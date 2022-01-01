Псих (Часть 3)
23.09
Вчера я немного сорвался. Знаю. Постараюсь так больше не делать. Итак, продолжим.
Я ходил на работу. Мне было тяжело оставаться спокойным, поэтому я часто срывался на коллег. Они стали обходить меня стороной. Я тогда не до конца понимал это. Но однажды, придя домой, я увидел своё отражение в зеркале. Я не узнавал себя. Весь взъерошенный, мешки под глазами, бледный. «Кошмар,» — сказал тогда себе я. «Ты неважно выглядишь,» — подтвердил Коричневый, стоя за моей спиной. Я и не заметил, когда он пришел. Опять стук. Теперь и днём. С каждым разом все раньше и раньше. Не удивлюсь, если однажды это случиться ранним утром. Ко мне пришёл врач, мне нужно на процедуры. Продолжу, когда вернусь.
25.09
Я не смог продолжить. Когда вернулся был слишком уставшим и лёг спать. А вчера не было сил, да и желания, что-либо писать. Да, я говорил что нужно делать это быстрее, пока я ещё помню обо всем, но, даже не знаю.
А я писал о том, что это не такое уж плохое место? Вчера я познакомился с одной девушкой, она поступила к нам пару дней назад. Сюда её привел, кажется, её брат. Её зовут Катя, она часто паникует по поводу и без. Она достаточно образована, но её панические атаки мешают ей жить полной жизнью, эх, раньше я не слышал о таком. Может, в современном мире действительно стало как-то неспокойно?
Ладно, а теперь о прошлом.
Мы сидели на кухне. Я и Коричневый. Я уговорил его не убегать так внезапно и поговорить со мной. Он согласился.
Он спросил, о чём я хотел поговорить. И я задал вопрос: «Кто ты?». Он смотрел на меня. Смотрел долго. И, наконец, ответил. «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». «Гёте цитируешь?» — скептически съязвил я. И он сделал то, чего я ждал от него в последнюю очередь. Я ожидал многого, но не это. Он засмеялся. По-доброму так. Сказать, что я удивился — ничего не сказать. Кажется, я выдал свои эмоции, потому что Коричневый спросил: «Что-то не так?». Я покачал головой.
Конечно, этого ответа было не достаточно. Да и он, вообще-то, ничего конкретного не сказал. Но зато я узнал кое-что новое о своём загадочном товарище. Он умеет смеяться.
Я спрашивал его о том, «Откуда они взялись?», «Реальны ли они?», «Схожу ли я с ума?»…
Но всякий раз я не получал ничего конкретного. Все его ответы плавали и только путали меня ещё больше. А потом он и вовсе подскочил, сказал «мне пора» и ушёл. Так быстро убежал, будто опаздывал.
Я посидел ещё немного, потом... Не помню. Кажется, я забыл, но не думаю, что это было так важно. В общем, всё было как всегда. Ночь прошла так же, как и прочие. А утром меня ждал неприятный сюрприз. Меня вызвал в свой кабинет мой начальник. Разговор был о том, что я странно выгляжу и не заболел ли я? Кажется, как мне тогда показалось, на меня пожаловались коллеги. Ну да, их можно понять. Мне дали выходной. Но я не обрадовался этому, ведь это означало, что я должен был проводить всё время дома.
26.09
Зачем я пишу всё это? В этом есть какой-то смысл? Не думаю. Никто не будет читать записи какого-то сумасшедшего.
Что я здесь делаю? Все эти люди... Они наблюдают за мной?
Я думал. Много думал. Что, если этих существ больше? Больше трёх? Что, если в следующий раз придёт кто-то ещё? Что, если новую тварь не остановит дверь? Что, если они уже где-то рядом?
Я не знаю. Мне кажется, что их всё больше. Что они смотрят на меня из тёмных углов палаты.
Я уже давно не видел Коричневого. Он пропал? Бросил меня? Исчез?
Тогда почему другие не исчезают?
Паша пугает меня. Он что-то видит. Он точно что-то видит. Он видит их. Тех существ.
Я видел Антона. Он тоже что-то видит. Он постоянно моет свои руки. Говорит, что никак не может смыть с них эту грязь. Грязь? Однажды он содрал свою кожу. Вся раковина была в крови.
Я боюсь пораниться. Мне кажется, что на запах моей крови сбегутся твари. Голодные мерзкие твари.
Я почти не выхожу из палаты. Постоянно слышу стук. Я не могу отличить, реально ли это. Поэтому каждый раз вздрагиваю, когда дверь открывают. Но каждый раз её открывает доктор или медсестра.
Я боюсь. Мне страшно. Я не знаю, что будет дальше...
21.10
Я не открывал дневник почти месяц. Мне было не до этого. Семён Павлович - мой лечащий врач - говорит, что у меня были припадки. Я не помню этого. Не помню, что я делал и говорил. Всё в тумане.
Я перечитал свои записи. Неужели я правда написал всё это? Я не узнаю свой почерк.
Я уже не помню, что было после того, как мой начальник отправил меня в незапланированный отпуск. Но я отчётливо помню выражение лица Юли, когда она пришла ко мне ища Колю. Нет, я был один. Коля перестал заходить ко мне. Может, он и приходил вечером? Но я не открываю двери в такое время.
Днём мне позвонили. Я открыл. На пороге стояла Юля. Она поздоровалась и спросила, не видел ли я Колю. А потом её глаза так округлились будто она увидела призрака. Не знаю почему. Может, тогда я был не в настроении? Я накричал на неё. У меня не было причин на это, но я прогнал её. Захлопнул дверь.
Моё отражение я уже не видел. Я разбил зеркало. Зачем? Мне показалось, что в нём я увидел того безглазого.
Мне звонили с работы, но я не брал трубку. Я был не в себе. Теперь я понимаю это.
Три месяца назад ко мне пришёл Коричневый. Он сказал, что я плохо выгляжу. Он спросил зачем я разбил зеркало. Я, наконец, увидел осколки на полу. Не мог прийти в себя.
Я позвонил в психиатрическую больницу.
Они приехали быстро. Забрали меня. Я попросил тетрадь, чтобы вести свои записи.
Думаю это всё, что было.. По крайней мере то, что я могу вспомнить.
Сейчас мне кажется, что стало хуже. Я думал, что мне смогут помочь. Но сейчас... Видя всех этих людей, я будто и сам ещё больше погружаюсь в свои страхи.
Коричневый всё ещё не объявлялся. Я не видел его. Не чувствовал запаха сигарет.
Запах табака заменил смрад гнили. Я всё чаще ощущаю его. Мне не по себе.
23.10
Сегодня за обедом я увидел его. Тварь без глаз. Оно стояло за дверью. А когда через неё прошёл медбрат - протиснулось в проём.
Существо ходило по комнате, но не приближалось ко мне. Никто не обращал внимания на его передвижения, поэтому я решил тоже не смотреть на него. Но не смотреть совсем не получилось. Я искоса поглядывал на Безглазого. Но в один момент мне стало дурно. Оно подошло слишком близко. Не ко мне, но близко. За соседним столом сидел Антон. Тварь подошла к нему. Я чувствовал запах, эту вонь. И кое как сдерживал рвотные позывы. Оно коснулось его головы. Его лица. Морда монстра была опасно близко к лицу Антона. Я даже было привстал. Но Антон не замечал ничего. До тех пор пока оно не коснулось его рук. Антон тут же вскочил. Он истошно закричал. Будто его режут.
Он кричал о грязи на его руках. О том, что её нужно смыть. О том, что эта зловонная жижа не стирается.
Его забрали. Увели из комнаты. А эта тварь повернулась ко мне. Сначала она улыбалась, а затем скривилась. Скривилась со злобной гримасой.
Я думал, что умру. Моего плеча коснулась рука. Я похолодел. Запах. Запах дыма перебил вонь. Я проглотил ком в горле.
Ощущение прикосновения пропало. Монстр ушёл. Я обернулся. За моей спиной никого не было.
24.10
Коричневый вернулся. Сегодня я увидел его в своей палате. Он сидел возле окна.
Я спросил, почему его не было. Он не ответил. Да и вообще, он просто стал говорить о чём-то. Чём-то, лишь бы говорить. О погоде. О политике. О Шекспире?
Что-то было не так. Он изменился. Я не понимаю.
Не знаю, куда он пропадал. Не знаю, почему. Но, мне кажется, что-то не так.
25.10
Сегодня ко мне приходил Коля. Он до сих пор не верит, что я здесь. Он не верит, что я пришёл сюда сам. Он не понимает, что я сошёл с ума.
Я извинился за то, что накричал на Юлю. Он сказал, что я уже извинялся. Я не помню этого.
Я не говорил ему о том, что я вижу.
28.10
Семён Павлович спрашивал о Коричневом. Он знает о них. Я говорил ему. Я сказал, что он вернулся, но выглядит иначе. Я не говорил ему о том, что я видел Безглазого рядом с Антоном. Он всё равно не поверит мне.
Паша сказал, что кто-то ходит за мной и прячется за углом коридора. Я переборол себя и заглянул за угол. Там никого не было. Как и Паши. Он убежал?
29.10
Я снова говорил с Коричневым. Я спросил что с ним. И он, на удивление, ответил, но, как всегда, не прямо. Он сказал, что мне нужно сохранять свой разум чистым. Легко сказать. Как я могу это сделать, когда вокруг происходит такая хрень?
Но я попробую. У меня нет причин не доверять ему.
02.12
Я долго не открывал дневник. Не писал и не читал его. Я пытался последовать совету своего друга. Да, теперь я могу называть его так.
Я всё ещё вижу существ. Я всё ещё опасаюсь их. Но мне удалось не доводить себя до припадков. Мне даже удалось убедить доктора в том, что я иду на поправку. Конечно, мне пришлось солгать, что галлюцинации стали редкими. И пришлось прятать дневник. Но это того стоило. Александр Юрьевич - наш главврач - сказал, что если так и дальше пойдёт, то меня выпишут.
Зачем мне это? Коричневый сказал мне. Он сказал, что здесь не безопасно. Что их здесь слишком много. И я верю ему.
Я выйду отсюда. Я смогу восстановить свою нормальную жизнь. Нет, они не исчезнут. Я уже не надеюсь на это. Но, думаю, я смогу справиться.
15.03
Думаю, это моя последняя запись. Мне дали справку о моём выздоровлении.
Александр Юрьевич и Семён Павлович поздравили меня и пожелали крепкого здоровья.
Я уже собираю свои вещи. Коричневый ждёт меня у выхода. Давно я не бывал в городе.
Вот и улица. Весна прекрасна. Ещё прохладно.
Я оставлю этот дневник здесь. На лавочке в парке. Возможно, его найдёт кто-то и прочтёт. А возможно, дворник выбросит его. А я ухожу. Я буду пытаться жить. Я смогу. Коричневый поможет мне избегать монстров. Он говорит, что поможет. Я верю ему. Не могу не верить. Он не такой как они.
Я верю.
Мне пора.
Прощайте.
Сегодня, 15:04 by Lillian_638Просмотров: 39Комментарии: 0
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