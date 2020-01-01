У истоков Байкала. Часть 1

У истоков Байкала. Часть 1Во времена, когда звёзды были молоды, и птицы пели веселее, а радуги играли в прятки с шальными ветрами, Земля полюбила Солнце и родился у них могучий богатырь-Байкал. Не младенцем явился он из недр материнских, а сильным воином.
Улыбнулся отец Солнце и сказал радостно:
- Будет сын великим заступником лесных и подводных обитателей. Хранителем несметных богатств твоих, Земля. Научи его мудрости и справедливости. А мне пора в путь. Битва лютая воспылает скоро! Полчища комет хвостатых грозно скалятся да летят сюда. Не позволю им я обидеть вас!
Меч из пламени засверкал в руках его. Взгляд стал молнии в небосвод метать.
Вскинул брови чёрные богатырь Байкал да отчаянно закричал отцу:
- Ты позволь с ними биться мне! Не боюсь я лихих комет. Защитить хочу Землю, Мать мою.
Но нахмурился Отец Солнце и сказал ему на прощание:
- Нет, нельзя тебе на войну пока. Слушай Мать и учись у старейшин ты. Великаны Льды, Скалы древние боевые секреты поведают.
Опечалился богатырь Байкал, но сказать поперёк не посмел отцу.
Мать Земля его утешала так:
- Битвы все твои впереди, сынок. Ты побудь со мной, не спеши уйти. Расскажу тебе про судьбу мою. Как с отцом твоим повстречались мы. И тебя счастье ждёт, тоже влюбишься.
Твой отец силён да в бою суров. Одолеет он страшных недругов.
Улетел во тьму Солнце-богатырь. И с чудовищами там сражается. Много хищных, злых да лихих комет. А Байкал с ним больше не виделся.
Постигать он стал тайны воинов. Великаны Льды помогли ему. Слушал Землю-мать, мудрость впитывал.
Но однажды, в серебристом платье, расшитом крупными белыми жемчугами, на хрустальном челне приплыла молодая красавица Луна. Стала песню петь величавую, на Байкала украдкой поглядывать.
Затрепетало сердце его от любви нахлынувшей! Сам запел он вместе с красавицей. Дал ей волшебный драгоценный цветок, что сорвал высоко в горах. И волнуясь до дрожи, открылся ей:
- Нет никого прекраснее тебя. Очаровывает нежное пение твоё. Для тебя я на всё готов!
Приняла Луна от него цветок и вдохнула тогда аромат мечты. И восторженно так ответила:
- Я люблю тебя, богатырь Байкал! Не желаю с тобой расставания. Нам судьба с тобой вечно вместе быть?
- Будь невестой моей. - Прошептал Байкал и смотрел на Луну в восхищении.
Только Мать Земля взволновалась вдруг, мысли мрачные бьются птицами...
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:29
Сегодня, 05:29 by ЭвиллсПросмотров: 46Комментарии: 0
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