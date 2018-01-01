Вещий сонСновидение было приятным и радостным, но его толкование в разных сонниках повергло меня в шок!
Я крайне редко вижу сны. А если иногда снится что-то, проснувшись, тут же выбрасываю все из головы. Так было до тех пор, пока к нам в фирму не пришла новая сотрудница. Инна – девушка приятная во всех отношениях, но с одной странностью. Каждое рабочее утро она, как все нормальные люди, начинала с традиционного: «Привет, девочки!», а потом, не сделав даже малейшей паузы, начинала с очень подробного и обстоятельного пересказа своего ночного сновидения. А затем непременно следовало толкование сна.
Я, никогда раньше не интересовавшаяся данной темой, искренне удивлялась не логичности составителя сонника, которым пользовалась Инна.
Ну, почему, скажите на милость, увидеть во сне летучую мышь — к тяжелой болезни или к смерти, а обычную бескрылую мышку - к счастью, веселью и радостным хлопотам?!
Поначалу мы снисходительно посмеивались над новенькой (за глаза, но чтобы не обидеть), однако, ее бзик оказался весьма заразным — не прошло и месяца, как все девочки из бухгалтерии стали относиться к сновидениям более, чем трепетно, и вдохновенно обсуждать их в рабочее время. Я держалась дольше остальных коллег, но в итоге тоже подсела на этот «наркотик».
Это случилось в тот день (точнее, ночь), когда мне приснилось… свадебное платье. Я уже говорила, что вижу сны редко и почти никогда их не запоминаю. А тут вдруг запомнила. Причем до мельчайших подробностей, вплоть до узора кружевов на корсете и шуршания фатиновой юбки, когда я примеряла платье перед зеркалом!
Сон был приятным и радостным, проснулась я в отличном настроении. Часы показывали полседьмого, времени на сборы было навалом, поэтому еще минут десять понежилась в постели, потом, мурлыча веселую песенку, приняла душ, позавтракала, а затем включила компьютер – захотелось посмотреть, что же означает мое чудесное сновидение.
Этим делом я занималась впервые, поэтому, набрав в поисковике «Вещие сны», зашла на первый попавшийся сайт. Конкретных толкований там не было, зато была очень полезная информация. Оказывается, сны с четверга на пятницу сбываются очень скоро, а те, что снятся двадцать третьего числа – ОБЯЗАТЕЛЬНО! «Здорово! – обрадовалась я. – Сегодня как раз пятница, двадцать третье, следовательно, мой сон – в руку».
После этого стала один за другим открывать сонники. Но то, что я там прочитала, вызвало у меня, мягко говоря, оторопь. А не мягко – шок! Некто Миллер предсказывал общественные работы. Отец психоанализа Фрейд трактовал мой сон, как тягу к самоудовлетворению. В следующем «безымянном» сборнике было написано: «Увидеть себя в белом свадебном наряде – нехорошая примета, предвещающая недомогания, болезни и лишения», а еще один посулил мне горькие слезы и измену любимого человека.
Больше читать я не стала и сердито захлопнула крышку ноутбука. Настроение упало ниже нулевой отметки. Ну, и что из этих обещанных гадостей обязательно сбудется в скором времени?
Что-то одно или все сразу?
В отличие от Инны, рассказывать коллегам о своем сне я не стала. Когда же девочки начали допытываться, почему я такая кислая, сослалась на плохое самочувствие. А вечером меня возле офиса поджидал бойфренд Артем с букетом роз. Отвез в ресторан и там вдруг сделал предложение руки и сердца.
Утро субботы я начала с просмотра свадебных каталогов в Интернете. Придирчиво рассматривала белоснежные платья невест и думала о том, что, оказывается, вещий сон — штука реальная, но порой он сбывается абсолютно буквально, без всяких заковыристых толкований…
Автор: Анонимно.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:49
Сегодня, 10:49 by HelldogПросмотров: 5Комментарии: 0
Ключевые слова: Вещий сон толкование платье свадьба