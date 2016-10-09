История о часе времени, которого не было

Новость отредактировал catberry - Вчера, 13:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Blazering2 Просмотров: 590 Комментарии: 1 +1 Вчера, 13:22 by

История, приключившаяся со мной летом 3-4 года назад.Нужно было встретиться со знакомым в час дня, где-то 30-40 минут дороги пешком. На автобусе ехать не хотелось, так как дело было летом и перспектива стоять в душном автобусе в пробке как-то не привлекала. В 11:55 встал из-за компьютера и начал собираться. Между делом слегка порезал ладонь, пока мазал йодом, отец начал отчитывать меня, из-за чего началась небольшая ссора. Выхожу из дома и где-то через 10 минут вспоминаю, что забыл дома рюкзак (в половину 2-го был урок английского), пришлось вернуться. Тогда я в спешке собирался и не посмотрел на время, так как просто осознавал, что сильно опаздываю - собирался 15 минут, минимум 20 минут потратил на руку, еще 15 минут потерял пока бегал за рюкзаком (в общей сложности минимум 50 минут).Где-то через 15 минут после выхода из дома, я проходил мимо вокзала и обратил внимание на часы - они показывали 12. Я подумал, что это часы остановились и усмехнулся еще, мол, до вечера так и будут 12 показывать, вспомнив с какой безответственностью у нас работают. От размышлений про часы, подумал, что уже сразу поеду на урок и надо позвонить другу, чтобы не ждал. Посмотрел время на телефоне и офигел - 12:04. Подумал, что ошибка, и спросил время у прохожего, тот сказал, что 5 минут первого. По дороге погуглил переход на летнее время, вроде не было ничего такого. В итоге встретился с другом в 12:50, рассказал ему про ситуацию. Тот усмехнулся и сказал, что я просто не выспался и перепутал время. Возможно, конечно, но только я прекрасно помню, как вставал в 11:55 из-за компьютера, да и когда начал одеваться, также посмотрел на настенные часы, и еще лучше я помню эти вокзальные часы (не табло, а именно старые большие механические часы, висящие на вокзальной башне) и экран моего мобильника, показывающий "12:04".То есть вся возня дома, на которую я убил около часа, и 15-ти минутная дорога от моего дома до вокзала, суммарно заняли всего 9 минут. Если предположить, что я шел быстро и до вокзала добрался за 9 минут (что вполне реально, учитывая то, что я спешил), то куда делся тот час, ума не приложу. До сих пор не могу понять, что тогда произошло, ничего необычного в тот день, кроме этого не было, и я ничего такого не почувствовал, разве что, когда смотрел на экран мобильника в 12:04, ощущение было, как в детстве, когда фантазируешь о чем-то необычном и пытаешься вообразить, что это реально, только наоборот - казалось, что пропавший час - это вполне нормальная реальность, а то, что такое невозможно, - глупые фантазии.После этого ничего необычного не происходило. Я всегда допускал возможность всех этих манипуляций со временем, но после того случая стал думать, что это не фантастика, а реальность, просто пока еще не изученная. Скорее всего тогда со мной произошло какое-то природное явление (а может, и со всеми, просто мало кто заметил), которое когда-нибудь изучат.

Ключевые слова: Время часы день авторская история

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