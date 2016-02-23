Человек-мотылек

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Rekiss Просмотров: 483 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:59 by

Человек с крыльями мотылькаСидит на железной опоре моста.Из его глаз хищный свет идёт,Как удильщик подводный, он жертву ждёт.И взлетает антропоморф в небеса,На своих жутких крыльях творит "чудеса".Вниз глядит он и видит людей... Бегите, глупцы,Убегайте скорей! Мотылёк хочет есть, он летит.Приземляется тварь и, как дьявол, кричит!Вот ещё два убийства, газеты пестрятЖёлтой прессой своей в мировых новостях.Это просто легенда, страшилка и сказка,Человек-мотылек - это миф дурацкий.Не мог он убить тех двоих несчастных,Там просто какой-то маньяк подкрался.Помните Гейси и Банди, друзья?Так вот, вам скажу сейчас я -Там просто завелся больной психопат,И жизнь он не ценит, и людям не рад."Человек-мотылек - это всё ерунда", -Говорит толстопузый охранник пока.В это время на мост забралОсь существо,Красный свет льют глаза, проголодалось оно...

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