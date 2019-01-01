Любовь из другого мира

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:00 by

- Твоя Люба из другого мира? Попаданка, как в книжке? Ты серьёзно? – я не сумел удержать нервный смешок. Витёк смотрел на меня прямо и строго, и шутить не собирался.Когда приятель сказал, что ему нужна моя помощь и предложил встретиться среди недели, я здорово удивился. Просто Витёк вечно занят, ведущему специалисту по маркетингу самой крупной фирмы в нашем городе некогда болтать со старыми друзьями. Мы собирались нашей школьной кампанией на чей-нибудь день рождения примерно раз в два-три месяца, и даже на эти встречи Витёк приходил не всегда.Я знаю Витька со второго класса. У него всегда всё в порядке. Я не могу припомнить, чтоб ему когда-нибудь требовалась чужая помощь. В школе его дразнили суперменом, в прямом смысле. Капитан городской сборной по баскетболу с лёгкостью выигрывал областные олимпиады по нескольким совершенно разным предметам, институт закончил с красным дипломом. И работу он нашёл такую, что собственную квартиру купил уже через год.И в личной жизни ему тоже всё удавалось. Он с лёгкостью заводил подруг и с той же лёгкостью с ними расставался. Семьёй он пока не обзавёлся, но только потому, что не захотел это сделать. Про таких, как Витёк, говорят «Жизнь удалась».В общем, чем я могу ему помочь, я и представить не мог. Пока добирался до его квартиры на автобусе, успел придумать 17 вариантов страшных жизненных катастроф и чуть не протёр дермантиновое сидение насквозь, ёрзая от любопытства.Он был помятый и замученный, как наутро после ночи зубрёжки перед экзаменом. В квартире царил хаос. Коридор был забит какими-то вещами, я споткнулся об увесистый рюкзак, термос вывалился и покатился по полу.- В поход собрался? - я положил термос сверху на рюкзак, впихнуть его внутрь мне оказалось не по силам.- Вроде того, – Витька потёр покрасневшие от усталости глаза и жестом пригласил меня в комнату.- Вот нихрена ж себе! – я остановился на пороге, оглядывая сюрреалистический бардак. По всей комнате, на диване, комоде, в кресле и даже на полу были разложены открытые книги. На журнальном столике, среди тех же открытых книг, тускло светился монитор ноутбука. В переполненной пепельнице тлела недокуренная сигарета. Голубоватый дымок поднимался к потолку. Дышать было нечем.- Что у тебя случилось? – я пробрался к окну, стараясь не наступать на книги, и распахнул настежь.- Даже не знаю, с чего начать… — Витёк чесал затылок и удивлённо оглядывал свою комнату, как будто только что заметил этот книжный хаос.- Только не думай, что я свихнулся…Витёк сгрёб книжки с дивана, огляделся, куда бы их пристроить, и сбросил на пол. Я уселся на освобождённое место и уставился на него:- Ну, рассказывай!Витька долго топтался на месте. Когда я уже готов был лопнуть от тревоги и любопытства, он, наконец, сел на диван и заговорил:- Я думаю, что Люба попала к нам из другого мира. Она может путешествовать между мирами, понимаешь?Я подавился заготовленными словами, вот такого я точно не ожидал. Под наркотой он, что ли? Я пригляделся к Витькиным зрачкам. Ничего особенного не обнаружил. Зрачки, как зрачки, нисколечко не расширенные. Витька продолжал абсолютно серьёзно:- Ты ведь стопудово слышал о попаданцах!- Ну да, – я кивнул. – Читал. В книжках для не очень требовательных к качеству литературы читателей.Может, всё ещё хуже. Я уставился на длинные рукава Витькиной рубашки, прикидывая, как бы половчее проверить, не начал ли он колоться.- Ты ведь понимаешь, что истории о попаданцах — это выдумки для развлечения доверчивых людей?Витька кивнул:- Я этого и боялся. Ты просто мне не поверишь.- Скажи честно. Ты подсел на наркотики?- Вот-вот, – Витька закатил глаза.- Тогда это какой-то хитрый розыгрыш! Ну, расскажи, в чём вся соль, и мы вместе поржём над этим.- Просто представь на секунду, что это возможно.Витька смотрел так жалобно. Если он не под кайфом и не шутит, то вариант остаётся один. Витёк свихнулся. Я вздохнул и кивнул.- Ну ладно. Что за Люба?- Моя Любовь, – Витёк улыбнулся, — Ты её видел.- Та, которую ты притащил на Анькин день рождения месяц назад?Мне вспомнилась худенькая девчонка, которая целый вечер просидела в сторонке от всеобщего веселья. Я бы на такую и внимания не обратил, серая мышка. Ни маникюра, ни причёски или макияжа. Ещё одета она была не как все. Я в шмотках не особо разбираюсь, но девчонки на кухне болтали, что одета она как-то не так. Ещё я запомнил её глаза, уж очень оригинальный у них был цвет – фиолетовый. Но цветными линзами давно уже никого не удивишь.- Она, - подтвердил Витёк.- И что с ней?- Она ушла.- В смысле, бросила тебя? – я начал догадываться о причине его помешательства.- Нет. Просто ушла. В другой мир.Я присвистнул:- И с чего ты взял, что именно в другой мир, а не за хлебушком, например?- Можешь ёрничать, сколько влезет! Она зашла в кладовку и пропала.- В кладовку?- Ага, – Витёк кивнул в сторону двери в углу комнаты. Там и была та самая кладовка — малюсенькое помещение без окон для хранения всякого хлама. Выход для девушек из другого мира. Ну да… - Она звала меня с собой, говорила, что ей нужно идти, ну а я, дурак, не понял ничего. Ну и кто бы сумел такое представить? – Витька тяжело вздохнул. — Я поленился вставать. Просто смотрел, как она закрывает за собой дверь. Я подождал немного, но Люба не выходила. Потом я решил, что это какая-то новая игра, и рванул за ней. Вот как раз в кладовке я ещё этого не делал, – Витька усмехнулся. – Дурак, в общем.- Дальше – ничего. Я открыл дверь, а там никого нет.- И ты решил, что она ушла в другой мир! Может, ты пьяный был и не заметил, как она вышла в коридор? Или задремал ненадолго. Или…- Я не пил и не дремал! И пройти мимо меня она никак не могла! Я всё время был тут, – он хлопнул ладонью по дивану, – И на дверь эту смотрел!- Ладно, ладно. Успокойся.- Ты не веришь мне. Есть ещё куча доказательств! Ну, вот я же тебе рассказывал, как мы познакомились!- Ты сказал, что Любовь свалилась на тебя с неба и хихикал, как придурок!- Она действительно на меня свалилась и сшибла с ног. Только не с неба, конечно, Люба выбежала из подъезда и оступилась на лестнице. Я просто мимо проходил.- Романтично, но причём тут параллельные миры?- Она была растрёпанная и босая. В лёгоньком платьице. И это в конце октября.Я открыл рот, чтоб опровергнуть и этот аргумент, но Витька меня перебил:- Знаю, что ты скажешь! Я тоже сначала подумал, что она живёт в этом подъезде и выскочила по делу, кошку сбежавшую поймать или догнать разносчика пиццы, который её обсчитал, или… Вариантов множество, но она не живёт в этом подъезде! Смешно сказать, мы были вместе больше месяца, точнее, ровно 40 дней, и я так и не узнал, где она живёт.- А как же?- Да так. Она мне сразу понравилась. Ты знаешь, как это бывает. Разговорились, поехали пить кофе, потом в гости, а утром она не ушла. Я этого больше всего боялся - потерять свою Любовь. Я не хотел её отпускать, и она не хотела никуда уходить. Чудная такая! Я отпуск на работе взял, чтоб не расставаться с ней, и кольцо в интернете заказал, пока она рядом спала.. Витёк говорил смущённо и улыбался, как идиот. Так, наверно, выглядят неизлечимые душевнобольные, ну или безнадёжно влюблённые, что, по-моему, одно и то же.- Не отвлекайся.- Ну да. Доказательства, – Витёк нахмурился. – Ты видел когда-нибудь взрослого человека без телефона? У Любы его не было. И больше того, она не умеет им пользоваться. Можешь такое представить?Я подумал, что это просто объясняется умственной неполноценностью, но вслух, конечно, ничего не сказал. Понял уже, что переубедить Витька у меня не получится. Если он решил, что его потенциальная жена - ох, ну надо же - туристка из другого мира, то оно так и есть. Никакие разумные аргументы тут не сработают.- Я думаю, что в её мире просто нет телефонов и вообще электричества. Я помню, как Люба очень удивилась и обрадовалась, когда я включил свет. Потом попробовала сама, включала и выключала несколько раз и радовалась, как ребёнок. Много ещё разных мелочей. Вот еда, например. Люба пробовала всё подряд. Ей больше всего понравились пельмени, самые обыкновенные из ближайшего супермаркета. Можешь представить, чтоб она в свои годы ни разу не попробовала пельменей? И ещё…- Ладно, сдаюсь. Предположим, ты прав и твоя Любовь попала к нам из другого мира.Витёк улыбнулся так широко и самодовольно, что я скорчил ему рожицу, как делал в детстве, когда он обыгрывал меня в баскетбол.- У меня всего три вопроса. Что ты собираешься с этим делать? И чем я могу тут помочь?- Это два.- Третий: можно ли вылечить твою шизофрению? Она, похоже, заразна.Витёк заржал и хлопнул меня по плечу. Оказалось, очень приятно просто верить в параллельные миры и волшебство, как раньше, в детстве.Мы на целый вечер превратились в беззаботных пацанов и увлечённо искали вход в параллельный мир в Витькиной кладовке. Проверяли все теории по порядку, начиная с наиболее авторитетных авторов. В большинстве случаев, для открытия портала требовался какой-нибудь артефакт. Если он и существовал, то Люба прихватила его с собой. Все её вещи, оставшиеся в квартире, мы проверили. Витька даже притащил с сушилки её одежду.Открыть портал в параллельный мир с помощью женских трусов у нас не вышло, но попытаться, конечно, стоило. Никогда не забуду Витькино лицо в тот момент, когда он читал заклинание на Эльфийском языке и размахивал женскими трусами, очерчивая в воздухе магические символы. Мы были как пьяные, хотя не пили ничего крепче кофе.Очнулись мы под звук будильника в моём телефоне. Он оповещал, что мне пора вставать и собираться на работу. Договорившись с Витькой продолжить наши увлекательные изыскания вечером, я ушёл.Вся эта история про попаданку не давала мне покоя. Девушка из другого мира! Ну надо же!Я всё выдумывал новые комбинации заклинаний и рун, припоминал давно прочитанные книги. Ближе к обеду позвонил Витьку, чтоб обсудить один перспективный вариант. Он не взял трубку. Я тогда решил, что он отсыпается.Но и вечером он тоже не подошёл к телефону и не открыл мне дверь, когда я пришёл к нему, как договаривались. А через три дня ко мне заявились полицейские с вопросами, когда я видел Витька последний раз и почему я звонил ему 234 раза. По результатам расследования получилось, что Витёк пропал без вести, не выходя из собственной квартиры.. Приглашения на свадьбу из другого мира я уже не жду. Мне бы просто узнать, нашёл ли Витёк свою попаданку или сгинул в параллельном мире, разыскивая Любовь.Автор - Elena.

Ключевые слова: Девушка друг любовь параллельные миры

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