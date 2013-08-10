Морские суеверия

Морские суеверияВот, собственно, и некоторые приметы:
1. Женщина на корабле - к беде. Возникло, по-видимому, из-за того, что на английском языке слово "корабль" женского рода. Поэтому предполагалось, что она - корабль - будет ревновать членов экипажа корабля к появившейся на нем женщине.
2. Присутствие при закладке корабля девственниц, особенно рыжих - плохая примета.
3. Первый гвоздь в киль корабля нужно забивать через подкову. Гвоздь желательно должен быть золотым (или монеткой золотой).
4. Кораблю с килем из брусьев ясеня, рябины, кизила будет сопутствовать благополучное плавание.
5. Корабль с килем из краденого дерева сгорит во время первого же выхода в море, если кража будет обнаружена. Если кража не будет раскрыта, то корабль ночью будет идти быстрее, чем днем.
6. Подкова, прибитая к мачте, защищает корабль от беды.
7. Хвост акулы, прибитый к бушприту, способствует увеличению скорости корабля.
8. "Винное крещение" - разбивание бутылки о форштевень спускаемого на воду корабля. Если бутылка не разбивается с первого раза или пролетает вообще мимо корпуса - это сулит несчастья кораблю.
9. Преждевременное оглашение имени корабля крайне нежелательно.
10. Нельзя менять имя корабля.
11. День выхода корабля в море в пятницу (день распятия Христа), особенно 13 числа, - несчастливый день.
12. День выхода корабля в море в первый понедельник апреля (день рождения первого в мире убийцы Каина и день убийства им своего родного брата Авеля) - несчастливый день.
13. День выхода корабля в море второй понедельник августа (день гибели городов Содома и Гоморры) - несчастливый день.
14 . День выхода корабля в море 31 декабря (в этот день повесился Иуда) - несчастливый день.
15. Пассажиры-юристы (защищающие интересы судовладельцев) и служители культа могут привести к бедам в плавании.
16. Покойник на корабле - к несчастью. Необходимо уложить его, коли он появился, поперек диаметральной плоскости корабля, а по прибытии в порт незамедлительно отправить на берег. И только после отправки тела покойного можно было сходить на берег.
17. Закон передачи бутылки с вином против солнца, то есть соседу справа. Передача по солнцу - морская серость.
18. Бегство крыс с корабля - к его гибели.
19. Моряк с разноцветными глазами - к несчастью.
20. Кривоногий моряк - к удаче.
21. Рождение на борту ребенка - к удаче.
22. Швабра или ведро, уроненные за борт, - к неудаче.
23. Огни Святого Эльма на мачтах корабля - к удаче.
24. Передача корабельного флага между ступеньками трапа - к неудаче.
25. Несчастье ожидает тех, кто использует вещи утонувших моряков или приносит на борт цветы перед выходом в море.
26. Съемка с якоря в понедельник, особенно 13 числа, сулит беду (на русском флоте).
27. Плюнуть на палубе - преступление.
28. Нельзя закуривать трем лицам от одной спички - один из прикуривших обязательно умрет.
29. Нельзя свистеть на палубе - этим накликается шторм.
30. Поскреби по мачте, и появится ветер во время штиля.
31. Во время штиля надо написать на бумажке имена десяти лысых человек, выбросить бумажку за борт и скрести ногтями мачту, слегка посвистывая, - непременно появится ветер.
32. Нельзя убивать чаек или вообще всякую морскую птицу (души погибших моряков переселяются в них).
33.Для вызова ветра капитан должен бросать свою фуражку, а рулевой - сапог в сторону, откуда требовался ветер.
34. Средство от смерча - втыкание ножа с черной рукояткой в мачту в сочетании со звоном оружия и заклинаниями.
35. Для вызова ветра - хлестать друг друга плетьми.
Автор неизвестен.
Источник.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:52
Сегодня, 14:52 by Восьмая теньПросмотров: 82Комментарии: 4
Ключевые слова: Море корабль моряк примета суеверия