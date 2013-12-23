Подержанный ноутбук. Глава 1

pogromist27 Просмотров: 159 Комментарии: 3 +4 Вчера, 09:12 by

В кои то веки мне повезло. Одна из многочисленных IT-компаний согласилась нанять меня на полную ставку штатного сотрудника, и что ещё лучше — на удалённую. Я, будучи привыкшим к уединению домоседом и любящим проводить свое время в своей уютной квартирке за книгами и компьютерными играми, был крайне обрадован перспективе работать, не выходя из дома.Однако было одно обстоятельство, добавляющее ложку дёгтя в бочку мёда. Мой ноутбук семилетней давности уже весьма устарел и не годился ни для современных игр, ни для работы с большим объёмом данных. Хотя я и скопил некоторую сумму, этого определённо не хватало для мощного компьютера из магазина, поэтому я зашел на сайты частных объявлений в надежде попытать счастья там.Просидев до вечера, я добавил в закладки все более-менее подходящие предложения, а потом включил одну старенькую классическую стратегию, которую проходил уже несколько раз.Как это часто бывает, зайдя в любимую игру на полчаса, проводишь там три часа. Закончив играть, я потянулся на стуле и зевая, глянул в окно. На улице стояла темень, ибо на часах уже было почти двенадцать ночи. Из полуоткрытой форточки дул свежий ветерок. Наблюдая за редкими автомобилями, едущими по освещённой фонарями дороге, я вдруг услышал звук системного уведомления. Получено сообщение по почте. «Кому это я на ночь глядя понадобился?» - подумал я и открыл почтовый клиент.На почту мне пришло письмо с предложением о покупке ноутбука. Имя, фамилия, а также адрес электронной почты отправителя были указаны как. А само письмо было следующего содержания:Скажу честно, меня удивило не столько само по себе предложение о продаже (ведь я не подавал никаких объявлений), не даже имя, адрес и манера письма, выдававшие в отправителе не то иностранца, не то бота. Заставило меня поднять брови от изумления то, что он продавал мне современный игровой ноутбук всего за десять тысяч рублей! Это была поистине мощная машина, идеально подходящая как для работы, так и для предельно требовательных игр на данный момент. Даже по самым щедрым скидкам ее стоимость не была дешевле ста тысяч, поэтому я уже заранее готовился попрощаться и напечатал следующее:Ответ пришел сразу же:После этого я еще раз прогнал глазами его первое сообщение и решил, что это действительно какой-то бот, созданный, чтобы втюхивать всем подряд свои «выгоднейшие предложения». Или может не всем подряд, а только тем, кто имеет в недавней истории поиска запросы о покупке ноутбуков... «Надо бы уделить большее внимание своей информационной безопасности» - подумал я; благо, что мой будущий работодатель предоставит мне весьма недешёвую корпоративную систему защиты. Было даже любопытно узнать, насколько этот бот продвинут. Но чем больше я общался с ним, тем удивительнее мне он казался.Ответного сообщения я не получил, и от этого мне стало слегка не по себе. «Странно, он же всегда отправлял мне ответ ровно через секунду. Может, я показался ему слишком грубым? Но тогда какой-же это бот?» - с этими мыслями в голове я подождал две минуты, и, так и не получив ответа, встал из-за стола и пошел на кухню, налить себе чай.Я в общем-то знал все эти избитые истины про бесплатный сыр в мышеловке, но это предложение слегка затуманило мне рассудок. В голову пришла мысль, что эти десять тысяч не станут такой уж серьезной потерей, если я потрачу их зря, а подобный шанс дается крайне редко, и надо его использовать.Сев за клавиатуру, я опять прочел всю нашу переписку с ботом (а с ботом ли?) и, собравшись с мыслями, набрал следующее:Несколько снятых с разных ракурсов изображений шикарного ноутбука в закрытом и открытом состоянии были тут же выложены. Он выглядел абсолютно новеньким и будто бы только что выпущенным с производства: ни отсутствия клавиш, ни единой царапинки корпуса или экрана, ничего такого во внешнем виде, что могло бы заставить продавца хоть немного скинуть цену. И затем, как обычно, ровно через секунду после отправки фото снова сообщение:Я опять задумался. «Хм... Выглядит как новенький, но в компах-то главное — железо, может там что-то... В конце концов, мне же никто насильно ничего не всучивает! Встречусь с продавцом, спокойно все обговорим, заодно протестирую его. В чем проблема?»Я написал. Через секунду был выложен адрес, куда нужно приехать, а я сразу попросил выслать номер телефона продавца, чтобы добавить в мессенджер и связаться, если что. И вновь по какой-то причине мой загадочный собеседник вдруг замолк. Я подождал и повторил свой вопрос. Ответа не было. Наконец я засыпал его разнообразными сообщениями, как тоНичего.Странно... Ну что же, нет, так нет. Благо завтра воскресенье, поэтому высока вероятность, что продавец будет у себя дома. Мне в любом случае надо хоть иногда выезжать в город, развеяться. Я отправил собеседнику, что «буду на месте завтра к двенадцати», закрыл почтовый клиент, выключил компьютер и пошел готовиться к сну.

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