных брюках. В этой одежде он был похоронен. Рукава рубашки слегка закатаны, как он обычно носил при жизни. Руки в карманах брюк.
Я обрадовано подбежала к папе. Мы обнялись. Прижалась к его груди щекой.
"Мама все болеет, не встаёт", - сказал папа. Почесал затылок рукой. Так он делал, когда чем-то бывал расстроен.
Я обернулась в ту сторону, куда он смотрел. Подошла к двери и открыла ее. В темной комнате было две кровати. На кровати с левой стороны лежала мама. Она лежала на боку, рука слегка свесилась над полом. Как будто спала. На нас не отреагировала. Мы с братьями молча стояли и смотрели на нее.
Потом мы оказались снова на дороге. Братья ушли в одну сторону, я в другую.

Я проснулась.
Долго не могла уснуть, пыталась запомнить сон.
Папы не стало в 2007 году, и никогда раньше его не видела во сне.
Возможно, последний раз, во сне, я увидела папу. Больше он мне не снился.
А мама иногда снится. Только вижу ее в нашей деревне, где жили.
Вот так побывала в гостях у родителей. Рассказала о сне маминой сестре, тёте. Она сказала, что дачный поселок, который я видела, это кладбище.
Извините за сумбурный текст. И за ошибки. Просто тяжело вспоминать, хотелось увидеть комментарии. Если они, конечно, будут.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:00
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 15:00 by mila kurteevaПросмотров: 248Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Сон умерший отец умершая мать кладбище авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 17:34
+1
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Комментариев: 2 135
Соболезную.
После прочтения сна остался мрачный осадок почему-то. Вы этот сон помните в подробностях уже два года. Мне кажется, можно было освоить за это время осознанные сны и попытаться изменить мрачность на великолепие, тем более мама ваша снится вам иногда.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: ТЭО 111
Вчера, 19:39
0
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Репутация: (43|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
Бывают такие сны-переходы. Обычно в течении 7лет после ухода могут сниться. Иногда такие сны бывают, если в жизни какие-то тяжелые проблемы(тоска по детству когда рядом взрослые мама и папа)
Зарегистрирован: 15.12.2019
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