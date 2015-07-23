Записки Учёного Кота. Первая тетрадка. Продолжение 4

Летяга Просмотров: 25 Комментарии: 3 +4 Вчера, 19:39 by

День 126.Гном весь день говорит, что я - самый лучший. Как будто он сразу этого не понял! Дело в том, что сегодня я, опять, махал киркой. И вдруг учуял запах: точно такой же, какой был у камней Гнома. Я ему об этом сказал, даже примерно указал, в какой стороне. Он отнёсся к моему заявлению скептически, но взял кирку и принялся махать. Через десять минут визжал так же, как те Богатыри, которых носит Колдун над Лукоморьем. Говорит, я за раз нашёл больше, чем он за месяц. Подумаешь! Я, если захочу и больше могу найти!День 127.Утром около двери нашёл кувшин молока. Судя по записке - от Гнома. Пишет, что могу сегодня отдохнуть, если что прикроет. Отличные новости! Решил найти Фёдора, поинтересоваться, чем я ему не угодил. Зашёл на кухню, повара сказали, что он живёт в дальней комнате по коридору. Дошёл, вежливо постучал в дверь и вошёл. От летящего в меня сапога увернуться не успел. На мой логичный вопль, мол, какого Лешего он делает, тот сказал, что у него “аллергия”. Мог бы записку на дверь повесить, что он не один! Откуда я знаю, кто у него там!День 128.Гном объяснил, что аллергия - это такая болезнь. Допустим, съем я рыбу и буду чесаться. А у Фёдора аллергия на мою шерсть. Подумаешь! Переживёт. От чихания и соплей ещё никто не умирал. Вроде бы. Гном сегодня нашёл два золотых самородка, каждый размером с небольшого карасика. Хозяйка лично приходила, хвалила и велела поварам увеличить наши порции. Это отлично!День 129.Спросил у Гнома, почему он сдаёт на склад всё, что находит, а те красные камни нет. Говорит, что такие условия работы у него. Странный! Насколько я понял, золото или алмазы ценятся выше, чем его рубины. Гном говорит, что я ничего не понимаю и что остальные получают всего лишь по десять процентов от найденного на Горе. Остальное уходит Хозяйке, за то, что позволяет здесь вести добычу. На мой взгляд тоже невыгодно, но Гном объяснил, что на Горе очень много всего, поэтому “в общем-то оно того стоит”.День 130.Я нашёл какие-то штуки. Гном говорит, что это - платиновая руда. Похвалил. Я не понял, чему тут радоваться, но запах запомнил, мало ли. Вечером в библиотеке ко мне пришла Хозяйка, сказала, что Гном мной очень доволен и хвалит. Посоветовала мне записывать, сколько чего я сдаю на склад. На моё недоумение пояснила, что так в конце работ проще будет считать, сколько положено мне. Мне! Я и не знал, что мне положено пять процентов! Ура! Ух, сколько всего я привезу Русалке!День 131.Сегодня выходной. Гном позвал смотреть на Жир-Птицу. Я, как мне казалось, что-то читал о ней, но Гном говорит, что совсем не о ней. Мы вышли в сад и ушли в самый конец, к большому дереву с огромными листьями. На ветке дерева сидела Птица - смесь курицы и вороны. Огромная! По-моему, именно от такой Птицы ножки у избушки Бабы-Яги. Жир-Птица оказалась довольно интересной - умна и начитана. Знакома с Черномором, говорит, тот однажды её выручил. Я приготовился слушать историю, но Птица вдруг уснула. Гном говорит, что так всегда. Потом он пригласил меня к себе, выпить чаю с вареньем. Никогда не пробовал такое, но вкусно. Из чего сделано Гном не сказал, только хитро улыбался.День 132.Писал жалобу Хозяйке на Фёдора. Кот - не мишень для сапог! Меня возмущает, что болезнь у него, а страдаю от этого я! На работу сегодня не вышел - душевное потрясение. В обед пришёл Гном, посочувствовал и предложил отомстить. Боится, что тот и его шпынять начнёт. “Нам, маленьким, нужно держаться вместе” - вот как сказал. Я с ним согласился, решили обсудить завтра на работе, чтобы нас никто не подслушал. Вечером мне принесли вареники с творогом и сметаной и записку от Хозяйки - обещает разобраться.День 133.Сегодня на Горе шумиха. Один из наёмных рабочих нашёл малахит. Я не видел, Гном говорит, что размером с мою голову. Хозяйка предложила тому рабочему просить что угодно, а тот, скромняга, попросил лишь “поцелуй прекрасной женщины”. Ну и под всеобщее улюлюканье она его поцеловала. Странные эти человеки. Мог бы получить столько богатств - за все девять жизней бы не потратил. Обсудить план мести не удалось.День 134.Оказывается, у людей не девять жизней, а одна. И у котов тоже не девять - так говорят просто потому, что коты очень живучи. Это Гном всё объяснил. Я было думал обидеться, но понял, что он без злобы всё это говорит, просто не думает о том, что может задеть нежные кошачьи чувства. Спросил у него, почему тот рабочий выбрал поцелуй. Гном удивлённо посмотрел на меня и объяснил, что поцелуй Хозяйки избавляет от всех болезней на всю жизнь! Что бы человек не делал - он никогда не заболеет. Поэтому часть рабочих - будущие врачи. Каждый надеется найти малахит, попросить поцелуй и лечить людей, не переживая о собственном здоровье. Как благородно!День 135.Гном предложил странный план мести Фёдору: я должен, эм, использовать его обувь, как туалет. Не понимаю, как это вызовет у него страдания, но Гном убедил, что лучше не бывает, главное - запереть потом свою дверь. Решил попробовать, от меня не убудет. Гном сегодня опять нашёл немного рубинов - радуется, как ненормальный, даже самому маленькому камушку. Спрашиваю, мол, отчего такая радость - молчит, не говорит.День 136.Утро началось с крика Фёдора. Судя по тем словам, что он говорил - он нашёл мой туалет. Единственное, чего мы с Гномом не учли - я единственный Кот на Медной Горе. Теперь все смотрят на меня с осуждением. А чего вот они на него так не смотрели? Я же в него не сапогом кинул, всего то делов. Отмоет, не сломается. Гном говорит не обращать внимания. Я и не буду. Сегодня опять был у него в гостях, кушал варенье. Всё-таки вкусно и неважно, из чего оно.День 137.С утра работали без остановки. Гном говорит, раз кто-то нашёл такой большой малахит, значит, здесь можно найти ещё. На нашем участке добыча раньше не проводилась, так что шансы очень высоки. Спросил у Гнома, чего он попросит у Хозяйки, если найдёт малахит. Ответ не удивил - все рубины, что есть на складе. Всё-таки не понимаю я его любовь к этим камням. Я видел уже много разных камней, эти, как по мне, невзрачны. К вечеру я наткнулся на какой-то минерал. Увидев зелёный цвет, мы чуть не лишились чувств! Неужели?День 138.К сожалению, вчера мы нашли не малахит. Оказался обычный турмалин (Гном так сказал). Расстроились, конечно. Решили за это вновь испортить обувь Фёдору (не, ну а чего он?). Не вместе, конечно. Вечером вызвала к себе Хозяйка по поводу жалобы. Попросила избегать встреч с Фёдором и относиться к нему благосклонней. Мол, тяжёлый период у него в жизни и всё такое. Прекрасно! Пусть тогда каждый с плохим настроением вымещает всё на мне. Возмущён.День 139.Что может быть лучше, чем вопль недруга поутру? Решил ходить с невозмутимым лицом и не признаваться под страхом смерти. Гном ночью свалился с кровати, поэтому сегодня у нас выходной. Пил у него чай с вареньем. Всё же какое оно вкусное! Жаль, Гном не говорит из чего сварено, только улыбается. Я бы Русалке такого сварил. Договорились с Гномом завтра после работы навестить Жир-Птицу.День 140.Опять один из наёмных нашёл малахит. Обменял на золото. Гном злой. Ворчит и киркой машет пуще обычного. Очень уж ему, видимо, хочется все рубины забрать. Мы ничего толкового сегодня не нашли: немного платиновой руды и горного хрусталя. Гном сказал, что его можно оставлять себе. Отлично! Пусть не очень ценный, зато красивый. Яге подарю. Вечером ходили к Жир-Птице. Та поглощала лимоны и пела песни. От разговора отказалась, говорит, певчее настроение.День 141.Меня затопило! У окошка стояла бочка с водой, и она неожиданно опрокинулась. Комнату залило, я от страха на потолок залез. Кто-то говорил, что я орал и визжал, но это, конечно же, неправда. Судя по ухмылке Фёдора, он имеет непосредственное отношение к опрокидыванию бочки, но прямых улик нет. Гном предложил ночевать у него, пока комната не просохнет.День 142.Сегодня в гости к Гному приходила Доля. Я был знаком с её двоюродным братом, но о ней не слышал. Выпила чаю, послушала местные сплетни, да рассказала свои. Произвела приятное впечатление, в общем то. Гном сказал, что она приносит с собой удачу, поэтому завтра нужно хорошенько поработать. Как будто я мало работаю! Наверное, больше всех на Горе!День 143.День - прекрасный! Я выспался, повара подавали рыбу, а Гном заварил очень вкусный чай. Я такого никогда не пробовал. Пришли на свой участок и уже к обеду у нас был и турмалин, и платина, и рубины в довольно крупном количестве. Гном готов был прыгать от счастья. Но самое замечательное ожидало нас к вечеру - мы нашли малахит! Небольшой, размером всего с кедровую шишку, но это неважно. Важно то, что за неё мы могли просить что угодно! А это значит, что я поеду домой! Радовались этому, как дети! Жаль, Хозяйки нет дома, мы были готовы сразу к ней бежать. Решили пойти к ней прямо с утра. Эх, как вернусь в Лукоморье с камнями да металлами, все обзавидуются!День 144.Котик жаждет войны! Утром проснулись от шума, вышли выяснять в чём дело. Оказалось, что Фёдор нашёл малахит и преподнёс Хозяйке. Взамен ничего не просил, мол, она его не прогнала, когда он был в нужде. Дело его, решили мы и уже потирали руки и лапки в предвкушении. Но придя на участок обнаружили, что наш малахит пропал! Гном быстро сложил два и два (я тоже сразу всё понял) и указал на Фёдора. Действительно, он ведь на добыче руды и минералов не работает! И почему никто этого не понял? Я предложил пойти и рассказать Хозяйке правду, а Гном махнул рукой, мол, нам не поверят, доказательств нет. Мы же его никому не показывали и не говорили. Эх, обидно то как!День 145.Вчерашний вечер и ночь провели с Жир-Птицой. Пили лимонную настойку и жаловались на несправедливость. Птица предложил сесть на Фёдора, но Гном сказал, что этого слишком мало за такое преступление. Я с ним согласился, Птица пожала плечами и закусила бутылкой.День 146.Гном говорит, что мы теперь участники холодной войны. Я спросил, почему холодной, он ответил, что от неё будет бросать в дрожь, как от холода. Судя по его неуверенному тону - тоже не знает.День 147.Кто-то подмешал Фёдору в завтрак кошачью шерсть! Какой кошмар! Мы с Гномом поддерживали общее возмущение и предлагали найти виновника. Теперь все ищут зелёного кота. Не знаю, бывают ли такие, но Гном, пока красил клок моей шерсти, говорил, что это неважно. Главное - деморализовать противника. Я честно сказал, что не знаю, что это. Гном признался, что тоже.День 148.Странные дела творятся сегодня. Мы ничего не нашли за весь день работы. Гном говорит, что это неспроста и кто-то в этом виноват. Мне, возможно, кажется, но, когда он не находит рубины - его коробит. Даже руки дрожат. И нервный весь такой становится, даже разговаривать с ним невозможно. Пили вечером чай, он меня убеждал, что “узнает кто напакостил - ушатает”. Искренне не понял, зачем кого-то шатать, но спрашивать не стал.День 149.Фёдору выделили новый дом. Целый дом для одного! Гном говорит, что он специально ничего не просил у Хозяйки, чтобы она чувствовала себя обязанной. Ишь, хитрый какой! И ведь сработало же. От этой новости мы расстроились вновь. Работа шла вяло, потом Гному пришла в голову идея. Говорит, нужно нанять Лихо (двоюродный брат Доли), чтобы то пожило у Фёдора какое-то время. Мол, жизни с Лихом под одной крышей никто не выдержит. У меня других идей не было, поэтому согласился. Гном отправил ему письмо, будем ждать ответа. К вечеру нашли с десяток крупных рубинов, радовались, как дети. Гном решил, что будет честнее, если пара достанется мне. Я тоже так решил, если что.День 150.Были в гостях у Верлиоки. Я про него читал, ещё в Лукоморье. Было немного страшно, но после десяти минут разговора оказалось, что он вполне себе нормальный дед. Пусть и одноглазый. Говорит, что “та история с бабкой и её внучками - клевета”. Теперь из-за этого вынужден жить в лесу на Горе и скрываться. Доказать не может, что не он. Спросил у него, знает ли он, кто виновен - кивает. Говорит, однажды найдёт способ доказать свою невиновность. Хотел ему сказать, что про него сказки пишут, в которых он злодей, но передумал. Расстроится же.День 151.Как вчера пришёл домой - не помню. Надо прекращать ходить по гостям, иначе сопьюсь. Гном куда-то запропастился, вроде бы и не возвращался ещё. Работал один, нашёл алмазы. Настроение сразу улучшилось, даже голова не болит.День 152.Гном вернулся, говорит, вообще не помнит, где был и чего делал. Я его понимаю. Как вспомню посиделки с Баюном. Брр! Вечером пришло ответное письмо от Лиха. Пишет, что “заказ интересный, необходимо обсудить условия, работаю по предоплате”. Гном говорит, что он надёжный, можно не переживать. Я рассказал, что нашёл алмазы, Гном меня похвалил. Поинтересовался у него, можно ли как-то отправить посылку в Лукоморье. Ответил, что может договориться с Воронами, те недорого берут.День 153.Был у местного ювелира, принёс ему алмаз, рубин и золото, Гном одолжил. Попросил сделать какое-нибудь украшение, что-нибудь рыбное. Ювелир что-то пробормотал сквозь усы, взял материал и сказал “два дня”. Надеюсь, работает он лучше, чем говорит.День 154.Прибыло Лихо. Собрались у Гнома и ввели того в курс дел. Рассказали, что и почему. Лихо согласилось с нашим возмущением и жаждой отмщения. Затребовало по десять золотых за сутки работы. У меня шерсть дыбом встала! Я уже думал рассказать ему, кто оно есть и что я о нём думаю, но Гном взглядом показал соглашаться. Лихо вынуло договор, говорит, у него всё по закону и потребовало оплатить первую неделю вперёд. Сказало, что, если за две недели не будет результата - вернёт предоплату. На том и порешили. Договор подписали, я оставил отпечаток лапы. Держись, человечишка!День 155.С самого утра работаем на участке. Гном говорит, на всякий случай, мол, если с Фёдором что случится, нужно, чтобы нас рядом не было. К обеду я учуял странный запах, сказал об этом Гному и указал, откуда. Тот, уже зная, что нюх меня не подводит, принялся старательно работать киркой в этом месте. Спустя время он вынул несколько полупрозрачных камней с розоватым оттенком. Сказал, что камень называется александрит и его тут не видели уже лет двадцать. Решили лично вручить его Хозяйке не откладывая. Не малахит, конечно, но тоже редкость. Были довольны собой ровно до того момента, пока кто-то не крикнул “Пожар!”.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Гном Птица кот не такая сказка

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