Юбилей

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:41

Grimmas Просмотров: 99 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 11:41 by

Года два-три назад я увидела, наверное, самый страшный для меня сон. Он касался моей мамы и ее сестры, которая умерла еще в 2005 году. Так вот, легла как обычно, ничего тревожного или страшного не смотрела и уж тем более не думала. Мама хоть на тот момент и имела хронические болезни, но ничего страшного не предвещало.Снится сон будто я в нем присутствую как бы лично и в тоже время будто наблюдаю все со стороны. Уже сама атмосфера была напрягающей, так как все было в каких-то красновато-черных оттенках. Комната, где мы были, была мне не знакомой и ощущалась, как если бы мы собирались покупать новое жилье или уже купили, в общем, мне не нравилось это место и я чувствовала беспокойство, которое только нарастало от того, что я ходила за мамой и говорила, что нам лучше уйти. В какой-то момент мама заплакала и куда-то побежала, а я, как в медленной съемке, развернулась и увидела, как мама, плача, обнимается со своей умершей сестрой. Меня охватила паника и я в ужасе кинулась к ним, стараясь разнять, прося маму уйти оттуда. Сердце, казалось бьется так, словно хочет выпрыгнуть из груди, и я тяну маму прочь от тети. Когда мне удалось это сделать и развернуть маму в другую сторону, оттаскивая за собой, я услышала от тети в след :" Я все равно заберу ее в юбилей!" Во сне я рыдала и всхлипывала так, как никогда раньше и, собственно, проснулась от того, что всхлипнула в реальности. Дышать было слегка тяжело, да и на сердце будто камень был. Старалась об этом не думать, говоря себе что "это всего лишь сон. Всего лишь сон." Спать больше не хотелось, я даже сходила до комнаты родителей и проверила маму. Она спала, а я уже не хотела ложиться. Сон я благополучно забыла, но он напомнил о себе. В 2020 мамы не стало. Все произошло как-то скомкано и быстро. По моим ощущениям слишком быстро, о сне вспомнила, когда по спине прошел холодок и в голове всплыла фраза "я все равно заберу ее в юбилей!" Имелось ли в виду круглый год или 15 лет со смерти тети, я не знаю. Мама до своего юбилея не дожила год.После похорон мама мне снилась несколько раз, но как будто издалека. Я наблюдала со стороны, но отчего-то не подходила.Не помню сколько прошло времени с того дня, когда мы простились с мамой, и вот я вижу ее во сне. Не задумываясь, подошла и обняла ее, сказав, что соскучилась. Сон был легким, я не испытывала тревоги или страха. И вроде, как я понимаю, что это сон, а вроде все идет само по себе. Я зачем-то спросила у мамы: "Как там?" На что она, улыбнувшись, ответила, что " мы как бы во сне разговариваем. О чем ты? Как там." Я еще во сне себе сказала "А да, точно".После мама довольно часто снилась, но про то "как там?" я спрашивала дважды. Тогда на этот вопрос мама мне показала вид из окна своей бывшей комнаты. Зачем я и сама не знаю, наверное, убедиться, что с мамой там все хорошо. Да и разговаривали мы во сне редко.

Ключевые слова: Тетя сон мама смерть авторская история

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