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Стихи

Один среди холодной пустоты

Один среди холодной пустоты,
Взращённый на давно остывшем поле.
Цветок неописуемой красоты,
Что положением своим тут недоволен.

Вокруг лишь пустота, да шорох ветра,
Колючий воздух треплет лепестки.
И пустошь что длинною в километры,
Вот что осталось здесь от дебрей городских.

А время не считает сроки жизни,
Цветущий мир в одну секунду пеплом стал.
И нет на свете девушки капризней,
Судьбой которою исчезнувший народ прозвал.

Лишь тишина теперь напоминание,
О людях, что здесь жили до тех пор.
Когда одно только цветка название,
Память оставило о тех, кто её стёр.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:29
Причина: Стилистика и пунктуация автора сохранены.
Сегодня, 21:29 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 14Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Пустота цветок один авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:00
+1
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Пронзительный стих, браво! braavo +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 22:50
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Напоминание о том, что мы пройдём, а природа останется и прекрасно обойдётся без нас.
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