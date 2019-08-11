Подержанный ноутбук. Глава 2

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

pogromist27 Просмотров: 164 Комментарии: 3 +3 Вчера, 22:42 by

Полдень. Я стоял на узком, грязном переулке возле деревянного одноэтажного дома c заколоченными окнами. Разбитый тротуар с тут и там валяющимся мусором и опавшими ветками от сухих деревьев, стоявших вдоль, проходил между скученными друг с другом обшарпанными и исписанными домишками и гаражами.Это была очень старая и неухоженная часть города. Здесь всегда было безлюдно, а ночью в подобных районах и вовсе лучше не появляться. Тем не менее, именно в этом месте была назначена встреча с продавцом ноутбука, и именно на этот дом показывала метка цифровой карты мобильного приложения.Я несколько раз открывал почту, чтобы перепроверить высланный адрес и даже написал «боту», прислав ему фото места, где сейчас нахожусь, но никаких разъяснений так и не получил. Некоторое время я просто стоял в замешательстве. Спросить было не у кого, а на карте мне чётко указывали именно на этот дом. Другой такой улицы, даже похожей по названию, в нашем городе не существовало, так что никакой ошибки или путаницы быть не могло.Этот дом... Несмотря на то, что заброшки и недострои на этой Богом забытой окраине были не редкостью, это деревянное жилище несколько выделялось из общего антуража. Ветхие облезшие стены не были изрисованы многочисленными граффити, а мох не покрывал их густым зелёным ковром; лишь заколоченные наглухо окна, через которые едва мог проникнуть солнечный свет, говорили о том, что здесь никто уже не живёт. При этом оно не навевало грусть и тоску, которые возникают, когда смотришь на давно покинутые места, и не внушало трепет, как проклятые особняки, в которых по слухам водятся призраки или иные сверхъестественные существа. Тут было иное чувство. В сонных видениях, когда подсознание забрасывает меня в собственное жильё, мне иногда являются такие образы, которых наяву там быть не должно. Это могут предметы быта, которые я ни разу не покупал и не держал дома; незнакомые люди, проживающие в моей квартире, как у себя дома; или даже покойные родственники, чью смерть я осознавал даже во сне, но видел их к своему крайнему изумлению живыми и бодрствующими, будто они и не умирали.Похожее ощущение чуждости и противоестественности возникло у меня при взгляде на этот дом, но одновременно с этим было ещё какое-то болезненное любопытство, граничащее с одержимостью.Возможно именно эта странная, как любят выражаться эзотерики, «энергетика» заставила меня не повернуться и уехать домой, а стоять, будто в ступоре возле входа, вперившись взглядом в одну точку, а потом, как бы невзначай, постучаться три раза в дверь. Именно так. Постучаться в дверь заброшенного дома. Повезло мне, думал я тогда, что этот переулок в буквальном смысле был безлюден, иначе, в скором времени, видео с моим участием уже бы набирало сотни и тысячи просмотров в городском паблике одной известной соцсети.Никто, конечно же, не ответил на мой стук. Но будто бы ожидая иного результата, я постучался снова. Безответно. Тогда я схватился за ручку двери, решившись подёргать её в надежде, на то, что «кто-то» меня услышит. Сделав резкий рывок назад, я замер на месте: с резким скрипом без какого-либо сопротивления деревянная дверь отворилась.Лишь только моя нога переступила через порог дома, и входная дверь закрылась, я, погрузившись в полумрак, вдруг начал чувствовать себя крайне странно, а, точнее сказать, опьянено. Терзающие меня мысли вдруг улетучились, тревога рассеялась, а движения стали лёгкими и расслабленными. Погрузившись в это необыкновенное состояние, словно под воздействие гипноза или некоего дурманящего вещества, распылённого в окружающем воздухе, я просто зашагал, скрипя половицами, через прихожую прямо к комнате, находящейся напротив.И когда я зашел туда, мне предстала следующая картина: темная пустая комната, абсолютно без какой-либо мебели и с голыми стенами. Заколоченное окно, внутрь которого просачивался редкий дневной свет. И словно по какому-то совпадению, этот свет падал прямо на середину комнаты, освещая стоявший там роскошного вида резной, деревянный стол, накрытый чистой белой скатертью. А на скатерти этой аккуратно лежал мой игровой «монстр», словно кто-то специально подготовил его для меня. Я подошёл поближе, чтобы рассмотреть его лучше. Тонкий черный корпус, изящно украшенный стильными изгибами и алыми линиями, без единой пылинки. Он выглядел так, будто находился не в старом заброшенном доме, покинутом хозяевами кучу лет назад, а в магазине самой современной и продвинутой электроники. Сев на удобный стул старинного вида с яркой мягкой обивкой, я открыл крышку и нажал кнопку включения. Загорелась яркая клавиатурная подсветка, переливающаяся красным, фиолетовым и бирюзовым цветами.Гуляя по рабочему столу, по всем пунктам меню и проводнику, я наслаждался скоростью выполнения операций, которую уже не могла показать моя собственная изношенная машина. Я был словно заворожен, и меня ни капли не удивило, что когда я открыл свой профиль в игровой платформе, то заметил, что на этом компьютере уже установлены все купленные мною игры! Любой нормальный человек как минимум напрягся бы, но я лишь спокойно запустил одну из игр и начал проверять ее работу, полностью убедившись в идеальной производительности на самых высоких настройках графики.Вдоволь наигравшись, я наконец выключил ноутбук и закрыл крышку. После этого мне будто влепили пощечину. Что-то грубо вырвало меня из этого «блажного» состояния, словно раздражающий шум, отвлекающий от приятных мыслей. От духоты слегка закружилась голова, а тёмное помещение навевало тоску и угнетённость. Тем не менее, я помнил всё, что было перед всем этим: как я включил ноутбук, проверил его и был полностью удовлетворён его работой. Следовательно, теперь стоял вопрос оплаты. Но кому мне платить? «Здесь есть кто? Я пришел за ноутбуком! Помните, переписка наша?! Я назначал время к двенадцати!» - как бы громко я ни окликал хозяина, никто не отозвался.Тогда я решил обойти весь дом. Сам он был небольшим, поэтому особо времени это не заняло. Ни единой души я так не обнаружил, хотя само при этом ощущение чьего-то присутствия было, что не могло не тревожить и не заставить сердце колотиться сильнее. Кроме этого, я заметил, что изнутри помещение было не менее отличающимся от других заброшенных домов, чем снаружи: нигде не валялись бумажки, выкуренные сигареты, бутылки; не шарились по тёмным углам крысы, и не свисала тонкими нитями паутина. Это место словно было запретным и неприкосновенным для всего живого. Кроме того, как и комната с ноутбуком, весь остальной дом был абсолютно пустым: ни мебели, ни её остатков — ничего.Озадаченный и растерянный, я вернулся в комнату с ноутбуком и молча стоял, не зная, что теперь делать. Еще раз написав письмо своему странному собеседнику, я, ожидаемо, не получил никакого ответа. По сути, раз хозяина нигде нет, то можно было бы просто забрать бесплатно этот ноутбук, да и дело с концом. Но целая цепочка непонятных событий, смущающих разум и заставляющих чувствовать холодок по телу, а также собственная совесть не позволили мне этого сделать. «Не знаешь как поступить, поступай по закону», - проговорил я про себя известную народную мудрость и стал выкладывать на скатерть новенькие тысячерублевые купюры из потрепанного бумажника. Затем, сунув бумажник в карман и бережно подняв самую ценную по деньгам вещь, которую мне доводилось держать в руках, положил её в специальную сумку, носимую через плечо. Еще раз оглядев пространство, убедившись, что деньги лежат на месте (мне на мгновенье показалось, что они тут же исчезнут, лишь только положу их и отведу взгляд), я направился к выходу. По дороге я заметил в комнате с ноутбуком одиноко висящее на стене напротив стола полностью почерневшее изображение. «Странно. Я вроде раньше не видел его... или видел?» - подумал я. Вертикальная рамка указывала на то, что это не то икона, не то портрет, однако на нём нельзя было толком ничего разобрать. Подойдя ближе, я включил фонарь мобильного телефона и навёл его прямо на картину.Всматриваясь в пустую черноту, бывшую ранее чьим-то ликом, я вдруг ощутил животный, первобытный ужас. Никогда не забуду это ощущение, будто тысячи глаз пристально смотрят на меня «с той стороны», и что-то проникает в мой разум, удерживает на месте, стараясь затянуть, «слить» меня с дикой, мрачной бездной, растворить меня в ней. Моё тело буквально парализовало, и я не мог пошевелить ни единым мускулом. Лишь через пару секунд мне удалось сорваться с места и быстрым шагом покинуть комнату, чтобы не видеть более эту картину. Мне и без этого хотелось уже оказаться на улице, но теперь я ощущал сильную панику, а по спине начала бить дрожь. А когда я, наконец, вышел в прихожую и схватился за ручку входной двери, то почувствовал со спины на себе чей-то пристальный взгляд... Обернуться я не рискнул.Яркое полуденное солнце, чьи лучи согревали и освещали даже этот грязный одинокий переулок, ослепило меня, долгое время пребывающего в темноте. В голове продолжали вертеться всякие образы, я не мог прийти в себя, судорожно осматриваясь по сторонам и протирая глаза. Я будто бы только что пробудился из ночного кошмара, еще до конца не понимая, наяву ли я, или ещё во сне. Наконец, когда глаза привыкли к дневному свету, я, убедившись, что нахожусь на улице, и мне ничего не угрожает, обнаружил, что держу в руках мобильный телефон с включённым фонарём, а также ощутил лёгкую тяжесть из-за сумки с ноутбуком. Я потушил фонарь и взглянул на часы. Удивительно: прошло всего полчаса с момента моего захода в дом, тогда как мне казалось, что я пробыл там не менее двух часов. Стараясь даже краем глаза не смотреть на жуткую заброшку и не думать пока вообще ни о чём, дабы не встревожить только успокоенные нервы, я направился прочь из этого злополучного переулка.И лишь выйдя к шумному перекрёстку, созерцая многолюдный, полный жизни город, я облегчённо вздохнул, осознав, что, наконец, вырвался из царства смерти и неведомого потустороннего наваждения в знакомый, живой и реальный мир.

Ключевые слова: Переулок заброшенный дом ноутбук авторская история

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