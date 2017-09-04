Сын

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:12

TiTaN_2017 Просмотров: 395 Комментарии: 1 +8 Сегодня, 18:12 by

История эта случилась в начале 90-х годов с моим, на то время, соседом. Жили мы на одной лестничной клетке в небольшом городе. Сосед, звали его Александр, приятный парень, на то время ему не было и 30-ти. Жил он один, мама пару лет как скончалась. С девушками как-то у него не складывалось, хоть внешностью и умом природа не обделила. Да и в материальном плане проблем не было – небольшой бизнес приносил хороший доход. Была у Александра и машина, популярная в то время девятка, и квартира – самостоятельное приобретение. В общем, жених завидный, но девушки почему-то держались от него в стороне.С соседями Александр ладил, всегда готов был прийти на помощь, добрый был и отзывчивый. Сам родом с маленького хутора, в город приехал учиться да и остался здесь. Поначалу к маме наведывался, а когда схоронил, стал на могилку ездить.На улице стоял конец мая, и Саша засобирался в село на могилу матери. Вернулся через 2 дня и рассказал мне историю, которая и сейчас, спустя десятилетия, при воспоминании вызывает у меня мурашки...Саша освободился после обеда. Практически всю дорогу до родного хутора преодолел быстро, а когда осталась пара километров, машина неожиданно заглохла. Копаться в двигателе желания не было, и он решил ее оставить, благо до дома было рукой подать.На улице уже смеркалось. Расстояние преодолел быстро, вот уже за лесом и огни села виднеются. Практически возле хутора Александр неожиданно увидел перед собой женскую фигуру. Страшно не стало, решил, что кто-то из хуторян вышел на прогулку, и до последнего оставался незамеченным для уставших глаз молодого человека.Когда Александр присмотрелся к девушке, уловил что-то знакомое. Подошел ближе и узнал – это была его первая любовь, Валя. Встречались долго, но он уехал учиться в город, потом какая-то ссора, и они разошлись.Александр поздоровался, а в ответ тишина. Саше стало неловко, но и уйти он не мог. Хотел спросить у Вали, как она, где живет, но слова застряли в горле. Девушка молчала. Через какое-то время она произнесла:– Знаешь, а у меня сын есть, на тебя похож очень... А теперь ступай, пора мне, – и девушка направилась в сторону от села.Саша постоял немного и пошел дальше. Пройдя пару метров, оглянулся, Вали уже не было.Переночевав в родительском доме, ближе к обеду молодой человек засобирался на кладбище к матери. Вышел на улицу и встретил похоронную процессию. Поинтересовался у проходящего мимо соседа, кого хоронят, а когда услышал ответ, онемел. Хоронили его Валю, скончавшуюся третьего дня. Жила она в городе, но, следуя ее последней воле, хоронили в родных местах.Похолодевший от ужаса Саша отправился в дом, где, не понимая времени, просидел до утра. Утром на автобусе вернулся в город. Пришел немного в себя, но мысли о Вале не давали покоя. Обзвонил общих знакомых, расспросил о девушке и узнал, что она уехала из села и вскоре родила мальчика.Молодой человек разыскал мальчика, который жил с бабушкой в другом городе. Женщина отрицать не стала, да, мальчик - сын Александра.Вскоре Саша перебрался в город, где жил его сын. Последний раз, когда мы виделись, он забегал попрощаться и поделился планами усыновить мальчика.Автор: Инна Подливахина-Корощенко.

Ключевые слова: Женская фигура похороны сын первая любовь

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