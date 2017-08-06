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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mary3.11. Просмотров: 372 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 12:45 by

Я очень люблю свою квартиру, не боюсь оставаться одна, мне здесь очень комфортно. С нами живут три кошки, наблюдая за ними мы поняли, что у нас есть домовой: все они периодически смотрят в один угол, как будто там что-то есть, одна из кошек играет вроде бы и сама по себе, но в то же время как бы с кем-то.Вообще Кузьма у меня заботливый домовой. Однажды я осталась дома одна. В то время в нашем посёлке участились случаи ограбления квартир. Так вот, ночевала я одна, уже спать легла, вдруг ручка на входной двери загремела. Пошла я проверить дверь, а она не заперта. Снаружи квартиры у нас установлено видеонаблюдение. На следующий день мы с мужем проверили записи - на площадке никого не было. Значит, на дверь мне указал именно домовой.Был ещё случай: мы с мужем уехали отдыхать, дочке было 16 лет, так как в колледже была практика, её мы оставили дома одну. Она у нас девушка серьёзная, но я на всякий случай запретила ей устраивать гулянки в наше отсутствие. Когда мы вернулись, дочь рассказала, что они с подружками решили заказать японскую еду, и заодно попробовать вкусные ликёры (я любитель выпечки и у меня всегда есть разнообразные ликёры для пропитки).Накрыли девчонки стол, выбрали ликер "Лимончелло", и в этот момент по Скайпу им позвонили ребята. Дружная компания уселась разговаривать с ними. В этот момент на кухне раздался непонятный грохот. Дочка решила, что это одна из кошек хулиганит, но кошки все сидели с ними в комнате. Дочь призналась, что ей стало страшно, но, не подавая вида, она пошла на кухню. Как зашла, увидела, что бутылка с ликером опрокинулась на стол. Содержимое бутылки красивой лужей растеклось по полу, хотя пробку никто не открывал. В общем, поесть нормально роллы не удалось: сначала пришлось вымыть пол и стол, потом думать, каким образом бутылка упала на стол и кто её открыл? В общем подружки быстро ретировались, а дочка без происшествий дождалась нас из отпуска. Конечно я отругала ее, а вот Кузьму похвалила. Правда, дочь скептически отнеслась к моим высказываниям о заботливом домовом.Прошло время. Дочери уже 22 года, она встречается с хорошим молодым человеком. Служит она в полиции, её молодой человек - в ОМОНе. Как-то мы с супругом решили посетить средиземноморское побережье Турции. Когда улетали, дочь и её кавалер были на службе. Дома оставались только я и муж. Есть у меня один пунктик: я не люблю когда спят в моей постели, все домашние знают об этом. Если к нам приезжают гости, я никому и никогда не разрешу спать в моей постели, лучше гостиницу оплачу. Так вот, собираясь уезжать, я говорю: "Кузьма, ты с кошками главными остаетесь. К дочери придёт её жених, его не обижать, следить чтобы сытый был. А в кровать нашу никого не пускать, полезут, так и скажи: "Матушка велела". Посмеялись мы с мужем и в путь отправились.Отдохнули прекрасно, возвращаемся домой, вижу, что парень дочери странный какой-то. Сначала не рассказывал ничего, а потом все-таки выпытала я у него, что случилось. Вот его рассказ: готовимся мы все к чемпионату мира по футболу, пришлось двое суток без сна отработать. Приехал к вашей дочери, а она дипломную работу пишет. Говорит: "Иди комнату родителей, там на диван приляг, только не снимай покрывало, мама не любит, там вздремни;. Я так и сделал, взял себе простыню махровую и лёг сверху на покрывало. Заснул, сколько проспал не знаю, но проснулся от того, что меня как будто бьёт кто-то. Хотел оглянуться, а не могу пошевелиться.Лежу я на боку, и чувствую, как кто-то или что-то меня по заду шлеп, шлеп, и на ухо шепчет: "Матушка что сказала? Уходи отсюда". И так мне страшно стало! Встал с дивана, ноги как ватные, пошёл в комнату вашей дочери, а у неё по всей кровати листы дипломной работы разложены. Я ей говорю: "Я на пол лучше лягу, а то на том диване сны страшные снятся". Рассказал ,что произошло, а она смеётся: "Это домовой наш!". Думаю: "Я, омоновец, кого только не видел, а тут как пацан испугался. И ведь обидно, непонятно за что домовой на меня так взъелся".Я не удержалась и призналась парню, что перед отъездом сама домовому велела гнать всех из спальни. А он на меня как на сумасшедшую смотрит. Грешным делом подумала: "Все, осталась моя девочка без жениха". Ну ничего, обошлось. Вчера пришёл, цветы мне подарил, попросил, чтобы я домовому сказала больше его не бить. Выполнила я его просьбу, а заодно объяснила, почему ему влетело. Теперь все семейство, включая парня дочери, меня иначе как матушка не называют.Ну ладно, отпуск-то о у меня не последний, а вот Кузьме спасибо сказала, он у меня умница!

Ключевые слова: В квартире домовой шумы звуки испуг мистика авторская история

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