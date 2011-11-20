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Истории из жизни

Зазвонил телефон...

Недавно умер сосед, звали его Ислам. Мужчина очень добропорядочный, лет 65-70 лет, отец четверых взрослых детей и дед семерых внуков. Очень добрый и серьезный был человек. Жена его тоже сама доброта. Год назад дети подарили ему новый телефон, так как его кнопочный уже велел долго жить: выключался сам по себе и в принципе уже не желал включаться. Подарили ему сенсорный, чему дед был не очень рад, не понимал в чем удобство и все время вспоминал, какой удобный был его кнопочный телефон, который упаковали в коробку и положили под диван, там, где часто у всех в российских семействах хранится весь ненужный хлам, который выбросить жалко.
И вот прошел год. Хорошего человека не стало очень неожиданно, это повергло всех в шок. Ислам просто заболел простудой, не лечился, оно дало нагрузку на сердце, в итоге инфаркт. Жена в горе, дети в слезы, внуки в шоке. Вся округа не могла поверить в это, слишком уж он был хорошим человеком. Накануне похорон, пока еще покойник был в морге, вся семья собралась перед черным днем календаря в доме у родителей. Жена не могла поверить, что мужа нет, а дети, как могли, поддерживали мать и друг друга. До глубокой ночи никто не могу уснуть, даже постель не стелили, так как никто не собирался спать. Детей уложили в одну спальню, а все остальные продолжали молча ходить по дому и не верить в случившееся. И тут вдруг в районе 3-4 часов утра зазвонил телефон. Каждый проверил свой и, успокоившись, что не его, ждал, что кто-то уже ответит на звонок. Но телефон продолжал трезвонить. Успокоился. Снова звонит тот же телефонный звонок. Теперь уже все стали активнее выяснять, кому звонят. Оказалось, никому из присутствующих. Все мобильники были на руках у присутствующих. К тому моменту телефон зазвонил в третий раз, очень настырно и откуда-то снизу. Стали идти на звук. Он шел из-под дивана. Подошли, открыли диван, достали коробку. И вытащили папин старый неработающий кнопочный телефон! На экране было написано «звонит Пусто». У всех перехватило дыхание. Телефон снова успокоился. Выключился экран. И самое странное, пытались его реанимировать, так он до сих пор выключен! То есть даже не активен! Прям черный экран дисплея, на кнопку включения не реагирует. Старший сын не понимал, как такое может быть! Это нелогично! И тут мертвый выключенный телефон снова зазвонил - включился экран с надписью «звонит Пусто», телефон стал издавать все тот же дребезжащий звонок. Сын взял телефон из рук сестры и ответил на звонок: «Алло! Кто это? Говорите?». Но в трубке была тишина. Больше этой ночью телефон не звонил. Вдова покойного завопила: «А может, он не умер и едет домой!». Стресс был у всех. 40 дней со дня похорон еще не прошло, но этот телефон периодически трезвонит по 3-4 раза в день. Вот что это может быть? Телефону лет 10, без зарядки и без признаков адекватной работоспособности, но он периодически названивает. Кто это может звонить на него, если не сам хозяин с того света? Или в принципе сотовые телефоны - это мистика?
Сегодня, 07:37 by IzummmПросмотров: 490Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Телефон номер смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 09:11
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (2291|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 070
Ну вот почему я весь этот рассказ про себя прочитал с грузинским акцентом? Ислам же вроде не грузинское имя.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#2 написал: evatanina
Сегодня, 09:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (449|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 318
Цитата: Winnie-the-Pooh
Ну вот почему я весь этот рассказ про себя прочитал с грузинским акцентом? Ислам же вроде не грузинское имя.

Видать у вас сегодня какое то настроение такое "грузинское", ВАХ! blush С подпевкой Бори Моисеева. stuck_out_tongue_closed_eyes

За историю плюс. Что ж телефон деду с собой не положили? Ведь он же намекал ещё до похорон.
Зарегистрирован: 22.07.2015
 
#3 написал: lidia1
Сегодня, 11:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 507
Читала любопытную статью в давней газете "Чудеса и приключения". В ней говорится о том, что сам Дьявол давно освоил сотовую связь и интернет. Я несколько лет назад получила после смерти мужа, по которому сильно убивалась, СМС с текстом: 666. Три часа ночи - час Дьявола. Возможно, такими СМС и звонками Он предупреждает вдов о том, что нельзя тревожить душу покойного бесконечными слезами. Всё, даже горе, должно знать меру.+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#4 написал: marlin
Сегодня, 12:19
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (499|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 567
Да это тоже самое, что звонки в дверь. Нечисть питается страхами и горем людей. Да и издевается ещё.
Цитата: lidia1
Читала любопытную статью в давней газете "Чудеса и приключения". В ней говорится о том, что сам Дьявол давно освоил сотовую связь и интернет. Я несколько лет назад получила после смерти мужа, по которому сильно убивалась, СМС с текстом: 666. Три часа ночи - час Дьявола. Возможно, такими СМС и звонками Он предупреждает вдов о том, что нельзя тревожить душу покойного бесконечными слезами. Всё, даже горе, должно знать меру.+5

Вот вот. У соседа жана умершая звонила тоже ночью на домашний телефон. Полно таких вещей. И это все правда, только вот все это не они, не умершие родные.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#5 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 12:40
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (2291|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 070
Цитата: lidia1
Читала любопытную статью в давней газете "Чудеса и приключения". В ней говорится о том, что сам Дьявол давно освоил сотовую связь и интернет.

А мне вот иногда кажется, что это как раз он и создал сотовую связь, интернет, а еще Дом-2
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
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