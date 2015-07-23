Яблоневая фея

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

зелёное яблочко Просмотров: 69 Комментарии: 8 +7 Сегодня, 08:17 by

Чудесна весна, особенно поздняя. Полная пения птиц, благоухания садов. Ощущения бесконечного чуда. А ведь чудеса и в самом деле случаются.Если лунной, тихой ночью вы выйдете в сад и приглядитесь к распускающимся деревьям, то вполне можете встретиться с волшебством. Вот цветок полностью раскрылся, над ним поднимается лёгкий дымок. И, если приглядеться, то на дне цветка лежит существо напоминающее стрекозу, с мокрыми слипшимися крылышками. У вас же хватит совести не обижать его?Зато, если дождаться когда крылышки обсохнут и расправятся, то оно вспорхнет в воздух. И тогда станет очевидно, что никакая это не стрекоза. А человечек в зелёном одеянии с прозрачными невесомыми крылышками. Это садовые или плодовые феи. Самые разные: персиковые, абрикосовые, малиновые, вишневые, яблоневые. Укрываясь днём среди густой листвы, они ночами парят среди деревьев, водят хороводы, поют свои весёлые песенки, оберегают сад. И так до поздней осени.Но есть один секрет, неведомый людям…На даче Ковригиных расцветала старая яблоня, огромная и раскидистая. Самый обычный Уральский налив с каскадом золотисто-янтарных плодов по осени.Светлана Ковригина, 19 лет от роду, вышла прогуляться по саду перед сном. Посмотришь на неё — ангел небесный. С точеной фигурой, белокурыми локонами, глазами как лазоревый цвет. И даже чуть вздернутый носик не портил впечатления от прелестницы. Но общения с ней редко кто выдерживал, столько себялюбия, вздорности было в этой девице.Покрутившись вокруг яблони, Света, неизвестно ради какой прихоти, сломала веточку и оборвала на ней цветы. Все, кроме одного полураскрытого бутона.Вернувшись в дом, поставила веточку в банку с водой в своей спальне.Пробуждение её поутру было внезапным. Она услышала звук наподобие шлепка, лёгкое жужжание и тоненький голосок, причитающий: «Ой, ой!»Света села и огляделась. В комнате пусто. И ещё недостаточно светло.— Отпусти меня! — вновь тот же голосочек.— Что за? — в сердцах крикнула девушка.— Это я, яблоневая фея Трумми. Прямо перед тобой.Приглядевшись, Света действительно разглядела её. Размером со стрекозу, всё в зелёном, парило перед ней неизвестное существо.— Я вылупилась из того цветка. Теперь обязана исполнить твоё желание.Красавица подскочила и завопила:— Хочу быть богатой. Чтобы денег море! Особняк роскошный. Меха, золото, бриллианты. Наряды умопомрачительные. И чтобы я ни секунды не работала. Нигде!Личико Трумми болезненно сморщилось:— Это сложно слишком, будет трудно…— Ах, тварь мелкая! Что? Трудно? Вот крылышки пообрываю!Крошка фея вздохнула, что-то робко хотела возразить.Ну, ладно! Будь по-твоему, — и, зажмурившись, щелкнула пальцами.Света с трудом разлепила веки. «Приснится же такое!» — с досадой подумала она. Но вновь послышалось это негромкое жужжание. Стоп! Это ведь совсем не та комнатушка на даче. Убранство опочивальни поражало роскошью. « Ну что же, — прозвенело у нее в голове, — то, что ты хотела, наслаждайся!»Уверенно, привычным движением протянув руку, девушка нажала звонок. Через минуту раздвинулись створки двери, робко вошла горничная:— С добрым утром, Лана Витальевна!Дни мелькали как в калейдоскопе. Массаж, маникюр, педикюр, фитнес, шопинг, вечеринки. И никаких забот! Даже учиться никто не заставляет! А деньги сами собой возникают на карточке.Вышколенная прислуга молчит, даже если пустой чашкой в них запустить. Даже расчёт не попросят, а дело своё знают.Очередное пати удалось на славу. Лана была неотразима в своём обтягивающем алом платье. Давно положила она глаз на красавца Артема. Высокий, мускулистый, смуглый брюнет занял все её мысли. Да только занят он. Но в этот раз он пришёл без невесты. Что там случилось, выяснять Светлана не стала, а устремилась на штурм. И вот, они уже наедине в зимнем саду. Вот-вот Тема поцелует её. Девушка прикрыла веки в предвкушении сладкого мига. Но вдруг мир взорвался тысячами разноцветных брызг, и всё вокруг завертелось…Когда Света смогла рассмотреть всё вокруг, то ни Артема, ни роскошного дома нигде не было. Стояла она в саду на даче, и только облетающая яблоня осыпала её своими белыми лепестками. Да в воздухе слышался шорох крылышек и тихий смех.Звук пришедший смс-ки заставил её подпрыгнуть. Она гласила, что по кредитной карте на имя Светланы Витальевны К. уже давно просрочка платежа, и льготный период истёк.

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