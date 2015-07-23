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Сказки

Яблоневая фея

Чудесна весна, особенно поздняя. Полная пения птиц, благоухания садов. Ощущения бесконечного чуда. А ведь чудеса и в самом деле случаются.
Если лунной, тихой ночью вы выйдете в сад и приглядитесь к распускающимся деревьям, то вполне можете встретиться с волшебством. Вот цветок полностью раскрылся, над ним поднимается лёгкий дымок. И, если приглядеться, то на дне цветка лежит существо напоминающее стрекозу, с мокрыми слипшимися крылышками. У вас же хватит совести не обижать его?
Зато, если дождаться когда крылышки обсохнут и расправятся, то оно вспорхнет в воздух. И тогда станет очевидно, что никакая это не стрекоза. А человечек в зелёном одеянии с прозрачными невесомыми крылышками. Это садовые или плодовые феи. Самые разные: персиковые, абрикосовые, малиновые, вишневые, яблоневые. Укрываясь днём среди густой листвы, они ночами парят среди деревьев, водят хороводы, поют свои весёлые песенки, оберегают сад. И так до поздней осени.
Но есть один секрет, неведомый людям…

На даче Ковригиных расцветала старая яблоня, огромная и раскидистая. Самый обычный Уральский налив с каскадом золотисто-янтарных плодов по осени.
Светлана Ковригина, 19 лет от роду, вышла прогуляться по саду перед сном. Посмотришь на неё — ангел небесный. С точеной фигурой, белокурыми локонами, глазами как лазоревый цвет. И даже чуть вздернутый носик не портил впечатления от прелестницы. Но общения с ней редко кто выдерживал, столько себялюбия, вздорности было в этой девице.
Покрутившись вокруг яблони, Света, неизвестно ради какой прихоти, сломала веточку и оборвала на ней цветы. Все, кроме одного полураскрытого бутона.
Вернувшись в дом, поставила веточку в банку с водой в своей спальне.
Пробуждение её поутру было внезапным. Она услышала звук наподобие шлепка, лёгкое жужжание и тоненький голосок, причитающий: «Ой, ой!»
Света села и огляделась. В комнате пусто. И ещё недостаточно светло.
— Отпусти меня! — вновь тот же голосочек.
— Что за? — в сердцах крикнула девушка.
— Это я, яблоневая фея Трумми. Прямо перед тобой.
Приглядевшись, Света действительно разглядела её. Размером со стрекозу, всё в зелёном, парило перед ней неизвестное существо.
— Я вылупилась из того цветка. Теперь обязана исполнить твоё желание.

Красавица подскочила и завопила:
— Хочу быть богатой. Чтобы денег море! Особняк роскошный. Меха, золото, бриллианты. Наряды умопомрачительные. И чтобы я ни секунды не работала. Нигде!
Личико Трумми болезненно сморщилось:
— Это сложно слишком, будет трудно…
— Ах, тварь мелкая! Что? Трудно? Вот крылышки пообрываю!
Крошка фея вздохнула, что-то робко хотела возразить.
Ну, ладно! Будь по-твоему, — и, зажмурившись, щелкнула пальцами.
Света с трудом разлепила веки. «Приснится же такое!» — с досадой подумала она. Но вновь послышалось это негромкое жужжание. Стоп! Это ведь совсем не та комнатушка на даче. Убранство опочивальни поражало роскошью. « Ну что же, — прозвенело у нее в голове, — то, что ты хотела, наслаждайся!»
Уверенно, привычным движением протянув руку, девушка нажала звонок. Через минуту раздвинулись створки двери, робко вошла горничная:
— С добрым утром, Лана Витальевна!
Дни мелькали как в калейдоскопе. Массаж, маникюр, педикюр, фитнес, шопинг, вечеринки. И никаких забот! Даже учиться никто не заставляет! А деньги сами собой возникают на карточке.
Вышколенная прислуга молчит, даже если пустой чашкой в них запустить. Даже расчёт не попросят, а дело своё знают.
Очередное пати удалось на славу. Лана была неотразима в своём обтягивающем алом платье. Давно положила она глаз на красавца Артема. Высокий, мускулистый, смуглый брюнет занял все её мысли. Да только занят он. Но в этот раз он пришёл без невесты. Что там случилось, выяснять Светлана не стала, а устремилась на штурм. И вот, они уже наедине в зимнем саду. Вот-вот Тема поцелует её. Девушка прикрыла веки в предвкушении сладкого мига. Но вдруг мир взорвался тысячами разноцветных брызг, и всё вокруг завертелось…
Когда Света смогла рассмотреть всё вокруг, то ни Артема, ни роскошного дома нигде не было. Стояла она в саду на даче, и только облетающая яблоня осыпала её своими белыми лепестками. Да в воздухе слышался шорох крылышек и тихий смех.
Звук пришедший смс-ки заставил её подпрыгнуть. Она гласила, что по кредитной карте на имя Светланы Витальевны К. уже давно просрочка платежа, и льготный период истёк.
С интернета


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:17 by зелёное яблочкоПросмотров: 69Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Сад фея яблоня девушка капризы богатство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 08:43
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1556|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 021
Дожили! Теперь даже золотой рыбке желание без оформления кредита не загадаешь)))

Накрылись мои планы((
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Sniff
Сегодня, 11:41
+2
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (160|-2)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 364
Бедная Светюля, так жестко обломаться)) А если не обижать фею, может на карточке будет вечный льготный период?)+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:16
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1644|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 204
Цитата: Sniff
не обижать фею, может на карточке будет вечный льготный период

Лучше другое загадать
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 12:40
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2236|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 658
Очень жизненно, таких Светулек полно, мне напомнило ту стрекозу, что лето пропела, а уже и осень подкралась)) кстати я обеспокоена теперь, куда интересно феечки осенью деваются?) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: t.eir
Сегодня, 13:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 267
Цитата: Tigger power
кстати я обеспокоена теперь, куда интересно феечки осенью деваются?) +++

Может они улетают в тёплые края на перелётных птицах, как Дюймовочка. Или в спячку впадают укрывшись опавшей листвой.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#6 написал: kusi
Сегодня, 14:29
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (3045|-2)
Публикаций: 352
Комментариев: 7 062
Потрясающе!!! Яблочко, ты умничка! От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:44
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1644|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 204
Цитата: Tigger power
феечки осенью деваются?)

Отмирают, чтобы по весне возродится вновь))

Цитата: Estellan

Накрылись мои планы((

Всё по серьёзному. Разбитым корытом не отделаешься
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#8 написал: Матвеевский
Сегодня, 15:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 325
Прекрасная сказка. Спасибо за творчество и за лукавую фею. Плюс, разумеется
Зарегистрирован: 5.03.2018
  
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