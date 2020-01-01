У истоков Байкала. Часть 1

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:29

Эвиллс Просмотров: 46 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:29 by

Во времена, когда звёзды были молоды, и птицы пели веселее, а радуги играли в прятки с шальными ветрами, Земля полюбила Солнце и родился у них могучий богатырь-Байкал. Не младенцем явился он из недр материнских, а сильным воином.Улыбнулся отец Солнце и сказал радостно:- Будет сын великим заступником лесных и подводных обитателей. Хранителем несметных богатств твоих, Земля. Научи его мудрости и справедливости. А мне пора в путь. Битва лютая воспылает скоро! Полчища комет хвостатых грозно скалятся да летят сюда. Не позволю им я обидеть вас!Меч из пламени засверкал в руках его. Взгляд стал молнии в небосвод метать.Вскинул брови чёрные богатырь Байкал да отчаянно закричал отцу:- Ты позволь с ними биться мне! Не боюсь я лихих комет. Защитить хочу Землю, Мать мою.Но нахмурился Отец Солнце и сказал ему на прощание:- Нет, нельзя тебе на войну пока. Слушай Мать и учись у старейшин ты. Великаны Льды, Скалы древние боевые секреты поведают.Опечалился богатырь Байкал, но сказать поперёк не посмел отцу.Мать Земля его утешала так:- Битвы все твои впереди, сынок. Ты побудь со мной, не спеши уйти. Расскажу тебе про судьбу мою. Как с отцом твоим повстречались мы. И тебя счастье ждёт, тоже влюбишься.Твой отец силён да в бою суров. Одолеет он страшных недругов.Улетел во тьму Солнце-богатырь. И с чудовищами там сражается. Много хищных, злых да лихих комет. А Байкал с ним больше не виделся.Постигать он стал тайны воинов. Великаны Льды помогли ему. Слушал Землю-мать, мудрость впитывал.Но однажды, в серебристом платье, расшитом крупными белыми жемчугами, на хрустальном челне приплыла молодая красавица Луна. Стала песню петь величавую, на Байкала украдкой поглядывать.Затрепетало сердце его от любви нахлынувшей! Сам запел он вместе с красавицей. Дал ей волшебный драгоценный цветок, что сорвал высоко в горах. И волнуясь до дрожи, открылся ей:- Нет никого прекраснее тебя. Очаровывает нежное пение твоё. Для тебя я на всё готов!Приняла Луна от него цветок и вдохнула тогда аромат мечты. И восторженно так ответила:- Я люблю тебя, богатырь Байкал! Не желаю с тобой расставания. Нам судьба с тобой вечно вместе быть?- Будь невестой моей. - Прошептал Байкал и смотрел на Луну в восхищении.Только Мать Земля взволновалась вдруг, мысли мрачные бьются птицами...

Ключевые слова: Луна Солнце мать мудрость богатырь любовь авторская история

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