Каменный лес

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:36

pepe_mantani Просмотров: 144 Комментарии: 10 +4 Сегодня, 12:36 by

1. Был конец лета. И Миша с Аней решили рвануть на несколько дней к знакомому леснику Макару Филипповичу по грибы.Макар Филиппович вел жизнь лесного отшельника и кроме своего помощника Кузьмы, ручного медведя да своего начальника ни с кем почти не общался. Потому новым людям был всегда очень рад.Он приготовил для гостей лучшую комнату, истопил баню, достал из погреба всяких припасов и несколько раз гонял Кузьму в поселок за "вином".Вечером все собрались в большой комнате за ужином.- Эх, давненько мы не были у вас! – радостно сказала Аня.- Да, почитай уж года три, - ответил Макар Филиппович.- Летит время! – сказал Кузьма.- Да… И медведь ваш как вырос, - сказал Миша, закуривая.- Это да. Только вот жрет, скотина, за троих, но ничего не поделаешь, пропадает в лесу, потому как сызмальства от мамки оторван, завсегда с людьми и медвежьей науке не обучен, вот и живет со мной заместо как бы сказать собачки…Макар Филиппович усмехнулся в бороду, опрокинул в себя стопку и закусил соленым рыжиком.- И ведь ничего-то тут не изменилось, - сказал Миша, - все как прежде.- Все, да не все, - сказал Макар ФилипповичМиша вопросительно посмотрел на лесника.Макар Филиппович вынул старый дедовский портсигар, достал папиросу и не спеша закурил.- Кузьма, принеси-ка карту.- Слушаюсь!Кузьма встал из-за стола и, немного покачиваясь, прошел в кабинет, откуда вернулся, держа в руках карту земель лесничества.Макар Филиппович сдвинул в сторону закуски, бутылки и разложил карту на столе.- Вот смотрите, ребята, - сказал он, обращаясь к Мише и к Ане, - вот это озеро знаете?Миша кивнул утвердительно, а Аня ничего не сказала, потому что про озеро слышала впервые.- Так вот, пойдете за грибами – не ходите туда. И в сторону дальнего кордона тоже не ходите.- Это почему?- Ну, не хорошо там.- А что там? Кто-то землю откупил и коттеджи строит?- Не, не то. Там, как бы вам сказать, ну, в общем, чертовщина там, нечистая сила.- ???- А вот ты послушай. Как-то раз собрались мы с Кузьмой и с мишенькой на дальний кордон. Ну, пока туда-сюда долго провошкались что-то, собрались, а между тем уже завечерело. Погрузились, едем. А дорога там в одном месте близко к этому озеру подходит. Ну и вот… И что-то мотор стал барахлить. Остановились. Я говорю Кузьме: пойди посмотри, что там с мотором. Сам тоже вылез ноги размять. Только мы вышли из УАЗика, как в лесу кто-то закричит да захохочет, а потом жуткое такое эхо раскатистое на тысячу разных голосов. Потом вроде бы замерло. А потом опять, да к нам ближе. Глядим – сидит на высокой сосне чудище: баба с крыльями, руки вроде как человеческие, но с когтями.- Макар Филиппович, вы наверно в тот день самогонки хорошо выпили?- Да какое там!- Да я то вообще не пил, потому как за рулем был в тот день! – возмутился Кузьма.- Хм, хм… Ну и что же дальше?- А дальше вот что: ну, думаем, все порвет нас чудище неведомое. Но оборонил нас мишенька, как вылез из машины да как кинется к той сосне, да как зарычит. Шерсть на загривке дыбом встала. Ну, тут-то неведомое существо стушевалось, и мы благополучно погрузились и доехали до дальнего кордона. Однако же ни о грибах, ни об охоте мысли нет уже, все о том существе. Две ночи мы переночевали на дальнем кордоне, ну и назад. По ночам то чудо лесное подходило к заимке, мы стреляли, но в небо как в копеечку. Вот такие делы, Миша.Мде… И что же делать?- Вдоль по речке-то безопасно. Тут народ ходит. А это существо – оно в чаще, в глухих местах держится.- А, может, это рысь была? А? – предположила Аня.- Нешто я рысь не отличу!? !- Ну, может, она какая-нибудь бешеная?- Нет, это не рысь.- Ну и что же делать?- С вами Кузьма пойдет с ружьем. И в лес далеко не уходите. Вдоль реки погуляйте. Мы там три дня назад сорок белых нашли просто так. Скажи, Кузьма?Но Кузьма уже спал, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги.2. Когда Миша с Аней шагали вместе с Кузьмой по утреннему лесу, заполненному лучами солнца, то все ночные рассказы казались им пьяными байками, выдуманными лесником и Кузьмой от скуки. В лесу перестукивались дятлы и перекликались дрозды. Откуда-то со стороны реки доносился шум лодочного мотора.Пройдя по лесной дороге с полчаса, они дошли до тех мест, где обычно начинался сбор грибов.Они условились держаться так, чтобы все время видеть друг друга, но грибов в тот год уродилось особенно много и очень скоро Аня с Мишей потеряли из вида Кузьму. Они покричали, поаукали, но никто не отзывался. Мобильника у Кузьмы не было, да он и бесполезен там, потому что все равно связь есть далеко не везде.Миша с Аней не особо встревожились, когда потеряли из виду Кузьму. Они подумали, что если бы случилось что-то по-настоящему нехорошее, то Кузьма бы стал стрелять в воздух, и они бы это непременно услышали. Кузьма был опытным охотником, Миша с Аней тоже неплохо знали этот лес, речка была рядом, и даже если полностью потерять ориентировку, то можно идти просто по течению реки и рано или поздно не миновать усадьбы лесничества, которая выходила к самому берегу.В общем, Миша с Аней решили продолжать собирать грибы и прогуляться чуть подальше, потому что было еще раннее утро.Они не заметили, как отдалились от реки и заблудились. Лес стал незнакомым. Но даже и тут Миша с Аней не встревожились. Они полагали, что куда бы они не шли, все равно куда-то придут, либо к железной дороге, либо к реке. Но вместо того, чтобы двигаться поступательно, в одном направлении, они зачастую кружили.И в какой-то момент они оказались в очень странном месте: в лесу среди деревьев лежали большие валуны, иногда они стояли вертикально, иногда несколько крупных камней были сложены в кучу.- Какое странное место! – сказала Аня. – Ты бывал тут раньше?- Нет, не бывал. Место очень занятное. Впервые раз вижу здесь такое.- Плохо, что тут нет сети! – отметила Аня. - Посмотрели бы где мы.- Да я и так скажу где мы, речка – вон там. Пойдем.- Я устала и хочу отдохнуть!Среди валунов было несколько камней с небольшими углублениями, которые были установлены подобно столам, на одном из таких камней лежала чья-то кость. Миша хотел потрогать ее, но Аня схватила его за руку:- Пожалуйста, не трогай тут ничего, это какое-то очень странное место, давай пойдем дальше. Мне тут не по себе!- Да брось, просто камни в лесу.- Да!? Просто камни? Почему тогда они только здесь, а в других местах в этом лесу нет таких камней? Их кто-то поставил здесь и сделал это не просто так.- Да кому нужно таскать по лесу такие булыжники?- Миша, пожалуйста, я чувствую, что это место какое-то недоброе.- Ну, хорошо, если ты настаиваешь, пойдем обратно.И с этими словами Миша бодрым шагом пошагал туда, где по его расчетам должна была быть река.3. Пройдя метров триста, Миша и Аня поняли, что они вышли на берег лесного озера. Берега озера заросли болотной растительностью. Недалеко на берегу стоял шалаш.Когда Миша и Аня вышли из лесу на берег, с другого берега из зарослей камыша взлетела серая цапля.- Уф! Ну и жара! Пойдем искупнемся! – предложил Миша.- Но это ведь то самое озеро, о котором нам рассказывал вчера Макар Филиппович.- Ты веришь в эти байки?Миша скинул с себя одежду и ворвался в воду лесного озера, испугав стайку рыбок и выводок уток нырков. Быстро проплыв кролем туда обратно метров сто, Миша выбрался на берег и стал вытираться своей футболкой.- Отличная водичка!Но Ане не хотелось купаться в этом озере.- Пойдем уже к дому.- Давай сперва осмотрим, что это за постройка. Это же наверняка заимка.Но постройка оказалась не заимкой Макара Филипповича, а землянкой крайне необычной конструкции: из двух больших помещений, соединенных узким тамбуром. В ней не было ни одной современной вещи, от всего веяло страшной древностью, но при этом все выглядело так, словно здесь только что кто-то был. Зола в очаге еще была теплая, и пахло едой.Миша принялся трогать все, что он видел.- Миша, пожалуйста, не трогай тут ничего! Мне кажется, что на нас здесь все время кто-то смотрит! Мне тут страшно!- Да никого тут нет, а если и есть, то это жилище какого-нибудь безумного отшельника хиппи.Напрасно Аня просила Мишу ничего не трогать и побыстрее уходить, он не слушал ее.На плоском камне рядом с очагом лежал небольшой изящный нож с костяным лезвием.- Ух ты! Гляди-ка какая штуковина! – он взял ножик и вышел на улицу из землянки. Аня вышла следом за ним.Миша так увлекся рассматриванием ножичка, что не заметил, что в двадцати шагах перед ним стоит высокая черноволосая женщина в очень странной одежде. Глаза ее были полны звериной ненависти. Вдруг за спиной у этой женщины развернулись крылья, и она с рычанием кинулась на Мишу, схватила его когтистыми лапами и взмыла высоко в небо. Аня побежала за ней, крича, но споткнулась о кочку, упала и заплакала от бессилия.И в этот момент Аня услышала шум мотора, голоса Макара Филипповича и Кузьмы и выстрелы из ружья и ракетницы (сигнал охотника). Чудовище развернулось и выпустило Мишу из когтей. Падая он спружинил о кустарник, поэтому остался в живых и отделался только легкими ушибами (головы). Полгода где-то его возили на кресле-каталке, но потом он встал и стал ходить, как и раньше, и даже бегать и вообще серьезно пересмотрел свою жизнь.Аня бросила Мишу и теперь живет с Макаром Филипповичем.Кузьма бросил пить и ударился в православие.

Ключевые слова: Лес чудовище озеро авторская история

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