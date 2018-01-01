Вещий сон

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:49

Helldog Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:49 by

Сновидение было приятным и радостным, но его толкование в разных сонниках повергло меня в шок!Я крайне редко вижу сны. А если иногда снится что-то, проснувшись, тут же выбрасываю все из головы. Так было до тех пор, пока к нам в фирму не пришла новая сотрудница. Инна – девушка приятная во всех отношениях, но с одной странностью. Каждое рабочее утро она, как все нормальные люди, начинала с традиционного: «Привет, девочки!», а потом, не сделав даже малейшей паузы, начинала с очень подробного и обстоятельного пересказа своего ночного сновидения. А затем непременно следовало толкование сна.Я, никогда раньше не интересовавшаяся данной темой, искренне удивлялась не логичности составителя сонника, которым пользовалась Инна.Ну, почему, скажите на милость, увидеть во сне летучую мышь — к тяжелой болезни или к смерти, а обычную бескрылую мышку - к счастью, веселью и радостным хлопотам?!Поначалу мы снисходительно посмеивались над новенькой (за глаза, но чтобы не обидеть), однако, ее бзик оказался весьма заразным — не прошло и месяца, как все девочки из бухгалтерии стали относиться к сновидениям более, чем трепетно, и вдохновенно обсуждать их в рабочее время. Я держалась дольше остальных коллег, но в итоге тоже подсела на этот «наркотик».Это случилось в тот день (точнее, ночь), когда мне приснилось… свадебное платье. Я уже говорила, что вижу сны редко и почти никогда их не запоминаю. А тут вдруг запомнила. Причем до мельчайших подробностей, вплоть до узора кружевов на корсете и шуршания фатиновой юбки, когда я примеряла платье перед зеркалом!Сон был приятным и радостным, проснулась я в отличном настроении. Часы показывали полседьмого, времени на сборы было навалом, поэтому еще минут десять понежилась в постели, потом, мурлыча веселую песенку, приняла душ, позавтракала, а затем включила компьютер – захотелось посмотреть, что же означает мое чудесное сновидение.Этим делом я занималась впервые, поэтому, набрав в поисковике «Вещие сны», зашла на первый попавшийся сайт. Конкретных толкований там не было, зато была очень полезная информация. Оказывается, сны с четверга на пятницу сбываются очень скоро, а те, что снятся двадцать третьего числа – ОБЯЗАТЕЛЬНО! «Здорово! – обрадовалась я. – Сегодня как раз пятница, двадцать третье, следовательно, мой сон – в руку».После этого стала один за другим открывать сонники. Но то, что я там прочитала, вызвало у меня, мягко говоря, оторопь. А не мягко – шок! Некто Миллер предсказывал общественные работы. Отец психоанализа Фрейд трактовал мой сон, как тягу к самоудовлетворению. В следующем «безымянном» сборнике было написано: «Увидеть себя в белом свадебном наряде – нехорошая примета, предвещающая недомогания, болезни и лишения», а еще один посулил мне горькие слезы и измену любимого человека.Больше читать я не стала и сердито захлопнула крышку ноутбука. Настроение упало ниже нулевой отметки. Ну, и что из этих обещанных гадостей обязательно сбудется в скором времени?Что-то одно или все сразу?В отличие от Инны, рассказывать коллегам о своем сне я не стала. Когда же девочки начали допытываться, почему я такая кислая, сослалась на плохое самочувствие. А вечером меня возле офиса поджидал бойфренд Артем с букетом роз. Отвез в ресторан и там вдруг сделал предложение руки и сердца.Утро субботы я начала с просмотра свадебных каталогов в Интернете. Придирчиво рассматривала белоснежные платья невест и думала о том, что, оказывается, вещий сон — штука реальная, но порой он сбывается абсолютно буквально, без всяких заковыристых толкований…Автор: Анонимно.

Ключевые слова: Вещий сон толкование платье свадьба

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