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Истории из жизни

Помощник

Я очень люблю свою квартиру, не боюсь оставаться одна, мне здесь очень комфортно. С нами живут три кошки, наблюдая за ними мы поняли, что у нас есть домовой: все они периодически смотрят в один угол, как будто там что-то есть, одна из кошек играет вроде бы и сама по себе, но в то же время как бы с кем-то.

Вообще Кузьма у меня заботливый домовой. Однажды я осталась дома одна. В то время в нашем посёлке участились случаи ограбления квартир. Так вот, ночевала я одна, уже спать легла, вдруг ручка на входной двери загремела. Пошла я проверить дверь, а она не заперта. Снаружи квартиры у нас установлено видеонаблюдение. На следующий день мы с мужем проверили записи - на площадке никого не было. Значит, на дверь мне указал именно домовой.

Был ещё случай: мы с мужем уехали отдыхать, дочке было 16 лет, так как в колледже была практика, её мы оставили дома одну. Она у нас девушка серьёзная, но я на всякий случай запретила ей устраивать гулянки в наше отсутствие. Когда мы вернулись, дочь рассказала, что они с подружками решили заказать японскую еду, и заодно попробовать вкусные ликёры (я любитель выпечки и у меня всегда есть разнообразные ликёры для пропитки).

Накрыли девчонки стол, выбрали ликер "Лимончелло", и в этот момент по Скайпу им позвонили ребята. Дружная компания уселась разговаривать с ними. В этот момент на кухне раздался непонятный грохот. Дочка решила, что это одна из кошек хулиганит, но кошки все сидели с ними в комнате. Дочь призналась, что ей стало страшно, но, не подавая вида, она пошла на кухню. Как зашла, увидела, что бутылка с ликером опрокинулась на стол. Содержимое бутылки красивой лужей растеклось по полу, хотя пробку никто не открывал. В общем, поесть нормально роллы не удалось: сначала пришлось вымыть пол и стол, потом думать, каким образом бутылка упала на стол и кто её открыл? В общем подружки быстро ретировались, а дочка без происшествий дождалась нас из отпуска. Конечно я отругала ее, а вот Кузьму похвалила. Правда, дочь скептически отнеслась к моим высказываниям о заботливом домовом.

Прошло время. Дочери уже 22 года, она встречается с хорошим молодым человеком. Служит она в полиции, её молодой человек - в ОМОНе. Как-то мы с супругом решили посетить средиземноморское побережье Турции. Когда улетали, дочь и её кавалер были на службе. Дома оставались только я и муж. Есть у меня один пунктик: я не люблю когда спят в моей постели, все домашние знают об этом. Если к нам приезжают гости, я никому и никогда не разрешу спать в моей постели, лучше гостиницу оплачу. Так вот, собираясь уезжать, я говорю: "Кузьма, ты с кошками главными остаетесь. К дочери придёт её жених, его не обижать, следить чтобы сытый был. А в кровать нашу никого не пускать, полезут, так и скажи: "Матушка велела". Посмеялись мы с мужем и в путь отправились.

Отдохнули прекрасно, возвращаемся домой, вижу, что парень дочери странный какой-то. Сначала не рассказывал ничего, а потом все-таки выпытала я у него, что случилось. Вот его рассказ: готовимся мы все к чемпионату мира по футболу, пришлось двое суток без сна отработать. Приехал к вашей дочери, а она дипломную работу пишет. Говорит: "Иди комнату родителей, там на диван приляг, только не снимай покрывало, мама не любит, там вздремни;. Я так и сделал, взял себе простыню махровую и лёг сверху на покрывало. Заснул, сколько проспал не знаю, но проснулся от того, что меня как будто бьёт кто-то. Хотел оглянуться, а не могу пошевелиться.

Лежу я на боку, и чувствую, как кто-то или что-то меня по заду шлеп, шлеп, и на ухо шепчет: "Матушка что сказала? Уходи отсюда". И так мне страшно стало! Встал с дивана, ноги как ватные, пошёл в комнату вашей дочери, а у неё по всей кровати листы дипломной работы разложены. Я ей говорю: "Я на пол лучше лягу, а то на том диване сны страшные снятся". Рассказал ,что произошло, а она смеётся: "Это домовой наш!". Думаю: "Я, омоновец, кого только не видел, а тут как пацан испугался. И ведь обидно, непонятно за что домовой на меня так взъелся".

Я не удержалась и призналась парню, что перед отъездом сама домовому велела гнать всех из спальни. А он на меня как на сумасшедшую смотрит. Грешным делом подумала: "Все, осталась моя девочка без жениха". Ну ничего, обошлось. Вчера пришёл, цветы мне подарил, попросил, чтобы я домовому сказала больше его не бить. Выполнила я его просьбу, а заодно объяснила, почему ему влетело. Теперь все семейство, включая парня дочери, меня иначе как матушка не называют.

Ну ладно, отпуск-то о у меня не последний, а вот Кузьме спасибо сказала, он у меня умница!

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:45 by Mary3.11.Просмотров: 372Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: В квартире домовой шумы звуки испуг мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: vbuzova
Сегодня, 13:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 42
Отличная история. Однозначно плюс. Спасибо, настроение подняли. Всем бы такого хозяина в дом, но не всем так везет????
Зарегистрирован: 6.08.2017
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 13:19
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (464|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 529
Боже, первые строчки описания прочла «как и в любом публичном доме»
История классная!
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (223|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 512
Плюснявая такая история, ровненькая. Домовой молодчина! Вот, что значит дружба!
Все понравилось +!
И про ЧМ по футболу напомнили. У нас готовятся, стадион построили, метро прокопали! Народ иностранный понаедет, нечисть свою понатащит к нам, истории новые появятся!

Цитата: Восьмая тень
Боже, первые строчки описания прочла «как и в любом публичном доме»
История классная!

Хо хо хо.)
Такому хозяину все обзавидуются!
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#4 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 14:35
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 202
Божечки... Это разве гулянка - с подружками посидеть с роллами и ликёром?) Это так...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (223|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 512
Цитата: Fleur Delacour
Божечки... Это разве гулянка - с подружками посидеть с роллами и ликёром?) Это так...

Всё прилично)! Но , думаю домовому роллы не понравились(. Пытался по тихому ликёра хлебнуть, но ... спалился!(((
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#6 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 15:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 196
Вот таких домовых, и надо на чемпионат мира по футболу охранять. Тут и омон не нужен)) Не пьющий раз, а во вторых исполнительный.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#7 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 15:59
+1
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Репутация: (72|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 202
Цитата: ПИК НИК
Всё прилично)! Но , думаю домовому роллы не понравились(. Пытался по тихому ликёра хлебнуть, но ... спалился!(((

угу) у меня кот суп пытался из кастрюли спионерить (а ещё жареные кабачки, орешки, изюм, блины, пирожки с картошкой) и спалился тоже. Так что в домового-любителя ликёра верю... ггг)
Зарегистрирован: 18.07.2016
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