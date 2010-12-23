Во Владимирской области видели странное животное, напавшее на кур

Во Владимирской области видели странное животное, напавшее на курВ деревне Тургенево, которая находится в Меленковском районе Владимирской области, местные жители утверждают, что видели "чупакабру".
Чупакабра в представлении художника
Ночью с субботы на воскресенье местная жительница услышала в курятнике настоящий переполох. Когда она выскочила, то увидела нескольких задушенных кур. Женщина утверждает, что успела заметить животное, которое выскочило из сарая.
Она уверяет, что это точно не куница и не лиса, зверь был черным и со странной мордой, не похожей ни на одно знакомое ей животное, и с огромными клыками.
Конечно же, первое, что приходит в голову, что женщине от страха лиса или куница показалась каким-то чудовищем. Вот только утром в воскресенье в нескольких дворах хозяева обнаружили мертвых кур с явными признаками посещения "чупакабры". Все животные были полностью обескровлены.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:52
Вчера, 20:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 55Комментарии: 1
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