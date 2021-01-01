Гони же, друг!

Летяга Просмотров: 79 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:42 by

Витёк не считал себя плохим человеком. Злым – да. И, может быть, невезучим. А кто сейчас не злой? Люди звереют день ото дня все больше и больше. Вон, вчера бабки в очереди подрались из-за последней селедки! Витька даже на телефон снял, умора… А что до везения, это нужно было в какой-нибудь Америке родиться, у миллионеров. Чтоб дома, яхты, всё такое. А не в зажопинской коммуналке - отец-бухарь, мать-дура. Вот и ходим мы все по кругу, невезучие. Не, Витька-то молодец, крутится помаленьку. То купить-продать чего, то в такси. А уж не взять, что плохо лежит – это прям грех наипервейший! Совесть? Ха! Витьку, вон, судьба никогда не баловала, так что считай, своё отбиваем!Витёк ехал в своей раздолбанной четырке, окутанный вонючим сигаретным дымом. Машину потряхивало на колдобинах, за окном моросил мерзкий осенний дождь. Клиент не пёр, и все это загоняло Витька в меланхолию. Он еще не старый, сороковника нет, ни детей, ни плетей, ни кредитов. Кайф! А еще в нем сидела какая-то детская уверенность, что ему когда-нибудь фартанет, да по-крупному, просто не может не фартануть, иначе смысл этого всего. На волне этих мыслей Витек неожиданно распрямился, смачно сплюнул в окно и ухмыльнулся. Точно, так и будет.Краем глаза он заметил на ободранной остановке сгорбленный худой силуэт. Девочка, девушка, старуха? Не понятно, да и хрен с ней, хотя… Витек тормознул и дал задний.- Слышь, дрыщ! Давай подвезу!Девушка, бледная, в непонятной серой одежде подняла на него свои прозрачные глаза. Осклабилась.- Да щаааас! – протянула она хриплым голосом.«На винтах, что ли? – подумал Витек. – Пошла ты…». Он хотел захлопнуть дверь, но вдруг прозвучало резкое, почти повелительное «Так, погоди!». Она неожиданно бодро вскочила на худющие ноги и уверенным быстрым шагом подошла к машине. Плюхнулась на соседнее сиденье и уставилась на него. Глаза, как два мутных аквариума, кожа с синюшным оттенком, одежда хоть и чистая, но какая-то задрипанная, как из бабкиного сундука. А лет двадцать, не больше. Красотка, ничего не скажешь.- Трогай, извозчик! – «красотка» закатилась лающим смехом.- Тебе куда, шаболда? – проворчал Витька. Он уже пожалел о своем благородном порыве.- Ленина, 80. Езжай, милый.Витька вздрогнул. Деваха назвала его старый адрес. Пятиэтажка с рухнувшим первым подъездом. Ее расселили лет пять назад, а снести никак не могут. Вот, поди, и собираются там такие… Витька молча тронулся. Деваха сидела рядом, развалившись, даже что-то напевала себе под нос, постукивая ладонью в ритм. Раздражало это неимоверно.- Тебе зачем туда? – Витьке захотелось избавиться от тихого унылого завывания. Радио как назло не работало.- А живу я там! – говорила она со странной раскатистой интонацией, будто в конце каждой фразы забывала добавить зычное «Э-эх!». Как в каком-то сраном мультике.- П**дишь. Не живет там никто.- А я живу! Э-эх! – и она опять рассмеялась собачьим смехом. Витька резко затормозил.- Выкатывайся на хер! – Витьку почему-то трясло. – Пошла!Девка вдруг закусила губу.- Дядь Вить, а ты меня совсем не помнишь? – тоненьким голоском проблеяла она. Витька замер.- С-светка?- Ага, дядь Вить, она самая, - радостно защебетала девица. – Конечно, помнишь! Мы же с тобой в одной коммуналке столько лет жили! И отцы наши дружили, ну, как дружили – гужбанили вместе! А потом и ты с ними начал! Ха-ха! Вот веселое времечко было, да, дядь Вить?Витька сидел, не шелохнувшись. Взять бы и вытолкать эту тварь из машины, но его руки будто приковали к рулю. А Светка все не унималась.- А помнишь, вы напились как-то и маму в туалете заперли? Чтобы квасить не мешала. Я тогда так смеялась, чуть не описалась! Стулом дверь приперли, она там орет, а ты стоишь и светом ей щелкаешь. Ой, не могу! А потом поворачиваешься ко мне и говоришь: «Что смеешься, шаболда? Сейчас тебе не до смеха будет!».Лоб Витьки покрылся испариной. Светка вытерла проступившие от смеха слезы.- Во-от. Сколько мне лет тогда было, дядь Вить? Десять, одиннадцать? А знаешь, дядь Вить, что самое смешное? Мамаша моя, когда из туалета вырвалась, она же всё увидела. Ну, как ты слезал с меня. И, знаешь, что она мне сказала? Расскажешь кому – пеняй на себя. Прикинь, родной дочери? Нормально, да? Э-эх, дядя Витя, э-эх!Светка замолчала. Тишина тянулась бесконечно. Витька все еще не мог пошевелиться. Вдруг девица встрепенулась.- А чего стоим, кого ждем? Поехали, дядя Витя! Поехали, милый!Витек на автомате завел машину. Светка опять заныла себе под нос. До Витька наконец дошло, что он знает эту мелодию. Как большой любитель шансона, он не мог ее не знать. «Гони же, друг, гони фартовый!». И Витька решил, надо гнать. Он-то пристегнут, а вот девка – нет. Ща будет тебе фарт! Э-эх!..Из сложенной пополам машины вылезла худая девица. Чуть пошатываясь, она обогнула капот и, остановившись у водительской двери, пригляделась к тому, что раньше было человеком. Или не человеком. Хмыкнув, она побрела, будто не разбирая дороги, с опустошенным взглядом. Позади уже слышались крики, но ее это совершенно не беспокоило. Дело сделано.Уже в темноте девушка в нелепой одежде подошла к забору городского кладбища и с неестественной легкостью перемахнула через ограду, будто перелетела. Точно выбрав направление, она быстро дошла до нужной могилы, с памятника которой смотрела в вечность худая девчонка с огромными прозрачными глазами.- Свет, всё, - пробормотала девушка. Она провела рукой по фотографии и вдруг резко обернулась, будто ее кто-то окликнул. Быстрым шагом прошла несколько могильных рядов и остановилась перед свежим холмиком земли без ограды. Дешевый деревянный крест, фотография, приткнутая ржавой кнопкой – улыбающийся парень в армейской форме. Девушка аккуратно открепила от креста фото и уставилась на него. Ее лицо неожиданно перекосилось, по коже пошла рябь.- Ну, давай, милый, рассказывай.Спустя некоторое время с кладбища вышел молодой симпатичный паренек в армейской форме. Он шел, улыбаясь, зная куда, зная к кому и зная зачем.П.С. Автор не считает мультфильм про волшебника Э-эха сраным, а влюблен в него до всей глубины своей получеловеческой души.г!Витёк не считал себя плохим человеком. Злым – да. И, может быть, невезучим. А кто сейчас не злой? Люди звереют день ото дня все больше и больше. Вон, вчера бабки в очереди подрались из-за последней селедки! Витька даже на телефон снял, умора… А что до везения, это нужно было в какой-нибудь Америке родиться, у миллионеров. Чтоб дома, яхты, всё такое. А не в зажопинской коммуналке - отец-бухарь, мать-дура. Вот и ходим мы все по кругу, невезучие. Не, Витька-то молодец, крутится помаленьку. То купить-продать чего, то в такси. А уж не взять, что плохо лежит – это прям грех наипервейший! Совесть? Ха! Витьку, вон, судьба никогда не баловала, так что считай, своё отбиваем!Витёк ехал в своей раздолбанной четырке, окутанный вонючим сигаретным дымом. Машину потряхивало на колдобинах, за окном моросил мерзкий осенний дождь. Клиент не пёр, и все это загоняло Витька в меланхолию. Он еще не старый, сороковника нет, ни детей, ни плетей, ни кредитов. Кайф! А еще в нем сидела какая-то детская уверенность, что ему когда-нибудь фартанет, да по-крупному, просто не может не фартануть, иначе смысл этого всего. На волне этих мыслей Витек неожиданно распрямился, смачно сплюнул в окно и ухмыльнулся. Точно, так и будет.Краем глаза он заметил на ободранной остановке сгорбленный худой силуэт. Девочка, девушка, старуха? Не понятно, да и хрен с ней, хотя… Витек тормознул и дал задний.- Слышь, дрыщ! Давай подвезу!Девушка, бледная, в непонятной серой одежде подняла на него свои прозрачные глаза. Осклабилась.- Да щаааас! – протянула она хриплым голосом.«На винтах, что ли? – подумал Витек. – Пошла ты…». Он хотел захлопнуть дверь, но вдруг прозвучало резкое, почти повелительное «Так, погоди!». Она неожиданно бодро вскочила на худющие ноги и уверенным быстрым шагом подошла к машине. Плюхнулась на соседнее сиденье и уставилась на него. Глаза, как два мутных аквариума, кожа с синюшным оттенком, одежда хоть и чистая, но какая-то задрипанная, как из бабкиного сундука. А лет двадцать, не больше. Красотка, ничего не скажешь.- Трогай, извозчик! – «красотка» закатилась лающим смехом.- Тебе куда, шаболда? – проворчал Витька. Он уже пожалел о своем благородном порыве.- Ленина, 80. Езжай, милый.Витька вздрогнул. Деваха назвала его старый адрес. Пятиэтажка с рухнувшим первым подъездом. Ее расселили лет пять назад, а снести никак не могут. Вот, поди, и собираются там такие… Витька молча тронулся. Деваха сидела рядом, развалившись, даже что-то напевала себе под нос, постукивая ладонью в ритм. Раздражало это неимоверно.- Тебе зачем туда? – Витьке захотелось избавиться от тихого унылого завывания. Радио как назло не работало.- А живу я там! – говорила она со странной раскатистой интонацией, будто в конце каждой фразы забывала добавить зычное «Э-эх!». Как в каком-то сраном мультике.- П*здишь. Не живет там никто.- А я живу! Э-эх! – и она опять рассмеялась собачьим смехом. Витька резко затормозил.- Выкатывайся на хер! – Витьку почему-то трясло. – Пошла!Девка вдруг закусила губу.- Дядь Вить, а ты меня совсем не помнишь? – тоненьким голоском проблеяла она. Витька замер.- С-светка?- Ага, дядь Вить, она самая, - радостно защебетала девица. – Конечно, помнишь! Мы же с тобой в одной коммуналке столько лет жили! И отцы наши дружили, ну, как дружили – гужбанили вместе! А потом и ты с ними начал! Ха-ха! Вот веселое времечко было, да, дядь Вить?Витька сидел, не шелохнувшись. Взять бы и вытолкать эту тварь из машины, но его руки будто приковали к рулю. А Светка все не унималась.- А помнишь, вы напились как-то и маму в туалете заперли? Чтобы квасить не мешала. Я тогда так смеялась, чуть не описалась! Стулом дверь приперли, она там орет, а ты стоишь и светом ей щелкаешь. Ой, не могу! А потом поворачиваешься ко мне и говоришь: «Что смеешься, шаболда? Сейчас тебе не до смеха будет!».Лоб Витьки покрылся испариной. Светка вытерла проступившие от смеха слезы.- Во-от. Сколько мне лет тогда было, дядь Вить? Десять, одиннадцать? А знаешь, дядь Вить, что самое смешное? Мамаша моя, когда из туалета вырвалась, она же всё увидела. Ну, как ты слезал с меня. И, знаешь, что она мне сказала? Расскажешь кому – пеняй на себя. Прикинь, родной дочери? Нормально, да? Э-эх, дядя Витя, э-эх!Светка замолчала. Тишина тянулась бесконечно. Витька все еще не мог пошевелиться. Вдруг девица встрепенулась.- А чего стоим, кого ждем? Поехали, дядя Витя! Поехали, милый!Витек на автомате завел машину. Светка опять заныла себе под нос. До Витька наконец дошло, что он знает эту мелодию. Как большой любитель шансона, он не мог ее не знать. «Гони же, друг, гони фартовый!». И Витька решил, надо гнать. Он-то пристегнут, а вот девка – нет. Ща будет тебе фарт! Э-эх!..Из сложенной пополам машины вылезла худая девица. Чуть пошатываясь, она обогнула капот и, остановившись у водительской двери, пригляделась к тому, что раньше было человеком. Или не человеком. Хмыкнув, она побрела, будто не разбирая дороги, с опустошенным взглядом. Позади уже слышались крики, но ее это совершенно не беспокоило. Дело сделано.Уже в темноте девушка в нелепой одежде подошла к забору городского кладбища и с неестественной легкостью перемахнула через ограду, будто перелетела. Точно выбрав направление, она быстро дошла до нужной могилы, с памятника которой смотрела в вечность худая девчонка с огромными прозрачными глазами.- Свет, всё, - пробормотала девушка. Она провела рукой по фотографии и вдруг резко обернулась, будто ее кто-то окликнул. Быстрым шагом прошла несколько могильных рядов и остановилась перед свежим холмиком земли без ограды. Дешевый деревянный крест, фотография, приткнутая ржавой кнопкой – улыбающийся парень в армейской форме. Девушка аккуратно открепила от креста фото и уставилась на него. Ее лицо неожиданно перекосилось, по коже пошла рябь.- Ну, давай, милый, рассказывай.Спустя некоторое время с кладбища вышел молодой симпатичный паренек в армейской форме. Он шел, улыбаясь, зная куда, зная к кому и зная зачем.П.С. Автор не считает мультфильм про волшебника Э-эха сраным, а влюблен в него до всей глубины своей получеловеческой души.Автор - xromushka.

Ключевые слова: Таксист пассажир девушка кладбище месть

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