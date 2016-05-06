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Истории из жизни

Однажды в студеную зимнюю пору

Однажды в студеную зимнюю пору


Когда Витёк женился, им с женой негде было жить, поэтому жену он привел в квартиру, где жил с матерью. Мама с невесткой, к удивлению окружающих, сосуществовали мирно. Может потому, что жена Витька оказалась тихой и скромной по характеру, к свекрови обращалась только по имени-отчеству и только на "вы". А мама Витька была женщина мудрая и не лезла к молодым с советами.

Потом у молодых один за другим пошли сыновья-погодки, и в двухкомнатной квартире стало тесно. Витек решил, что пришло время отселиться от матери на съемное жилье. Но тут выручил их дед: уступил молодым свой дом, а сам переехал к дочери - матери Витька.

Молодые с радостью переехали в дом деда. Там и гараж был, и огород, и баня, да и для мальчиков было вдоволь места для игр. Так прошло несколько лет. Мальчики подрастали, а Витек, поднакопив денег, купил машину - чего гаражу зря пустовать. В ту зиму дед совсем сдал, стал часто болеть, потом и вовсе слег. Витек часто ездил к матери, чтобы помогать.

Как-то ранним утром позвонила мама. Всхлипывая в трубку, встревожено сообщила, что дед совсем плох, задыхается, а "скорая" все не едет. Витек сразу вскочил и сказал маме, что сам отвезет деда в больницу. Оделся потеплее и вышел в гараж. Обычно ворота гаража он открывал сразу, а тут поленился да сонный был. Сел в машину, завел мотор, чтобы прогреть его и не заметил, как заснул.

Вдруг кто-то настойчиво постучал по стеклу автомобиля. Витек очнулся и, протирая заспанные глаза, всмотрелся в человека за окном. Тот был с бородой и в шапке-ушанке, совсем как у деда.

Махнул рукой, приказывая открыть ворота гаража. Витек опомнился и побежал открывать. Оглянулся: старика нигде нет. Вывел машину из гаража и поехал к матери. Там он застал плачущую мать. Врачи находились здесь же: констатировали смерть деда.

А Витек никак не мог понять, кто же тогда разбудил и спас его. Ведь он мог угореть в закрытом гараже. Он был уверен, что это дед приходил. Потом, позднее он осмотрел место возле гаража: на свежевыпавшем снегу не было следов, кроме его собственных.

Автор - Лотанариэ.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:02
Сегодня, 07:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 442Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: Свадьба квартира дед мать гараж сон смерть машина

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 07:23
+1
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Комментариев: 1 151
Не зря говорят, что после смерти души умерших какое-то время находятся в этом мире. Дедушка вовремя разбудил Витька. Видно любил внука и беспокоился за него. Несмотря на тот факт, что дедушка умер сама история все-таки светлая и позитивное впечатление от добрых отношений в семье.
Плюс+++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 09:51
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 107
Дедуля видать спас Витька.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 10:43
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Комментариев: 651
Дед по пути к свету решил к внуку зайти и предостеречь от гибели. Респект деду!
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#4 написал: Евангелион
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Ну как бы да, получается деде спас. Но только не так, как можно сначала подумать - он был у него в голове. Т.е. у чувака мысли были о нем...
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#5 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:56
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Да уж. правила безопасности превыше всего
А то "радость" то матери была бы в тот день( +
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#6 написал: Eifersucht
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История выдумана. Но всё равно плюсанул, потому что тема архиактуальна со времён изобретения двигателя внутреннего сгорания. Косит угарный газ упорно в закрытом гараже водителей с любовницами каждый год.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
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