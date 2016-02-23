Человек-мотылек
Человек с крыльями мотылька
Сидит на железной опоре моста.
Из его глаз хищный свет идёт,
Как удильщик подводный, он жертву ждёт.
И взлетает антропоморф в небеса,
На своих жутких крыльях творит "чудеса".
Вниз глядит он и видит людей... Бегите, глупцы,
Убегайте скорей! Мотылёк хочет есть, он летит.
Приземляется тварь и, как дьявол, кричит!
Вот ещё два убийства, газеты пестрят
Жёлтой прессой своей в мировых новостях.
Это просто легенда, страшилка и сказка,
Человек-мотылек - это миф дурацкий.
Не мог он убить тех двоих несчастных,
Там просто какой-то маньяк подкрался.
Помните Гейси и Банди, друзья?
Так вот, вам скажу сейчас я -
Там просто завелся больной психопат,
И жизнь он не ценит, и людям не рад.
"Человек-мотылек - это всё ерунда", -
Говорит толстопузый охранник пока.
В это время на мост забралОсь существо,
Красный свет льют глаза, проголодалось оно...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:59
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:59 by RekissПросмотров: 483Комментарии: 1
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