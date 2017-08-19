Один среди холодной пустоты

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:29

Причина: Стилистика и пунктуация автора сохранены.

Девятихвостый Лис Просмотров: 14 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 21:29 by

Один среди холодной пустоты,Взращённый на давно остывшем поле.Цветок неописуемой красоты,Что положением своим тут недоволен.Вокруг лишь пустота, да шорох ветра,Колючий воздух треплет лепестки.И пустошь что длинною в километры,Вот что осталось здесь от дебрей городских.А время не считает сроки жизни,Цветущий мир в одну секунду пеплом стал.И нет на свете девушки капризней,Судьбой которою исчезнувший народ прозвал.Лишь тишина теперь напоминание,О людях, что здесь жили до тех пор.Когда одно только цветка название,Память оставило о тех, кто её стёр.

Ключевые слова: Пустота цветок один авторский стих

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