Я за тебя умру

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Geliona Uno Просмотров: 164 Комментарии: 0 +3 Вчера, 20:10 by

Подвал. Красный кирпич покрыт отвратительными пятнами зеленой плесени. Иду, боясь коснуться холодных, скользких стен. Паутина лезет в глаза, воздух такой затхлый, что еле удается пропихнуть его в легкие.Как же много развилок. Сколько поворотов уже пройдено в лабиринте, освещенном редкими тусклыми лампочками. Каждый шаг оставляет глубокий след в вековой пыли.Я должна найти! Что? Кого? Не знаю,.. но точно здесь. Рядом. Чувства обострились до предела. Еще немного! Один шаг, один вздох... Мгновение и свет выхватывает из темноты силуэт, словно вжавшийся в стену.Скелет! Руки прикованы к потолку, алыми кровавыми ошметками висит на нем полусгнившее вечернее платье.Замираю, вглядываясь в пустые глазницы, ища ответ, не в силах пошевелиться. По воздуху пробежала еле заметная рябь, мигнув, погасла последняя лампочка. Но я все вижу. Вижу, как побелевшие кости обретают плоть, как глаза наполняются осмысленностью и злостью. Женщина. Аристократические черты лица, белая кожа, высокомерный взгляд. Словно не она здесь пленница. Страх пробирается под кожу, заполняя все нервные окончания. Несколько бесконечно - долгих минут и все закончилось. На бледном лице заиграла ехидная усмешка.- Отдашь? - звонкий голос колокольчиком прозвучал в темноте подвала.- Нет, - что бы ни желала эта женщина, все внутри вопило - соглашаться нельзя. Что-то безумно важное хотят забрать из моей жизни.Ее улыбка стала еще шире. Длинные изящные пальцы издали громкий щелчок.Мы стоим в цветущем саду. Длинные каменные дорожки разбегаются в разные стороны, прячась за деревьями. Море цветов разливается, огибая резные скамейки.- Пройдёмся? Я думаю, нам есть о чем поговорить, - незнакомка уверенно подхватила меня под локоть. - Ты взяла одну вещь, которая принадлежит мне. И я очень хочу вернуть ее обратно.Мысли лихорадочно забегали, пытаясь найти в памяти то, что может быть ей нужно. Молчание затянулось, но ответа все не было.- Ты... Вы о чем? Я ничего не брала у Вас. Я Вас даже не знаю.- Ну как же! - женщина замолчала, выдерживая театральную паузу. - Ты забрала моего мужчину.Недавняя свадьба фрагментами кинопленки пронеслась перед глазами.- Не отдам! - крик вырвался из горла, прежде чем успела осмыслить происходящее. - Умру, но не отдам. - Произнесла уже чуть тише.-Умрешь? - издевка сквозила во всем ее облике. - Интересное предложение, но не актуальное. Твоя жизнь мне не нужна. Сейчас не нужна. Сколько раз она уже прерывалась? Не помнишь?Что я должна вспомнить, что она вообще от меня хочет?! Голова неожиданно закружилась, а сознание медленно стало уплывать в угольную черноту.Старый дом, обветшалые стены, без клочка обоев. Кровать, на которой, скорчившись, лежит человек. Его лицо и шею покрывают язвы, сочащиеся гноем и кровью. Кисти рук превратились в куски живого мяса. Он шепчет что-то, схватив меня за руку, пытаясь притянуть ближе. Но я не слышу. Провожу ладонью по лицу, успокаивая. Чувствую, как тепло разливается по телу. Вспышка . Возле окна стоит тот же мужчина, худой и изможденный, но здоровый. Его глаза с золотыми прожилками невозможно не узнать. Вспышка. Я на площади. Вокруг люди. Смех, шум, мальчишки-газетчики, снующие в толпе, словно мальки в водорослях. Все взгляды направлены на меня. Волны ненависти и страха разрывают сердце. Секунда и лишившись опоры, падаю вниз. Чувствую, как ломаются мои шейные позвонки, вижу, как ликует народ. И только блеск знакомых золотых глаз, наполненных искренней болью, подсказывает. Я все сделала верно. Вспышка.Солнце слепит глаза, отражаясь от водной глади озера. Стою на мостках, в руках камень, тяжесть которого едва могу удержать. Поворачиваюсь, вижу искаженные злобой лица. Толчок и вода сомкнулась над головой. Легкие разрывает от невозможности сделать вдох. Вспышка.Языки пламени подбираются к моим ногам. Снова толпа, ненависть и страх. Руки, крепко связанные за спиной, судорожно вцепились в деревянный столб. Огонь взметнулся вверх, причиняя безумную боль и скрывая от взглядов. Вспышка.Раз за разом переживала смерть в этих странных видениях. И в каждом, последним воспоминанием становились завораживающие глаза мужчины.- Ну что? Как видишь, в отличие от тебя, я все помню, - голос ее стал холодным и колючим, - может с тебя хватит? Обойдемся в этот раз без душещипательных сцен?- Нет, - не знаю, откуда появилась эта уверенность в моем голосе. - Хочешь войны - получишь.- Ну-ну. Ты всегда проигрывала, неужели не поняла?Ярость нарастала во мне как снежный ком. Каждое слово вбивало гвоздь в крышку гроба. Но, сейчас уверена. Не моего. Она уже мертва, да и никогда не была живой! Уверенность в своей правоте придала сил.- Не отдам! - остатки цивилизованности слетели, как ненужная шелуха. Я бросилась на тварь, так удачно нацепившую человеческий облик. Каждый удар делал меня сильнее. Клочки ее волос запутались между пальцами, кровь превратила некогда красивое лицо в дьявольскую маску. Земля под ногами задрожала, удар грома поставил окончательную точку в поединке. Соперница словно истончалась, превращаясь в предрассветный туман. Вибрация усилилась, пространство сжалось, возвращая меня в подвал. Грохот падающих кирпичей заставил зажмуриться и закрыть голову руками.- Милая, проснись! Проснись! Ты меня слышишь? - такой родной голос резко выдернул меня в реальность. Нежные руки, успокаивая, гладили по спине, а любимый взгляд мерцал золотом.

Ключевые слова: Прошлое ведьмы сон авторская история

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