Однажды в студеную зимнюю пору

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 442 Комментарии: 6 +13 Сегодня, 07:02 by

Когда Витёк женился, им с женой негде было жить, поэтому жену он привел в квартиру, где жил с матерью. Мама с невесткой, к удивлению окружающих, сосуществовали мирно. Может потому, что жена Витька оказалась тихой и скромной по характеру, к свекрови обращалась только по имени-отчеству и только на "вы". А мама Витька была женщина мудрая и не лезла к молодым с советами.Потом у молодых один за другим пошли сыновья-погодки, и в двухкомнатной квартире стало тесно. Витек решил, что пришло время отселиться от матери на съемное жилье. Но тут выручил их дед: уступил молодым свой дом, а сам переехал к дочери - матери Витька.Молодые с радостью переехали в дом деда. Там и гараж был, и огород, и баня, да и для мальчиков было вдоволь места для игр. Так прошло несколько лет. Мальчики подрастали, а Витек, поднакопив денег, купил машину - чего гаражу зря пустовать. В ту зиму дед совсем сдал, стал часто болеть, потом и вовсе слег. Витек часто ездил к матери, чтобы помогать.Как-то ранним утром позвонила мама. Всхлипывая в трубку, встревожено сообщила, что дед совсем плох, задыхается, а "скорая" все не едет. Витек сразу вскочил и сказал маме, что сам отвезет деда в больницу. Оделся потеплее и вышел в гараж. Обычно ворота гаража он открывал сразу, а тут поленился да сонный был. Сел в машину, завел мотор, чтобы прогреть его и не заметил, как заснул.Вдруг кто-то настойчиво постучал по стеклу автомобиля. Витек очнулся и, протирая заспанные глаза, всмотрелся в человека за окном. Тот был с бородой и в шапке-ушанке, совсем как у деда.Махнул рукой, приказывая открыть ворота гаража. Витек опомнился и побежал открывать. Оглянулся: старика нигде нет. Вывел машину из гаража и поехал к матери. Там он застал плачущую мать. Врачи находились здесь же: констатировали смерть деда.А Витек никак не мог понять, кто же тогда разбудил и спас его. Ведь он мог угореть в закрытом гараже. Он был уверен, что это дед приходил. Потом, позднее он осмотрел место возле гаража: на свежевыпавшем снегу не было следов, кроме его собственных.Автор - Лотанариэ.

Ключевые слова: Свадьба квартира дед мать гараж сон смерть машина

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