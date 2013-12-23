К деду на поминки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 473 Комментарии: 8 +9 Сегодня, 09:48 by

Был у меня много лет назад приятель Витя. Был он младше на 4 года. Никогда ни в чем бед не знал. Всегда все дороги были ему открыты. Мы все пахали в поте лица, а он вечно на каких-то, как он называл, «халявных» работах. Я работал в фотоателье по 18 часов в сутки, имея 2 выходных в месяц. Он же «следил» за компами в госучреждении до обеда и потом был свободен. При том получал в 3 раза больше, чем я. Мы примерно выровнялись, когда я устроился музыкантом в ночном баре, рядом с дискотекой.С девчонками тоже проблем не было. Они все визжали от восторга, когда видели его. Каждый поход на дискотеку он снимал новую кралю, и она тащила его к себе, ну, или к нему. При том у него была девушка Анна, любившая его без памяти. Он был в ее жизни первый и единственный. И вот она уехала на несколько месяцев из страны, чтобы доучиться и получить диплом. Планировалось, что она вернется и они поженятся. Кстати, она тоже была старше его на 3 года. И, казалось бы, живи и радуйся. Но у судьбы как всегда другие планы.Замутил он с новой девушкой, которую звали Катя. Катя всюду таскала за собой подружку Свету. Вместе мужиков на бабло раскручивали. Периодически Катя с Витей ссорились, потом мирились. Витёк и про других девок тоже не забывал. Всех все устраивало. Дед его умер 1 февраля 2009 года. И через год уже с 30 января начали стекаться все родственники на поминки в дом мамы Вити. В ночь с 31 января на 1 февраля 2010 Витёк позвонил своему другу детства Тимуру, предложил поехать ночь погулять, как он сказал, «напоследок, а то потом родственники понаедут, вокруг столпятся - не выйти, только если вынесут». Тимур приехал на мотоцикле, в Средней Азии у нас зимы теплые. Поехали они к нам в ресторан, где мы как раз играли. Я видел со сцены, как они пьют пиво, слушают нашу игру. В перерыве мы пообщались, и они ушли на дискотеку неподалеку. А мы принялись ремонтировать вышедшие из строя колонки.Перед тем, как они ушли, мы слышали, как Витёк говорит Тимуру, чтобы тот отдал ему шлем на обратном пути, который был у них один на двоих. Сказал: «Если ты умрешь – ничего страшного, а мне еще к деду на поминки надо». Они посмеялись и ушли.Мы провозились с колонками до 4 утра. Собирались расходиться, и, когда выходили, один из таксистов спросил, не от нас ли вышли ребята, которые ехали на мотоцикле. Мы спросили, что случилось, и он сказал, что они попали в аварию. Мы позвонили Витьке, со второго раза нам ответил некий сержант Калонов и сказал, что действительно была авария, одного увезли в больницу, а второй тут, но говорить не может. Мы поехали по названному адресу и увидели, что один из них лежит на земле. Лицо сильно было обезображено, и не сразу стало ясно, что это Витёк.Оказалось, что они ехали с дискотеки, и Витёк торопил уставшего и захмелевшего Тимура, сидевшего за рулем мотоцикла: «Быстрей, быстрей! Я опаздываю. Меня дед ждет!» Их занесло на повороте. Мотоцикл ударился о бордюр, и Витька подбросило на дикой скорости на пару метров над землей, а тормознуло дерево. Шлем был разбит вдребезги. Все кости переломаны. Смерть наступила мгновенно. Тимур вцепился в руль и только слегка повредил ногу, прижатую к мотоциклу.Мы позвонили родителям Вити, позвонили Кате. Приехали его мать, отец и тетка. И тетка сказала: «День в день с дедом умер. Торопился». Мать сходила с ума. Отец крепился, только на похоронах тихо плакал, пока никто не видит. На похоронах мы несли гроб на холм, и случился момент, когда все оступились разом на скользкой траве, и вся тяжесть легла на мое плечо. Благо был широкий воротник из меха. Не знаю, как мне удалось удержать гроб в те несколько секунд. Про себя я сказал: «Держись, Витёк». И было ощущение, как будто он ответил, удержался.После похорон мать Вити часто разговаривала с ним за столом, всегда ставила ему столовый прибор. На кладбище праздновали день его рождения. Аня приехала и поддерживала весь этот ужас матери на пару с ней, пока не узнала о Кате. После дико обиделась на покойника. Весь театр по обожанию Вити закончился, когда все они уехали из города.На 40-й день мне приснился сон. Звонок в дверь. Там Витёк и кто-то, с кем я не знаком, но точно знаю, что он тоже мертвый. Пустил в комнату. Витёк закурил. И я спросил: «Ты сильно мучился?» А он только рукой махнул, мол, ничего страшного, недолго. Простившись, он ушел со своим спутником, и больше я никогда его не видел.Автор неизвестен.

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