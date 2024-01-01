Современные технологии

Летяга Просмотров: 189 Комментарии: 0 +2 Вчера, 09:14 by

Домовой Кузьма сидел на верхней полке холодильника и с удовольствием ел сыр. Молодцы, хозяева, поменяли технику, теперь с комфортом можно отдохнуть!Дверца холодильника приоткрылась и внутрь просунулась рука. Прямо к тарелочке с эклерами. Кузьма вытер ладошку о фамильный полушубок и слегка шлёпнул наглую руку.— Ой! Кажется, наш холодильник током бьётся, — испуганно вскрикнул женский голос.— А ты не лезь за пироженкой, вот и не будет биться, — буркнул Кузьма, — сама же вчера на фитнес записалась. Непорядок!В кармане что-то дзынькнуло.— Нафаня, — вздохнул Кузьма, — опять фоточки с котом шлёт.Каждый день присылает, с тех пор, как техникой обзавёлся. Кузьма вот тоже приобщился. А ведь сначала не хотел, плевался, говорил “не надо нам это, по старинке лучше”. Потом втянулся.А там, оказывается, уже вся нелюдь собралась. Фоточки выкладывают, новостями делятся, кто-то что-то продаёт или покупает, группы по интересам в мраксапе собираются. Баба Яга в “Тук-туке” отплясывает. Красота! С Нафаней опять же, удобно, не надо бегать с этажа на этаж. Сиди себе в комфорте и строчи помаленьку. Мол, приветствую тебя, друг. А он тебе в ответ фоточку, как он там дела домашние делает. Вот и пообщались. До чего техника у человеков дошла!Дверца холодильника снова приоткрылась.— Чтобы такого на ужин приготовить? — раздосадованно спросил женский голос.Холодильник закрылся, а Кузьма отложил сыр, и открыл домовитый чатик.“Срочно. Ужин. Фото продуктов ниже. Какие есть идеи?” — быстренько настрочил домовой.Что тут началось!“Почему так мало? Из этого ничего не приготовишь!”“Ещё как приготовишь!”“А ,может, ей проще заказать? Сейчас скину адресок”.“Всё бы вам заказать, пусть сама готовит!”“Современнее надо быть, сейчас времена другие!”“Продуктов ей закажи нормальных, в ведьмодоставке”.“Цыц, расшумелись, тут помочь надо!”Через пятнадцать минут Кузьма скопировал из чата парочку рецептов. Открыл почту и отправил их письмом хозяйке, замаскировав под рассылку кулинарного сайта.— И когда это я успела подписаться? — удивлялась хозяйка, — даже сайт такой не помню. А рецепты как раз в тему, из моих продуктов!Кузьма довольно кивнул, поплотнее закрыл дверцу холодильника и полез на верхнюю полку доедать сыр — его в рецептах не было.(с) Александр Котобус Горбов

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