Морские суеверия

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:52

Восьмая тень Просмотров: 82 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 14:52 by

1. Женщина на корабле - к беде. Возникло, по-видимому, из-за того, что на английском языке слово "корабль" женского рода. Поэтому предполагалось, что она - корабль - будет ревновать членов экипажа корабля к появившейся на нем женщине.2. Присутствие при закладке корабля девственниц, особенно рыжих - плохая примета.3. Первый гвоздь в киль корабля нужно забивать через подкову. Гвоздь желательно должен быть золотым (или монеткой золотой).4. Кораблю с килем из брусьев ясеня, рябины, кизила будет сопутствовать благополучное плавание.5. Корабль с килем из краденого дерева сгорит во время первого же выхода в море, если кража будет обнаружена. Если кража не будет раскрыта, то корабль ночью будет идти быстрее, чем днем.6. Подкова, прибитая к мачте, защищает корабль от беды.7. Хвост акулы, прибитый к бушприту, способствует увеличению скорости корабля.8. "Винное крещение" - разбивание бутылки о форштевень спускаемого на воду корабля. Если бутылка не разбивается с первого раза или пролетает вообще мимо корпуса - это сулит несчастья кораблю.9. Преждевременное оглашение имени корабля крайне нежелательно.10. Нельзя менять имя корабля.11. День выхода корабля в море в пятницу (день распятия Христа), особенно 13 числа, - несчастливый день.12. День выхода корабля в море в первый понедельник апреля (день рождения первого в мире убийцы Каина и день убийства им своего родного брата Авеля) - несчастливый день.13. День выхода корабля в море второй понедельник августа (день гибели городов Содома и Гоморры) - несчастливый день.14 . День выхода корабля в море 31 декабря (в этот день повесился Иуда) - несчастливый день.15. Пассажиры-юристы (защищающие интересы судовладельцев) и служители культа могут привести к бедам в плавании.16. Покойник на корабле - к несчастью. Необходимо уложить его, коли он появился, поперек диаметральной плоскости корабля, а по прибытии в порт незамедлительно отправить на берег. И только после отправки тела покойного можно было сходить на берег.17. Закон передачи бутылки с вином против солнца, то есть соседу справа. Передача по солнцу - морская серость.18. Бегство крыс с корабля - к его гибели.19. Моряк с разноцветными глазами - к несчастью.20. Кривоногий моряк - к удаче.21. Рождение на борту ребенка - к удаче.22. Швабра или ведро, уроненные за борт, - к неудаче.23. Огни Святого Эльма на мачтах корабля - к удаче.24. Передача корабельного флага между ступеньками трапа - к неудаче.25. Несчастье ожидает тех, кто использует вещи утонувших моряков или приносит на борт цветы перед выходом в море.26. Съемка с якоря в понедельник, особенно 13 числа, сулит беду (на русском флоте).27. Плюнуть на палубе - преступление.28. Нельзя закуривать трем лицам от одной спички - один из прикуривших обязательно умрет.29. Нельзя свистеть на палубе - этим накликается шторм.30. Поскреби по мачте, и появится ветер во время штиля.31. Во время штиля надо написать на бумажке имена десяти лысых человек, выбросить бумажку за борт и скрести ногтями мачту, слегка посвистывая, - непременно появится ветер.32. Нельзя убивать чаек или вообще всякую морскую птицу (души погибших моряков переселяются в них).33.Для вызова ветра капитан должен бросать свою фуражку, а рулевой - сапог в сторону, откуда требовался ветер.34. Средство от смерча - втыкание ножа с черной рукояткой в мачту в сочетании со звоном оружия и заклинаниями.35. Для вызова ветра - хлестать друг друга плетьми.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Море корабль моряк примета суеверия

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