Кузя и Кузькина мать

Летяга Просмотров: 79 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 12:54 by

В семье моего мужа принято старших сыновей называть Степаном, Михаилом или Кузьмой. Почему так - уже никто не помнит, но семейное древо, нарисованное одним трудолюбивым мужниным родственником, говорит, что последние лет сто восемьдесят было именно так. Муж мой - Михаил Степанович, значит сын у него должен быть Кузьма. Эту историю муж мне рассказал ещё до свадьбы, но отнеслась я к ней тогда легкомысленно. До детей ещё далеко, а если дело дойдёт, то, может, и дочка будет, а её Кузьмой попробуй назови.Через пять лет после свадьбы мы созрели обзавестись детьми. И тут-то и случилась засада. Ребёнок заводиться не хотел. Пошел уже второй год попыток (нет, процесс - это замечательно, но результат-то где?). Были пройдены врачи, хором утверждавшие, что мы с мужем здоровы. И вот, предаваясь грусти, я выдохнула и подумала: "Ладно, хорошо, пусть будет Кузя!"Через три недели муж созерцал тест с двумя полосками и моё обалделое лицо. С этого момента я как-то сразу поняла, что у нас будет мальчик, и как его будут звать я тоже поняла. Когда УЗИ подтвердило мои подозрения, муж так остороооожно, памятуя, видимо, что не надо нервировать беременных, спросил, как назовём. "Кузя, как же ещё," - ответила я. Муж, видимо, готовившийся к долгим дебатам и имевший в запасе убедительные аргументы почему сына надо назвать только Кузьмой, был даже слегка разочарован такой лёгкой победой.Ну а чуть позже родился сын и как-то по физиономии стало понятно, что он - типичный Кузя . А я, соответственно, стала Кузькиной матерью. Тоже - типичной.Автор - MelissaFlorova.

Ключевые слова: Семья традиция сын имя выбор

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