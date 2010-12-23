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Криптозоология

Во Владимирской области видели странное животное, напавшее на кур

В деревне Тургенево, которая находится в Меленковском районе Владимирской области, местные жители утверждают, что видели "чупакабру".

Чупакабра в представлении художника

Во Владимирской области видели странное животное, напавшее на кур

Ночью с субботы на воскресенье местная жительница услышала в курятнике настоящий переполох. Когда она выскочила, то увидела нескольких задушенных кур. Женщина утверждает, что успела заметить животное, которое выскочило из сарая.

Она уверяет, что это точно не куница и не лиса, зверь был черным и со странной мордой, не похожей ни на одно знакомое ей животное, и с огромными клыками.

Конечно же, первое, что приходит в голову, что женщине от страха лиса или куница показалась каким-то чудовищем. Вот только утром в воскресенье в нескольких дворах хозяева обнаружили мертвых кур с явными признаками посещения "чупакабры". Все животные были полностью обескровлены.


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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:52
Вчера, 20:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 55Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Чупакабра страх мёртвые куры обескровливание

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 23:03
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2313|-2)
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Комментариев: 1 785
А я верю. У нас в деревне летом тоже какая то гадина орудовала. Можбыть и чупакабра. Могу рассказать ежели хотите.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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