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Записки Учёного Кота. Первая тетрадка. Продолжение 5

Летяга Просмотров: 28 Комментарии: 4 +4 Вчера, 19:46 by

День 156.Вчерашний день - кошмар! Горела изба Фёдора - мы с Гномом было обрадовались, мол, Лихо своё дело знает, вон до чего довёл. Радостные ушли в комнату, обсуждали, не достанется ли нам дом, после отъезда Фёдора. Через час заявилось обгоревшее Лихо. Сказало, что не может работать с профессионалами и вернуло задаток. Оказалось, Фёдор чуть ли не сразу понял, что в доме поселился незваный гость. Разговаривать не стал - просто подпалил чердак. Лихо извинилось, развело руками и порекомендовало держаться от Фёдора подальше. Не так прост оказался, человечишко.День 157.Зашёл к ювелиру забрать заказ. Тот, видите ли, подумал, что я заказываю для себя и сделал кулон - Кот с рыбой в зубах. Переделывать отказался, говорит, что каждая его работа - это шедевр. Остаётся надеяться, что Русалка не поймёт неправильно. Вороны отказались лететь в Лукоморье, аргументируя тем, что “ещё они для всяких блохастых не летали”. Это я-то блохастый?!День 158.Отправил кулон и письмо с Воробьями. Цену ломить не стали, говорят, скоро “выдавят с рынка курьерских доставок всех остальных”. Потеряют - сожру, так и сказал.День 159.Фёдор смотрит на нас с Гномом так, будто знает. Сегодня он заходил к нам на участок, говорит, “будет присматривать, чтобы киса отрабатывала своё наказание сполна”. Я было запереживал, что Гном будет думать обо мне плохо, но он только махнул рукой и посоветовал не заморачиваться. Работа шла средне, нашли всего понемногу. У Гнома я ночую последнюю ночь - комнатка просохла. Пили чай с его вкуснейшим вареньем, разговаривали о всяком. Я предлагал ему приезжать в гости, когда уеду, он кивал и говорил, что будет видно.День 160.Мелочь - а приятно. Именно так назвал Гном нашу маленькую пакостную операцию. Добавили Фёдору в бутыли настойку лугового василька: Гном говорит, что мы его неделю точно не увидим. Это хорошо! А то ходит, взглядом своим презрительным зыркает.День 161.Сегодня вручили Хозяйке александрит. Как она радовалась! Не так, как малахиту, но тоже была очень довольна. Освободила от работ на два дня. Сами ничего просить не стали, решили, что она и без того к нам слишком добра. Не знаю, как Гном, а я надеюсь, что сработает также, как и у Фёдора. Потом ходили навестить Кикимору. Я их никогда не видел, поэтому и пошёл. Выглядит, конечно, не очень. Неудивительно, что она не может найти работу! Говорит, уже полгода “рассылает резюме, но эти дилетанты эшэры не могут оценить её богатый опыт по достоинству и даже не приглашают на собеседование”. Гном её успокоил, говорит, настоящие специалисты всегда будут востребованы. Когда вышли от неё, сказал мне, что она никогда не найдёт работу из-за отрицательных рекомендаций с предыдущих мест. Детей не пугает, людей не душит, пряжу не путает.День 162.Блюю со вчерашнего вечера. Варенье, которым угощал меня Гном - из крыльев бабочек! То-то оно мне сразу не понравилось! Гном успокаивал, извинялся, обещал, что “щас всё пройдёт” и объяснял, что “вот поэтому и не рассказывал”. Все сначала нахваливают, а “потом делают фя”. Омерзительно! Это же бабочки! Фяяя!День 163.Ночью под Жир-Птицей сломалось дерево. Хозяйка ходила вокруг и причитала, мол, одни разрушения и разорения от неё. Я предложил Жир-Птице переехать в Лукоморье - дуб там здоровенный, его сотня таких не сломает. Выглядит она очень атмосферно, туристам понравится. Птица сказала, что подумает и разузнает о условиях и зарплате. Было бы здорово! Я бы и Гнома с собой забрал, но он не согласится, у нас рубинов нет.День 164.Гном нашёл золотую жилу. Золото вывозит - натурально - тележками. По остальным видно - завидуют страшно. Решили ночь провести на участке, мало ли что. Я взял с собой книгу сказок, лампу и половину рыбы. Гном принёс одеяло, трубку и чай с вареньем. Увидев мой взгляд, понимающе кивнул и спрятал банку.День 165.Ночью прилетала Летучая Мышь и пара Привидений. Мышь спросила, всех ли мышей я ем, я ей ответил, что больше люблю рыбу. Да и летать не умею, чтоб за летучими охотиться. Познакомились. Живёт рядом в пещере уже пару лет. Намекает, что там что-то есть, но что - не говорит. Гном сказал, что нам вряд ли дадут разрешение на разработку пещеры, но попробовать можно. Мышь сразу заявила, что десять процентов её. Мы подумали и согласились. А Привидения - скучные. Всё пытались напугать. Меня! Да я на кабана охотился! Да я один против всех выступал! Что там хрустнуло снаружи? Это Фёдор?!День 166.Как ни странно, но разрешение нам дали, участок закрепили за нами. У пещеры выставили ограждение с табличкой. Отлично! Радостно потираем руки и лапки! Закончим здесь, отправимся туда. Летучую Мышь предупредили, велели прогонять всех, кто только сунет нос. Мышь сказала, что кто шаг сделает - кровь выпьет. Надеюсь, она это не серьёзно.День 167.Вывезли всё золото с участка на склад. Гном - настоящий друг, сказал, что мы нашли его вместе, а значит мне полагается процент. Мол, он то всё равно себе только рубины забирает. Ух! Вернусь в Лукоморье - обвешаюсь золотыми цепями. Золотой Учёный Кот! Звучит! В обед вернулись Воробьи - принесли письмо от Русалки! Пахнет карасями! Точно она! Пишет, что избавилась от Фени, как, расскажет лично. Синей Бороде отстроили замок и он, вроде как, жену себе уже подыскивает. Черномор никого не хочет слушать, хотя даже Кощей очень уж прозрачно намекал на последующие события. В остальном всё по-старому, кроме одного события. Я даже перечитал трижды, чтобы удостовериться, что я ничего не перепутал. Во дела! Баба-Яга выходит замуж!День 168.Разговаривал с Хозяйкой Медной Горы, говорит, что к свадьбе Яги как раз закончится моё наказание. Должен успеть. Написал Русалке письмо, что прибуду с подарками для всех. Тоненько поинтересовался, как ей мой небольшой презент. Жир-Птица прислала за мной Кукушку, сходил навестить. Согласилась переехать в Лукоморье. Отлично! Всем расскажу, что это благодаря мне!День 169.Фёдор вышел из дома - бледный и помятый. Два часа ходил вокруг нас, а потом подошёл и попросил о перемирии. Я аж удивился! Гном говорит, что соглашаться нельзя, мол, человечишко понял, что с нами ему тягаться тяжело и надо добивать. Не в прямом смысле, конечно. Наверное. Взяли неделю на раздумья, гордо посоветовав Фёдору не попадаться нам на глаза.День 170.Обустраивали рабочее место в пещере. Летучая Мышь помогала. Рассказала, что в первую же ночь кто-то пытался с пробраться в пещеру с фонарём. Лицо не разглядела, так как помешали привидения. Люди их когда видят, у них лицо становится вытянутым и смешным. Интересно! Мы ещё даже не начали, а тут уже кто-то рыщет! Мышь говорит не переживать, мол, она по ночам будет следить, может позовёт какое привидение в помощь.День 171.Провожали Жир-Птицу в Лукоморье. Попросил её передать всем мои искренние извинения за моё поведение. Птица кивнула и замахала крыльями. Я даже было поверил, что она полетит, но нет. В итоге Хозяйка наняла для неё экипаж. Судя по довольному клюву Птицы - этого она и добивалась. Гном весь вечер вздыхает, мол, скоро и я уеду, а он один останется, ему скучно будет. Предложил и ему со мной - отказывается. Дела у него есть какие-то.День 172.Начали работу в пещере. Удачно - в первый же час нашли рубины. Гном скакал, как сумасшедший и воздавал хвалу Мыши. Той это явно нравилось. Настроение поднялось выше самой Горы, поэтому мы активнее замахали кирками. К обеду у нас уже были рубины, турмалин и алмазы. А мы ведь только начали! Мышь всё ходила и измеряла камни, делая пометки, какие должны входить в её десять процентов. Спросил её, что она будет с ними делать. Ответила, что продаст и будет строить замок. Мол, у неё когда-то был, но пришли люди с вилами и прогнали её, а замок сожгли. Ох и заливает же она! Ну зачем Летучей Мыши замок?День 173.Под покровом ночи творили злодеяние - вынимали гвозди с досок на крыльце Фёдора. Вышло удачно - тот утром вышел и упал, сломав себе нос. Мы сидели в пещере и ждали ответной атаки, но она не последовала. Гном говорит, что так мы проявили свой отказ в перемирии и у нас уже не холодная война. Отправили Мышь на разведку. Когда она прилетела, то сообщила, что Фёдор сговорился с двумя рабочими, чтобы те ночью испортили наш инструмент в пещере. Сказала нам не переживать и спать спокойно.День 174.На Горе стоит шум - пропали двое рабочих. Фёдор орёт, что это мы с Гномом виноваты, но у нас с ним есть жалиби - я был в комнатке усадьбы, а Гном проводил ночь в местном баре. И что бы ему там делать? Не понимаю. Хозяйка выслушала всех и объявила, что раз Фёдор их куда-то отправил, то пусть он и отправляется их туда искать. Фёдор замотал головой и ответил, мол, может они в деревню ушли, да загуляли. Хозяйка на это сказала, что “нечего тут тогда панику разводить и работу останавливать”.День 175.Гном говорит, что самая идеальная пакость - это выставить Фёдора в глазах Хозяйки самым отвратительным существом. Мол, это будет куда хуже, чем сломанный нос или настойка василька. Я с ним согласен. Спрашивали Мышь, куда она дела двух рабочих, что их никто найти не может - удивилась и сказала, что ночью никого не было! Во дела! Куда тогда они подевались? Может Фёдор хотел нас подставить таким образом? Нужно выяснить.День 176.Пришло письмо от Русалки - пишет, что очень здорово, что я скоро вернусь и спрашивает, о каком подарке идёт речь? Ну, Воробьи! Я обещал, я сделаю! С обеда сидел в засаде и ждал. Поймал их главного - говорит, что “разберусь и лично перья повырываю, только не губи!”. На всякий случай вытащил у него четыре пера из хвоста и заявил, что вечером жду его у себя с отчётом и - главное - с моим кулоном. Главный Воробей не обманул - к вечеру объявился с одним из курьеров и кулоном. Сказал, что кулон доставит лично, а судьбу мелкого отдаёт в мои руки. Велел засунуть его в коробку и отправил подарком Баюну. Будут знать, как пытаться обмануть котика!День 177.Ночью с Гномом и Мышью вынесли весь спирт с кухни и унесли к дому Фёдора. Мышь аккуратно подняла все бутыли на чердак, через окошко и прикрыла тряпицей. Гном оставил два бутыля около двери Фёдора, говорит, тот найдёт и решит, что кто-то угостил и выпьет. И когда пропажу заметят, найдут его пьяным. И решат осмотреть его дом. Ну, Гном! Ну, голова! Я бы, конечно, и сам придумал что-нибудь подобное, но Гном очень меня удивил. Это ж надо так придумать! Оставшуюся ночь не спал, ждал, когда начнётся представление.День 178.Утро началось с шума на кухне - естественно, повара сразу заметили пропажу и начали голосить. На шум пришла Хозяйка и куча разного народу. Выяснив, в чём дело, она велела собрать всех рабочих во дворе. Когда все собрались, она вышла и спросила, кто позволил себе сотворить такое гнусное деяние. Само собой, все молчали. Тогда она предложила поварам пройти по домам и осмотреть их. Как я хотел сказать, где искать! Но Гном сказал, что этого делать нельзя, будет подозрительно. Ожидание было ужасно долгим и томительным. Наконец, пройдя по всем домикам, повара развели руками. Хозяйка коротко глянула в сторону домика Фёдора и оглянулась. Не найдя его среди остальных, велела им идти и разбудить его. Разумеется, того нашли спящим. А когда нашли пустые бутыли - сомнений не оставалось ни у кого. Ну и в итоге повара нашли все остальные бутыли на чердаке. Гном говорит, что это победа. Хозяйка объявила, что завтра будет показательный суд и велела расходиться.День 179.Утром Фёдора вывели из домика. То смотрел на всех тяжёлым взглядом и явно не понимал, что происходит. Хозяйка произнесла длинную речь о верности и обязательствах, а потом спросила, как он мог так поступить с теми, кто принял его. Фёдор огляделся и спросил, что он сделал. Вступили повара и сказали, что он украл у них весь спирт и спрятал на чердаке. На это Фёдор заявил, что нашёл на пороге два бутыля спирта и честно их выпил. Ничего не крал, лёг спать. Но по взгляду Хозяйки и окружающих было видно, что никто не поверил. Ха! Так тебе и надо, человечишко! В итоге Хозяйка ему сказала, что у него есть два дня, чтобы убраться с Горы. Видели бы вы этот взгляд! Ух! А как он посмотрел на меня! Гном говорит, что ему даже стало страшно. Ха! Подумаешь. Я, если честно, Фёдора никогда и не боялся.День 180.Утром Фёдор зашёл к нам в пещеру и сказал, что зря мы так поступили. Сделали вид, что не замечаем его присутствия. Я, конечно, встал поближе к выходу, но просто потому, что воздух там свежее. В обед Фёдор уехал, а Гном пошёл к Хозяйке, спрашивать, что будет с освободившимся домом, “не следует ли позволить в нём жить самым трудолюбивым гражданам Медной горы”.День 181.Гном - прекрасный переговорщик. Хозяйка рассмотрела его предложение и заселила в домик самых трудолюбивых. Не нас. Гном весь день ходил ворчал, грозился подать претензию и оспорить право на проживание. К вечеру нашёл горсть рубинов и успокоился. Я особо не переживаю, мне всё равно скоро уезжать. Конечно, было бы неплохо получить право на домик, чтобы все видели, что я самый лучший. Ну да ладно, Хозяйка, видимо, тоже решила, что раз я уезжаю, значит и дом мне незачем.День 182.Сегодня узнал, что в пещере, в которой мы работаем видели вампира! Самого настоящего - плащ с воротником, клыки и бледный вид. Вампиры пьют кошачью кровь? Поделился переживаниями с Гномом - тот отмахнулся, говорит, что сказки это всё. А если нет? Рассказал всё Летучей Мыши, та посмеялась и заверила, что кошачью кровь вампиры точно не пьют. Так я и поверил. Откуда Мыши это знать? Спросил, так та хихикает и говорит, что я не особо сообразительный. Пропустил мимо ушей это вопиющее оскорбление.День 183.Пришло письмо от Русалки: пишет, что получила подарок и он ей очень понравился. Будет носить не снимая. Чудно! Ещё написала, что ждёт, когда я вернусь и тоже приготовила мне подарок к возвращению. Ещё чудеснее! Хозяйка говорит, что примерно через неделю отправляюсь домой. Ура! Жду не дождусь увидеть жениха Бабы-Яги.День 184.Нашёл осину и наломал с неё веток. Принёс в пещеру и вытачивал с неё колья. Гном ворчал и предлагал поработать. Как он не понимает! Когда вампир явится по наши души, я буду готов! Ещё я вычитал, что помогает святая вода, но совершенно не представляю, где её взять. Когда прилетела Мышь, поинтересовался у неё. Она, почему-то, выпучила глаза и спросила, не сошёл ли я с ума. Честно сказал, что нет. Просто переживаю за Гнома, вот и подготавливаюсь, чтобы тому было спокойно: я же вижу, как он боится. Мышь в ответ покрутила пальцем у виска и улетела.День 185.Меня сегодня носили на руках. И Гнома тоже. Его, правда, так, за компанию, чтобы обидно не было. А всё потому, что мы нашли малахит! И не один камушек, и даже не два. Много! Очень много! Когда сообщили об этом Хозяйке, та аж побежала к нам в пещеру. Глаза зелёным засветились, руки задрожали. Говорит, просите, что хотите, хоть всё золото мира. Гном скромно попросил все рубины, что только есть на Горе. Я же решил, что пока мне ничего не нужно, и попросил отсрочку своего желания. Хозяйка согласилась и прислала рабочих, чтобы вывезли весь малахит. До самого вечера вывозили. Хвалят все. А мы с Гномом просто счастливы. Мышь сказала, что нечестно, десять процентов же её, но я предложил ей половину своей платины и она согласилась.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Хозяйка Фёдор кот не такая сказка

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