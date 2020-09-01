Самарские аномалии: Тайны Рачейского бора





Рачейский бор известен в первую очередь тем, что тут множество камней необычной формы.



"Каменная лошадь"







Камни Рачейского бора.

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:35

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Независимые исследователи из Самарской неправительственной группы «Авеста» вот уже более трех десятков лет собирают материалы об аномальных явлениях, подводят материальную основу под древние мифы и былины, записывают свидетельства очевидцев о непонятных и таинственных происшествиях. Сегодняшний рассказ подготовлен по материалам нескольких последних экспедиций «Авесты» в Рачейский бор - одну из аномальных точек Среднего Поволжья.Это место находится в Сызранском районе Самарской области и оно в значительной степени покрыто лесами - как сосновыми, так и смешанными. Рачейский бор на географической карте образует как бы неправильный четырехугольник, лежащий между старинными селами Старая Рачейка, Смолькино, Троицкое и Трубетчина.Здешние скалы сложены огромными плитами из сливного песчаника неогенового возраста, образовавшимися не менее 15-20 миллионов лет назад. Под влиянием выветривания, водных потоков и перепадов температуры плиты постепенно растрескались и превратились в громадные отдельно лежащие глыбы.По ним теперь можно ходить, как по полу, перепрыгивая с камня на камень, а также через трещины значительный ширины - такие, что в них можно спускаться и ходить внизу, как по траншеям. Здесь же ботаниками были обнаружены несколько видов папоротников - реликтов ледникового периода, которые появились в этих местах около 70 тысяч лет назад.Среди Рачейских гор находится исток реки Усы, которая впадает в Волгу неподалеку от Усинского кургана. Эта небольшая речка дополняет Самарскую Луку до почти полного водного кольца и тем самым делает возможным путешествовать по нему на лодке, постоянно следуя вниз по течению рек. А на правом берегу реки Усы находится обширная россыпь огромных, хорошо обкатанных валунов, диаметр которых достигает 10-15 метров, а вес - нескольких десятков тонн.Геологи считают, что такие каменные образования остались в этих местах с далеких времен, когда до Среднего Поволжья добрался один из языков гигантского ледника, покрывавшего весь север Русской равнины.Неподалеку от села Гремячее на склоне гор до недавнего времени можно было увидеть огромный камень, который местные жители называли «каменная лошадь». И правда, он очень был похож на лежащую на земле огромную лошадиную голову. Еще несколько лет назад «авестовцы» услышали от проводника, сельчанина из Гремячего, очень интригующую байку. Он рассказывал, что если этот камень щедро полить водой, то вскоре над Рачейскими горами даже в засуху пойдет дождь.Далее приводим рассказ президента группы «Авеста» Игоря Павловича:- Выслушав эту легенду из уст проводника, мы сделали так, как он сказал: вылили на «каменную лошадь» весь свой походный запас воды из двадцатилитровой бутыли. Дело было в июле, когда стояла тридцатиградусная жара, а на небе не белело ни единого облачка. И вы можете представить наше изумление, когда минут через двадцать после указанной процедуры над лесом вдруг появилась тучка, которая стала расти буквально на наших глазах. Небо над нами быстро почернело, и совершенно неожиданно посреди летнего зноя на нас и в самом деле хлынули упругие дождевые струи! Еще через несколько секунд они превратились в настоящий летний ливень.Больше всех из-за этого явления перепугался наш телеоператор. Он начал кричать на участников эксперимента, что под таким бурным потоком небесной влаги он не сможет работать. Однако этот дождь кончился довольно быстро и так же внезапно, как и начался. Уже через мгновение черная тучка исчезла за горной грядой, а над лесом вновь ярко засияло июльское солнце.Мы даже посмеялись над этим нежданным происшествием и над испугом нашего оператора, который во время дождя прятал камеру под полиэтиленовой пленкой, и потому и не смог снять ни одного кадра. Не смеялся лишь сельчанин, наш проводник, который заявил, что такое на его памяти происходило всегда, когда «лошадиную» глыбу поливали водой.«Авестовцы» собирались приехать на это же место и на следующий год, вооружившись серьезными физическими приборами. Однако изучать удивительный камень им больше не пришлось. На его месте исследователи увидели лишь большую вмятину в земле и следы от мощной техники.Местные жители рассказали, что по весне сюда приезжали какие-то «крутые» парни с автокраном, явно городские. Они погрузили «каменную лошадь» на КамАЗ и увезли ее в неизвестном направлении. Вероятно, этот природный уникум теперь украшает дачу какого-нибудь местного «авторитета», прослышавшего о чудесных свойствах «лошадиного» валуна из Рачейского бора.Впрочем, в окрестностях села Гремячее по сей день можно увидеть и другой громадный камень, который внешне напоминает голову какого-то странного существа. Местные чуваши называют этот геологический останец «уйбеде-тюале», что можно перевести как «человек - мохнатая обезьяна», а также как «человек-филин».Именно на этот мифологический персонаж, по мнению рассказчиков, и похожа загадочная скала. А чувашская легенда говорит о том, что даже в наше время в здешних горах регулярно встречаются эти загадочные создания из народных мифов.Представьте себе карлика ростом по пояс обычного человека, но с огромными глазами и лицом, покрытым не то шерстью, не то перьями. Одни люди из числа встретивших такого «ужастика» называли его обезьяной, другие - филином. Вот так у чувашей и появилось это двойное имя таинственного подземного народа.Еще жители сел Смолькино и Гремячее рассказывают, что иногда над Рачейскими горами летают странные огненные шары примерно двухметрового диаметра и с хвостиком. Уверяют, что каждый сельчанин, проживший здесь много лет, хотя бы один раз в жизни видел такой шар.По-чувашски это явление именуют «патавка-бусь» (оно же «пата-кабуся»), что как раз и означает «огненный шар». Как рассказал «авестовцам» один из очевидцев этого явления, «патавка-бусь» обычно летает медленно и невысоко, хотя порой их видят как бы парящими над лесом. Иногда шар надолго останавливается над тем или иным местом, а потом летит дальше. После этого там, где огненный пришелец зависал, в земле через некоторое время возникала яма.Участники экспедиции осмотрели несколько таких углублений, оставшихся после визита «патавка-бусь». Выглядели они именно как яма, а не как карстовый провал - словно ее аккуратно выкопали экскаватором, а потом гладко разровняли края. Точно же объяснить происхождение таких ям, по мнению «авестовцев», могут только специалисты.Но самая невероятная легенда, связанная с «патавка-бусь», гласит, что эти огненные летающие шары могут... превращаться в человека! Якобы сельчанам известны конкретные случаи, когда вот такие пришельцы из неведомого мира, воплощенные в людей мужского пола, селились в здешних деревнях, а потом даже женились на местных женщинах. Но дети, родившиеся от этого странного брака, вскоре либо умирали, либо быстро превращались в не менее загадочных подземных человечков «уйбеде-тюале». Как только такой ребенок начинал ходить, он вскоре убегал в горы - и мать его больше никогда не видела. Такова местная чувашская легенда.Другие былички и предания аборигенов Рачейского бора во многом перекликаются со сказаниями жителей сел Жигулевских гор. Среди них - мифы о хозяйке здешнего подземного царства, призрачный город под названием «Храм Зеленой луны», а также мираж «Водопад слез», который народная молва привязывает к известному роднику Каменная чаша.Впрочем, ученые считают, что связь здесь прослеживается прямая: ведь геологами уже давно установлено, что Рачейские и Жигулевские горы - порождение одной и той же древней геологической дислокации, образовавшейся на юго-востоке Русской равнины около 15 миллионов лет назад.Из этого следует, что по одному и тому же пути в дальнейшем развивались подземные структуры обоих массивов, а также местный растительный и животный мир. Отражение этих природных процессов мы как раз и находим в древних легендах, смысл которых ученым еще предстоит разгадать.Автор - Валерий Ерофеев.

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