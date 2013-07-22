Приходящие во снах

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

VikaVeka Просмотров: 16 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:11 by

Я очень люблю смотреть сны. С детства мне снятся очень яркие и запоминающиеся истории. Многие как целые фильмы. Осознанные сновидения начались в подростковом возрасте, я научилась управлять и создавать сны. Но с этим умением и пришли "они".Я не знаю, как выразиться правильно, но однажды я поняла, что в моем сне присутствует ещё кто-то, кроме меня. То есть не плод моего воображения, а что-то чужеродное, из вне.Сначала я всё сваливала на бурную фантазию, но эти сущности стали приходить чаще. Обычно, мне снился простой сон, но в какой-то момент я начинала чувствовать "их" присутствие и инстинктивно начинала убегать. В основном я не видела от кого бегу, но иногда они принимали вид обычных людей.Однажды снится мне улица, вечер, иду к подъезду, а недалеко стоит парень. Ну парень как парень, ан нет, вижу лицо каменное и глаз как будто нет, значит, "оно". А около подъезда свет, и он хочет приблизиться, а не может.Другой сон: бегу я по коридору, а оно гонится за мной, и я сочиняю лесенку, взбираюсь по ней, а ему сложно догнать, и оно начинает истошно выть. После таких снов муж долго меня успокаивал, иногда я просто впадала в депрессию. Что им нужно от меня? Почему они ничего не говорят? Почему я всегда могу от них убежать? Часто я ставила церковные свечки после сильного бегства, и такие сны ненадолго прекращались.Но однажды мне приснился совсем страшный сон. Я была в помещении, похожем на пустой бассейн, темно, и вижу много людей, я иду между ними. И когда оказываюсь в центре, понимаю, что это не люди - лиц нет, у них просто не может быть лиц. Я останавливаюсь, бежать некуда, света нет. И они в первый раз со мной заговорили. Это был как голос внутри, послание. А сказали эти сущности вот что: "Не жги больше свечей".Ох в каком же шоке я проснулась, ведь свечи были единственным спасением от них, хоть и недолгим. Вы скажите, вот, подумаешь, сон, все во сне бежали от кого-то. Но это совсем другое, я сутки потом от таких снов отхожу. Я всем телом и разумом чувствую чужое присутствие. Это не обычный кошмар, которых мне снилось премножество: и убийства, и резня, не сравнить! Кто они и что хотели - не знаю. Зла они мне не причинили. А свечки я ставить перестала. Я побоялась их злить. Совсем через короткое время я забеременела, и всё, абсолютно все мои сны, видения, гиперчувства прекратились. И "они" больше не приходили...

Ключевые слова: Сны существа страх бегство авторская история

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