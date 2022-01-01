Псих (Часть 3)

23.09

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26.09

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23.10

24.10

25.10

28.10

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02.12

15.03

Lillian_638 Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:04 by

Вчера я немного сорвался. Знаю. Постараюсь так больше не делать. Итак, продолжим.Я ходил на работу. Мне было тяжело оставаться спокойным, поэтому я часто срывался на коллег. Они стали обходить меня стороной. Я тогда не до конца понимал это. Но однажды, придя домой, я увидел своё отражение в зеркале. Я не узнавал себя. Весь взъерошенный, мешки под глазами, бледный. «Кошмар,» — сказал тогда себе я. «Ты неважно выглядишь,» — подтвердил Коричневый, стоя за моей спиной. Я и не заметил, когда он пришел. Опять стук. Теперь и днём. С каждым разом все раньше и раньше. Не удивлюсь, если однажды это случиться ранним утром. Ко мне пришёл врач, мне нужно на процедуры. Продолжу, когда вернусь.Я не смог продолжить. Когда вернулся был слишком уставшим и лёг спать. А вчера не было сил, да и желания, что-либо писать. Да, я говорил что нужно делать это быстрее, пока я ещё помню обо всем, но, даже не знаю.А я писал о том, что это не такое уж плохое место? Вчера я познакомился с одной девушкой, она поступила к нам пару дней назад. Сюда её привел, кажется, её брат. Её зовут Катя, она часто паникует по поводу и без. Она достаточно образована, но её панические атаки мешают ей жить полной жизнью, эх, раньше я не слышал о таком. Может, в современном мире действительно стало как-то неспокойно?Ладно, а теперь о прошлом.Мы сидели на кухне. Я и Коричневый. Я уговорил его не убегать так внезапно и поговорить со мной. Он согласился.Он спросил, о чём я хотел поговорить. И я задал вопрос: «Кто ты?». Он смотрел на меня. Смотрел долго. И, наконец, ответил. «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». «Гёте цитируешь?» — скептически съязвил я. И он сделал то, чего я ждал от него в последнюю очередь. Я ожидал многого, но не это. Он засмеялся. По-доброму так. Сказать, что я удивился — ничего не сказать. Кажется, я выдал свои эмоции, потому что Коричневый спросил: «Что-то не так?». Я покачал головой.Конечно, этого ответа было не достаточно. Да и он, вообще-то, ничего конкретного не сказал. Но зато я узнал кое-что новое о своём загадочном товарище. Он умеет смеяться.Я спрашивал его о том, «Откуда они взялись?», «Реальны ли они?», «Схожу ли я с ума?»…Но всякий раз я не получал ничего конкретного. Все его ответы плавали и только путали меня ещё больше. А потом он и вовсе подскочил, сказал «мне пора» и ушёл. Так быстро убежал, будто опаздывал.Я посидел ещё немного, потом... Не помню. Кажется, я забыл, но не думаю, что это было так важно. В общем, всё было как всегда. Ночь прошла так же, как и прочие. А утром меня ждал неприятный сюрприз. Меня вызвал в свой кабинет мой начальник. Разговор был о том, что я странно выгляжу и не заболел ли я? Кажется, как мне тогда показалось, на меня пожаловались коллеги. Ну да, их можно понять. Мне дали выходной. Но я не обрадовался этому, ведь это означало, что я должен был проводить всё время дома.Зачем я пишу всё это? В этом есть какой-то смысл? Не думаю. Никто не будет читать записи какого-то сумасшедшего.Что я здесь делаю? Все эти люди... Они наблюдают за мной?Я думал. Много думал. Что, если этих существ больше? Больше трёх? Что, если в следующий раз придёт кто-то ещё? Что, если новую тварь не остановит дверь? Что, если они уже где-то рядом?Я не знаю. Мне кажется, что их всё больше. Что они смотрят на меня из тёмных углов палаты.Я уже давно не видел Коричневого. Он пропал? Бросил меня? Исчез?Тогда почему другие не исчезают?Паша пугает меня. Он что-то видит. Он точно что-то видит. Он видит их. Тех существ.Я видел Антона. Он тоже что-то видит. Он постоянно моет свои руки. Говорит, что никак не может смыть с них эту грязь. Грязь? Однажды он содрал свою кожу. Вся раковина была в крови.Я боюсь пораниться. Мне кажется, что на запах моей крови сбегутся твари. Голодные мерзкие твари.Я почти не выхожу из палаты. Постоянно слышу стук. Я не могу отличить, реально ли это. Поэтому каждый раз вздрагиваю, когда дверь открывают. Но каждый раз её открывает доктор или медсестра.Я боюсь. Мне страшно. Я не знаю, что будет дальше...Я не открывал дневник почти месяц. Мне было не до этого. Семён Павлович - мой лечащий врач - говорит, что у меня были припадки. Я не помню этого. Не помню, что я делал и говорил. Всё в тумане.Я перечитал свои записи. Неужели я правда написал всё это? Я не узнаю свой почерк.Я уже не помню, что было после того, как мой начальник отправил меня в незапланированный отпуск. Но я отчётливо помню выражение лица Юли, когда она пришла ко мне ища Колю. Нет, я был один. Коля перестал заходить ко мне. Может, он и приходил вечером? Но я не открываю двери в такое время.Днём мне позвонили. Я открыл. На пороге стояла Юля. Она поздоровалась и спросила, не видел ли я Колю. А потом её глаза так округлились будто она увидела призрака. Не знаю почему. Может, тогда я был не в настроении? Я накричал на неё. У меня не было причин на это, но я прогнал её. Захлопнул дверь.Моё отражение я уже не видел. Я разбил зеркало. Зачем? Мне показалось, что в нём я увидел того безглазого.Мне звонили с работы, но я не брал трубку. Я был не в себе. Теперь я понимаю это.Три месяца назад ко мне пришёл Коричневый. Он сказал, что я плохо выгляжу. Он спросил зачем я разбил зеркало. Я, наконец, увидел осколки на полу. Не мог прийти в себя.Я позвонил в психиатрическую больницу.Они приехали быстро. Забрали меня. Я попросил тетрадь, чтобы вести свои записи.Думаю это всё, что было.. По крайней мере то, что я могу вспомнить.Сейчас мне кажется, что стало хуже. Я думал, что мне смогут помочь. Но сейчас... Видя всех этих людей, я будто и сам ещё больше погружаюсь в свои страхи.Коричневый всё ещё не объявлялся. Я не видел его. Не чувствовал запаха сигарет.Запах табака заменил смрад гнили. Я всё чаще ощущаю его. Мне не по себе.Сегодня за обедом я увидел его. Тварь без глаз. Оно стояло за дверью. А когда через неё прошёл медбрат - протиснулось в проём.Существо ходило по комнате, но не приближалось ко мне. Никто не обращал внимания на его передвижения, поэтому я решил тоже не смотреть на него. Но не смотреть совсем не получилось. Я искоса поглядывал на Безглазого. Но в один момент мне стало дурно. Оно подошло слишком близко. Не ко мне, но близко. За соседним столом сидел Антон. Тварь подошла к нему. Я чувствовал запах, эту вонь. И кое как сдерживал рвотные позывы. Оно коснулось его головы. Его лица. Морда монстра была опасно близко к лицу Антона. Я даже было привстал. Но Антон не замечал ничего. До тех пор пока оно не коснулось его рук. Антон тут же вскочил. Он истошно закричал. Будто его режут.Он кричал о грязи на его руках. О том, что её нужно смыть. О том, что эта зловонная жижа не стирается.Его забрали. Увели из комнаты. А эта тварь повернулась ко мне. Сначала она улыбалась, а затем скривилась. Скривилась со злобной гримасой.Я думал, что умру. Моего плеча коснулась рука. Я похолодел. Запах. Запах дыма перебил вонь. Я проглотил ком в горле.Ощущение прикосновения пропало. Монстр ушёл. Я обернулся. За моей спиной никого не было.Коричневый вернулся. Сегодня я увидел его в своей палате. Он сидел возле окна.Я спросил, почему его не было. Он не ответил. Да и вообще, он просто стал говорить о чём-то. Чём-то, лишь бы говорить. О погоде. О политике. О Шекспире?Что-то было не так. Он изменился. Я не понимаю.Не знаю, куда он пропадал. Не знаю, почему. Но, мне кажется, что-то не так.Сегодня ко мне приходил Коля. Он до сих пор не верит, что я здесь. Он не верит, что я пришёл сюда сам. Он не понимает, что я сошёл с ума.Я извинился за то, что накричал на Юлю. Он сказал, что я уже извинялся. Я не помню этого.Я не говорил ему о том, что я вижу.Семён Павлович спрашивал о Коричневом. Он знает о них. Я говорил ему. Я сказал, что он вернулся, но выглядит иначе. Я не говорил ему о том, что я видел Безглазого рядом с Антоном. Он всё равно не поверит мне.Паша сказал, что кто-то ходит за мной и прячется за углом коридора. Я переборол себя и заглянул за угол. Там никого не было. Как и Паши. Он убежал?Я снова говорил с Коричневым. Я спросил что с ним. И он, на удивление, ответил, но, как всегда, не прямо. Он сказал, что мне нужно сохранять свой разум чистым. Легко сказать. Как я могу это сделать, когда вокруг происходит такая хрень?Но я попробую. У меня нет причин не доверять ему.Я долго не открывал дневник. Не писал и не читал его. Я пытался последовать совету своего друга. Да, теперь я могу называть его так.Я всё ещё вижу существ. Я всё ещё опасаюсь их. Но мне удалось не доводить себя до припадков. Мне даже удалось убедить доктора в том, что я иду на поправку. Конечно, мне пришлось солгать, что галлюцинации стали редкими. И пришлось прятать дневник. Но это того стоило. Александр Юрьевич - наш главврач - сказал, что если так и дальше пойдёт, то меня выпишут.Зачем мне это? Коричневый сказал мне. Он сказал, что здесь не безопасно. Что их здесь слишком много. И я верю ему.Я выйду отсюда. Я смогу восстановить свою нормальную жизнь. Нет, они не исчезнут. Я уже не надеюсь на это. Но, думаю, я смогу справиться.Думаю, это моя последняя запись. Мне дали справку о моём выздоровлении.Александр Юрьевич и Семён Павлович поздравили меня и пожелали крепкого здоровья.Я уже собираю свои вещи. Коричневый ждёт меня у выхода. Давно я не бывал в городе.Вот и улица. Весна прекрасна. Ещё прохладно.Я оставлю этот дневник здесь. На лавочке в парке. Возможно, его найдёт кто-то и прочтёт. А возможно, дворник выбросит его. А я ухожу. Я буду пытаться жить. Я смогу. Коричневый поможет мне избегать монстров. Он говорит, что поможет. Я верю ему. Не могу не верить. Он не такой как они.Я верю.Мне пора.Прощайте.

Ключевые слова: Монстры твари дневник психушка авторская история

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