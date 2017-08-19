Abandoned

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 08:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fenkreg Просмотров: 54 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 08:24 by

Проба пера. Маленький рассказ с целью перенести внутренние переживания в образ.https://vk.com/wall-150407650_4История должна была быть зачитана (или прочитана вами) под определенную музыку. В скобках упоминается, какие композиции должны быть, не стал их убирать, вдруг кого-то заинтересует, да и с ними атмосфера должна ощущаться более полно.(По порядку: TKDE - Celladoor;)В один вечер, все они, без слов, в полной тишине ушли из дома.Отложив аккуратно в сторону свои занятия, будто собираются лишь на пару минут отойти; кто-то вышивал, кто-то писал заметки, кто-то разливал чай, или играл на рояле в гостиной, а может и пел; как это часто бывает здесь — пара человек, скорее всего, ведя беседу, грелись у камина, любуясь текучими, замысловатыми узорами пламени.В таком доме никогда не смолкала музыка, или же чей-то напев, звуки эти были то громки, то едва уловимы. Но это не создавало ощущения суетности или шума, скорее наоборот, порой хотелось замолчать и слушать звуки наполняющие дом. От этого на душе становилось теплее и не так одиноко. Вот чьи-то мягкие шаги по коридору и едва уловимый звон чашек на подносе. А через мгновение вы, возможно, услышите виолончель, несущую слегка грустную, но завораживающую своей красотой мелодию. Или чей-то оживленный разговор за стеной, текущий плавно, как река, но иногда встречающий пороги разности точек зрения или шутливые восклицания. Может, этажом выше, вы учуете едва уловимый голос, как кто-то распевается или делает вокальные упражнения. Благо, стены были достаточно толстыми, так что, если вам захочется спать, вы сможете в любой момент спрятать голову под подушку и найти своего Морфея, но, выйдя в коридор и усевшись рядом с журнальным столиком под тёплым светом лампы, вы услышите этот мягкий пульс жизни.Это был большой дом, не особенной высоты, не огромный, но он был определенно большим, с многоскатной кровлей, которая давала прибежище множеству самых разных людей и мнений, а объединяло их лишь одно —они любили друг друга и уважали. Было только одно негласное правило, которое они все чтили: "поставь себя на место ближнего"; может, так сложилось, что их всех воспитали одинаково, или дело было в атмосфере этого дома, где ты сам начинал ощущать это всей поверхностью кожи, в которую оно постепенно впитывалось. Тем не менее, факт оставался фактом.Здание было не старым и уж точно не новым, но светлым, теплым, почему-то от него веяло уютом и гостеприимством.В доме было три этажа, первый для приемов, гостей, занятий музыкой, живописью или другими увлечениями, а так же с большой кухней и столовой.(TKDE - All is one)Большие арки окон в гостиной, сводчатые проемы коридоров, белые, хоть и видавшие лучшие времена потолки с редкими трещинками. Стены приятного светло-коричневого оттенка красной древесины на первом этаже, для солидности. На втором - немного светлее махогоновых спилов, цвет был будто разбавлен каплей молока, а на третьем царила гамма светлого ореха. Старый паркет, из множества дощечек, который старались не забывать и обслуживать по необходимости, определенного цвета не имел, так как был здесь, казалось, еще до такого, как дом был построен, он образовывал прерывистые, пунктирные линии наискосок пересекающие полы. Его лёгкое поскрипывание успокаивало расстроенные нервы.В гостиной, рядом с проемами окон, располагались возвышения, площадью около трёх квадратных метров, заканчивающиеся полукругом и уходящими вниз к полу; на этих подоконниках лежали пледы и подушки, образуя своим скоплением остроконечные выступы пуховых гор, так что любой желавший мог усесться рядом с окном и рисовать что-то в своем блокноте, а может, сочинять стих, или просто обрамлять страницы замысловатыми узорами, если бы кому-то захотелось присоединиться, грея руки чашкой какао, тут легко нашлось бы место еще для одного или даже двух человек, никому не стало бы тесно или обидно.Из кухни только ночью улетучивались соблазнительные ароматы, благо почти все жильцы умели сносно или даже вкусно готовить. Те, кто умели лучше, обычно из душевной доброты, подкармливали менее способных, что только делало всех дружней.Для живописи вы могли рядом с любым большим окном найти мольберт, а за окном — прекрасный вид, который так и просился быть запечатлённым, в каждое время года имел свое очарование. Чистый холст с красками были рядом в небольшой тумбочке, но никто не сказал бы и слова против использования менее традиционных средств.На втором и третьем располагались жильцы; кажется, каждая комната была как отдельная республика, имеющая свои границы, правила и пользующаяся определенным уважением у любого гостя. Разве что вам не пришлось бы оформлять документы для того, чтобы вступить за их границы, но вот депортировать без права въезда вполне могли любого.По крайней мере, на время, ведь человеческое сердце не может держать яд вечно, правда?Может, жильцы не всегда прекрасно ладили, но все они были просто людьми под одной крышей, что с них взять?(Вступает трек TKDE - Senki Dala)И вот, дом опустел, они ушли. Все. Разом. В доме будто повесилась тишина, настолько чужеродным гостем она стала в этих стенах, настолько свет стал назойлив и раздражителен, что оказавшись там, любому захотелось бы разбить все лампочки, лишь для того, чтобы заполнить тишину звоном лопающихся пузырей вакуума и стекла, только тьма могла принести сюда покой, ведь уют улетучивался с каждой секундой этой удушливой пустоты.В каждой комнате будто оставался призрак, который вот-вот снова примется за оставленное занятие.Но нигде не осталось никого.Тьма за окнами казалась бесконечной, густой, осязаемой, давящей на поверхность стекла, стремящийся пожрать это место, и всё тепло, что в нём еще оставалось после жильцов.Ни звука, ни шёпота, ни шага, ни вздоха.Даже часы остановились.Дом опустел.Так и сейчас, будто душа покинула моё тело.Вместе с жильцами.

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