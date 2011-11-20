Зазвонил телефон...

Izummm Просмотров: 490 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 07:37 by

Недавно умер сосед, звали его Ислам. Мужчина очень добропорядочный, лет 65-70 лет, отец четверых взрослых детей и дед семерых внуков. Очень добрый и серьезный был человек. Жена его тоже сама доброта. Год назад дети подарили ему новый телефон, так как его кнопочный уже велел долго жить: выключался сам по себе и в принципе уже не желал включаться. Подарили ему сенсорный, чему дед был не очень рад, не понимал в чем удобство и все время вспоминал, какой удобный был его кнопочный телефон, который упаковали в коробку и положили под диван, там, где часто у всех в российских семействах хранится весь ненужный хлам, который выбросить жалко.И вот прошел год. Хорошего человека не стало очень неожиданно, это повергло всех в шок. Ислам просто заболел простудой, не лечился, оно дало нагрузку на сердце, в итоге инфаркт. Жена в горе, дети в слезы, внуки в шоке. Вся округа не могла поверить в это, слишком уж он был хорошим человеком. Накануне похорон, пока еще покойник был в морге, вся семья собралась перед черным днем календаря в доме у родителей. Жена не могла поверить, что мужа нет, а дети, как могли, поддерживали мать и друг друга. До глубокой ночи никто не могу уснуть, даже постель не стелили, так как никто не собирался спать. Детей уложили в одну спальню, а все остальные продолжали молча ходить по дому и не верить в случившееся. И тут вдруг в районе 3-4 часов утра зазвонил телефон. Каждый проверил свой и, успокоившись, что не его, ждал, что кто-то уже ответит на звонок. Но телефон продолжал трезвонить. Успокоился. Снова звонит тот же телефонный звонок. Теперь уже все стали активнее выяснять, кому звонят. Оказалось, никому из присутствующих. Все мобильники были на руках у присутствующих. К тому моменту телефон зазвонил в третий раз, очень настырно и откуда-то снизу. Стали идти на звук. Он шел из-под дивана. Подошли, открыли диван, достали коробку. И вытащили папин старый неработающий кнопочный телефон! На экране было написано «звонит Пусто». У всех перехватило дыхание. Телефон снова успокоился. Выключился экран. И самое странное, пытались его реанимировать, так он до сих пор выключен! То есть даже не активен! Прям черный экран дисплея, на кнопку включения не реагирует. Старший сын не понимал, как такое может быть! Это нелогично! И тут мертвый выключенный телефон снова зазвонил - включился экран с надписью «звонит Пусто», телефон стал издавать все тот же дребезжащий звонок. Сын взял телефон из рук сестры и ответил на звонок: «Алло! Кто это? Говорите?». Но в трубке была тишина. Больше этой ночью телефон не звонил. Вдова покойного завопила: «А может, он не умер и едет домой!». Стресс был у всех. 40 дней со дня похорон еще не прошло, но этот телефон периодически трезвонит по 3-4 раза в день. Вот что это может быть? Телефону лет 10, без зарядки и без признаков адекватной работоспособности, но он периодически названивает. Кто это может звонить на него, если не сам хозяин с того света? Или в принципе сотовые телефоны - это мистика?

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