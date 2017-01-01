SCP-6215. Ключ врат ада

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:14

Причина: Изменён раздел.

Vasiliy_Dan Просмотров: 77 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:14 by

Хрустя снегом, нехотя мы шли по улочке, освещаемой ленивым, мрачным небом. Хотя и шли мы на пустырь, в воздухе ещё витал аромат детского задора и веселья.Нас было трое: Эштанислау, Виктория и я, Ден. Идею идти в это странное и в то же время манящее собой место предложила Вика. Нам с Эшли не очень хотелось покидать тёплое насиженное место. В доме Эшли как всегда было тепло и уютно, играя и веселясь там, мы занимали практически всё свободное время выходных, во время сильных морозов и летней жары этот дом казался неким прибежищем.Мы втроём были не всегда вместе, то расходясь, то сходясь, мы были в разных компаниях, каждый в своём тандеме, по характеру мы были совсем разными людьми, не сведи нас судьба, мы бы просто были эгоистами по отношению друг к другу.Идя по кривой ухабистой дороге, я с Викой неотрывно обсуждал всеми излюбленную, но уже довольно старую онлайн игру, Эшли весело то комментировал, то что-то подправлял, но в большей части смотрел на кривые, покосившиеся, идущие бесконечной линией столбы электропередач.— Надо бы посмотреть прогноз погоды, нежелательно, чтобы сейчас началась метель, - сказал я, будто пытаясь заполнить пробелы между, казалось, отсутствующей темы разговора.— Метель, и что метель, разве она нам помешает?? - вскрикнул Эшли.— Да, как мы до дома дойдём, если будет метель? Видимость будет практически нулевая...—Тьфу, до того как ты сюда приехал, я уже знал все тропы и пути.— Ну да, конечно..—А что, это не так?—Вы ещё подеритесь тут... - прослушав весь разговор, вмешалась Вика.Повисло молчание.Дойдя уже до входа в пустырь, я и Вика из-за резко громкого звука обернулись, Эшли лежал на льду и никак не мог подняться.—Что смотрите-то??? Может, уже поможете?! — вскрикнув, попытался подняться Эшли, но безуспешно.—Да, да, сейчас.Быстрым рывком за руку, он наконец встал на ноги. Вика, пробурчав что то себе под нос, пошла дальше, на мгновение боковые зрением я заметил, как Эшли сунул что-то блестящее себе в карман. "Показалось", - подумал я и двинулся за друзьями.Выйдя в открытое, чистое, белое из-за снежного покрова поле, мы уже почти были на месте.— Помнишь вчера? - весело вскрикнула Вика.— Да уж... забудешь тут, я до сих пор не могу отойти от этого.— Ты просто невезучий, бутылочка не всегда два раза выпадает на одном человеке.— Ага, есть две вещи, которые нельзя совмещать: это ты и эти чертовы челенджи.Мы оба засмеялись, не заметив столь долгое молчание Эшли.— Я предлагаю на следующих выходных собрать пикник, закупиться и в уютной обстановке поговорить о чём-нибудь., - Вика сказала это, будто уже предлагает это в сотый раз, и ни разу не дождавшись ответа.— Ну ладно... Мне, конечно, эти пикники не очень по душе.— А чего в них плохого. Главное скинуться, по сколько нужно. Да, кстати, по сколько?— Понятия не имею, как в прошлый раз.— Ну тогда.... Гм... может, по несколько долларов.— Хорошо.Продолжалась небольшая пауза, каждый думал о своём.Эшли ускорил шаг и прошел вперед. Это было на него не похоже.— Эй, ты куда?Не услышав ответа, я крикнул снова:— Эшли!Спустя мгновение Эшли рывком бросился бежать.Вика посмотрела на меня странным взглядом, будто я прогнал Эшли.— Что это он?— Неее знаю...Мы пошли за Эшли. Ничего не говоря друг другу, пытаясь не трогать нагнетающее чувство тревоги...Вот уже и показалась крыша здания, являвшегося местом назначения.Подойдя к нему, мы в нерешительности остановились.Двери запечатанного старого амбара были раскрыты настежь. Не говоря ничего, мы поняли: Эшли внутри.— Эш... - затихнув на полуслове, я каким-то шестым чувством понял, что кричать не стоит.Подойдя к двери, мы нерешительными шагами зашли внутрь...То, что мы увидели было за гранью нашего понимания: Эшли лежал в позе эмбриона посреди пустой, заброшенной временем комнаты, с начерченной непонятной жидкостью пентаграммой по всему периметру комнаты, вокруг неё по всем четырем углам стояли мрачные, тёмные фигуры, сотканные из самой тьмы.Мозг неустанно твердил БЕЖАТЬ, но конечности перестали слушаться..Лишь последний свет угасающего серого неба дал заметить блестящий серебристый ключ.***ТЕРМИНАЛ АКТИВИРОВАН, ПАРОЛЬ ПОДТВЕРЖДЕН...Эта унылая надпись была уже обыденностью для обычного менеджера информационных потоков. Работа нетрудна, но очень выматывает. По крайней мере, это было лучше, чем работа сотрудников класса D. Сотрудники... мягко сказать... Скорее, расходный материал...Зайдя в бесконечный список объектов, десятки, сотен объектов... откуда их столько берется. Как только фонду удаётся сдержать такое гигантское количество этих тварей?Рабочий день уже почти позади, осталось только найти нужный объект и классифицировать.6548... 3578... Так, так... Да вот он. 6215.Объект №: SCP-6215Класс объекта: Особо опасный.Особые условия содержания: до потери данных местоположения объекта он хранился в безопасном ящике с кодовым замком (код ██-██-██), в стандартном несгораемом сейфе с кодовой панелью. При соблюдении этих условий SCP-6215 представляет гигантскую угрозу вне нашего понимания. Извлечение объекта из места его содержания для исследования возможно лишь с одобрения как минимум одного (1) сотрудника четвёртого уровня допуска. В связи с особенностями устройства тестирование может осуществляться только в изолированном здании Зоны ██ после подтверждения, что в нём находятся только сотрудники D класса.Описание: SCP-6215 выглядит как обычный дверной ключ серебристо-блестящего цвета.SCP-6215 производит меметическое воздействие.При воздействии SCP-6215 на человека у пострадавшего появляется сильное желание отдалиться от окружающих в тихое и тёмное место.Далее, вокруг SCP-6215 появляются существа, именуемые SCP-6215-1, внешне напоминающие людей. Рост существ колеблется от 2,5 до 3 метров. У существ имеются непропорционально длинные конечности.Далее, SCP-6215-1 будут пытаться провести сатанинский обряд с человеком, подвергшимся воздействию SCP-6215. При появлении посторонних SCP-6215-1 придут в бешенство и попытаются устранить незнакомцев, но при этом не трогая человека, подвергшегося воздействию SCP-6215.Фонд заинтересовался SCP-6215 после объявления об аресте Эштанислауа ████████████ за убийство двоих людей. Аномалии и якобы железное алиби вызвали любопытство агентов ██████ и ████████████, которые приступили к расследованию.Изначально агенты считали, что угрозу представляет сам ████████████, поэтому SCP-6215 был доставлен в Зону ████ вместе с личными вещами обвиняемого и потерян при невыясненных обстоятельствах. После подтверждения неестественной природы SCP-6215 ████████████ получил амнезиак класса А и перенаправлен в другое федеральное учреждение.Примечание:SCP-6215 был найден полицией во время расследования об убийстве двоих подростков, при аресте ██████ не проявлял признаков внимания, на допросе утверждал, что никого не убивал, далее впал в глубокую депрессию и перенаправлен вне юрисдикции фонда.Да уж... Очередная дрянь, просочившаяся в нашу Вселенную из бог знает, какой дыры...Всё, пора завязывать, завтра же возьму отпуск. Скорее уже хотелось попасть домой в уютную и тёплую кровать... Только бы подальше от всех этих объектов и сотрудников.Выключив компьютер и преодолев сонный приступ социопатии, наконец переступил злосчастный порог кабинета.Задумавшись о будущем отпуске, чуть не забыл запереть за собой кабинет.Пошарив по карманам и найдя связку из трех ключей, быстро пришлось найти подходящий и закрыть дверь. Не сразу обратив внимание...***Сердцебиение участилось, взгляд доктора упёрся на небольшой серебристый ключ, бывший четвёртым в связке.

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