Гаргульи во Флориде

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:19 by

Лон Стриклер, исследователь аномальных явлений, вновь поделился необычной историей очевидца, который столкнулся с загадочным существом.Встреча была зафиксирована во Флориде, поэтому Стриклер, описывавший до этого случай в Чикаго, считает, что человек-мотылек и гаргулья из Флориды взаимосвязаны. Вернее, они могут быть проявлением одного феномена, который распространяется по Америке.Рассказчик пожелал остаться инкогнито, поэтому Л. Стриклер указал лишь инициалы — А.Р.Молодой человек совсем недавно перебрался в Клируотер, расположенный в штате Флорида. Обязанности на новой работе заключались в доставке грузов по четырем пунктам: Клируотер, Порт Ричи, Бруксвилл, Зефирхиллс. Работал он вдвоем с напарником, который и встретил загадочного зверя 2 недели назад.Примерно в полчетвертого утра на пути от Бруксвилла к Зефирхиллсу водитель заметил тёмную фигуру, которая показалась ему живой. Существо парило в воздухе на высоте 5 метров около дерева.Подобравшись ближе, парень был шокирован. Объект напоминал человека, был чёрным, но при этом летал и сворачивался в шар. Не успев опомниться, парень заметил, как «шар» стал раскрываться.Зверь вытянул длинные конечности и крылья, превратившись в гигантскую летучую мышь с человеческими ногами.После этого существо расправило крылья и устремилось на водителя, наблюдавшего все это время.Парализованный от страха, молодой человек едва смог справиться c грузовиком. Позднее ему не удалось вспомнить более детальное описание головы и лица.Все, что он смог запомнить — это рост около 2 метров, чёрный цвет туловища с длинными ногами и крылья.Однако, интересная деталь бросилась ему в глаза за несколько метров до встречи с крылатым монстром: четыре мёртвых оленя лежали на обочине. Парень думает, что существо охотились в момент, когда он его увидел.Очевидца случившегося коллеги всегда считали тихим и спокойным, то есть выдумка этой истории абсолютно исключена. В момент рассказа, сообщает А.Р., он был искренне напуган.Лон Стриклер связался с автором, после получения письма, по телефону, чтобы уточнить некоторые детали.По всем описаниям выходит, что существом была гаргулья, только очень худая. Был ли это человек-мотылек из Чикаго? Неизвестно, поскольку молодой человек не мог вспомнить цвет глаз или вообще их наличие.Позднее водителю удалось вспомнить, что размах крыльев чудовища был около четырех метров.Он до сих пор работает на рейсе, однако теперь его верным спутником является камера для получения доказательств.Лон Стриклер, заканчивая свой рассказ, говорит о том, что подобный случай за последнее время третий, но подробности загадочных встреч не раскрываются.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Водитель монстр гаргулья криптозоология

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