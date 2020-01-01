Роковая поездка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

lenaevseeva Просмотров: 127 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:24 by

История, которая произошла со мной, не поддается какому-либо логическому объяснению, да вы наверно не поверите. Я бы тоже не поверил, если бы мне кто-то такое рассказал. Но заверю вас, это правда, и это было со мной, не во сне, не в моей фантазии.Меня зовут Илья, и мне недавно исполнилось 19 лет.Отец подарил мне машину, старенькую Ауди, старенькую, но довольно в хорошем состоянии.- Поездишь для начала на ней, а там посмотрим какой из тебя водитель, - грозно сказал он.Я недавно получил права, все экзамены сдал сам. Вообще, после выпускного, а я закончил 11 классов, не знаю, что делать дальше, не решил еще, пойти в армию или поступить учиться в ВУЗ на программиста. Отец у меня военный человек, и меня тоже манила эта жизнь. Но родители всегда были против. Они видели во мне программиста. Любовь к технике у меня была с детства. Это и спасло мне жизнь. Любовь к технике. Странно, скажите вы, как программист может спасти себе жизнь. Не охотник, не боец, а ботаник-программист. Но я не был ботаником.- Компьютерный век, сынок, а с этой профессией голодным не останешься, - говорил Отец.Но постоянная смена обстановки меня манила, за мои годы мы где только не жили. Отца постоянно отправляли то в один город, то в другой. Вот и можете себе представить, как я любил путешествовать, не нравилось мне сидеть на одном месте. В семье я единственный ребенок, но меня не баловали. Воспитывали меня строго. Школу закончил на отлично, боксом занимаюсь лет с 6. Конечно, не курю и не пью. Вернее, не курил.Все изменилось после нашей поездки в деревню. У моего хорошего друга в деревне живёт бабушка, вот он и позвал меня на выходные, отдохнуть и помочь по хозяйству. Он без машины, а я весь такой крутой, на тачке. Первая серьезная поездка. Как тут откажешься? Мы решили выехать в субботу, часов в 5 утра.До деревни ехать часа 3. Вроде и дорога хорошая, и машина у меня неплохая. Я тогда так думал. Но как я ошибался!Но, давайте по порядку. В пятницу вечером я с настроением собирался в дорогу. Я ездил только по городу и то до магазина или на тренировку, а это минут 20. Городок маленький, и движения особо нет. А тут такое, адреналин зашкаливал просто. Витька позвонил часов в 11 и говорит:- Собираешься? Я ещё Саню позвал, веселей будет.- Конечно, брат, шашлыка пожарим и отдохнем на славу, - ответил я.Мама помогла с мариновкой мяса. Но очень переживала, причитала все, что за рулём три часа ехать. Отец строго сказал, чтоб особо на дороге не шалил. Трудно мне далось их уговорить, но получилось. Не маленький уже, 19 лет. Все готово, рюкзак собран, можно и поспать. Довольный, в ожидании классных выходных, я уснул. Будильник. Я подлетел с кровати, в душ и все дела.Звоню парням, все почти готовы. Заехал за Витькой и за Саней. Загрузили резиновую лодку, удочки и все, что нужно для отдыха. И в путь. Я взял ноутбук, он с интернетом, сам не знаю, зачем. Я всегда любил технику. Может, музыку или ужастик посмотрим на ночь глядя. Телефон есть телефон, а ноут - это другое дело. Ну не зря родители меня в программисты отправляли учиться, понимаю я в этом.Отличная дорога до деревни, музыку врубил, блин ну нам, пацанам, такое - мечта просто. Я чувствовал себя Богом, за рулём, с друзьями, на трассе. Боже это словами не объяснить. - Парни, а нам пиво продадут? - спросил я.Впереди заправка. Нам всем уже по 19 лет, а даже пивка не пробовали. На заправке в магазин пошёл я. Я выглядел постарше парней, вот и решил рискнуть. Я уверенной походкой зашёл на заправку. Взял три литра пива, чипсы, колу и жвачки. Подошёл на кассу. Женщина кассир даже не взглянула на меня, посчитала все, я протянул деньги.Все оказалось так просто. Довольные, мы двинули дальше. Ехать ещё пару часов. В 9 утра точно будем в деревне. Саня травил анекдоты, мы смеялись. Машин на трассе немного.Решил добавить газу. Удар в бок! Машину занесло, я хвастаюсь за руль, пытаюсь справиться с управлением. Парни орут. Витька сидел впереди, рядом со мной, а Саня сзади. Секунды, и удар в другой бок. Нечего не вижу, сбавляю скорость. Получилось! Мы съехали на обочину. Руки трясутся, пот со лба капает. Парни в таком же состоянии, оба белые от страха.- Что это за херня была? - спрашивает Саня, выходя из машины. Я тоже вышел, а Витька не может, дверь заклинило. Удар пришелся по его двери, и ее помяло. Огромные вмятины. Витька вылез через мою дверь.- Дай сигарету, - спросил я Саню.- И мне, - сказал Витька.До этого момента мы не курили, только Саня баловался. Но после того как мы чуть на тот свет не угодили, плевать на здоровье. Курим, кашляем, молчим, но вроде отпускает.- Илюха что это было? Заметил что? - спросил Витька.- Нечего не видел. Только в мозгах вся жизнь пронеслась, вся, блин.- Блин, да мы и не жили ещё толком, - ответил я. Разглядываем машину, вмятины огромные, одна со стороны Витька, а вторая напротив и сзади. Успокоились и решили ехать дальше, не оставаться же на трассе. Кругом лес. Осмотрелись вокруг, никого нет. Машин тоже.- Что, парни, поехали? - сказал я.Витёк пролез через водительскую дверь, его дверь так и не смогли открыть. Едем 60 км\ч. Тише едешь, дальше будешь. Думаю я про себя. Проехали км. 300, не больше. Машина дёргается. Что-то застучало.- Да твою же мать, - выругался я. Заглохла. Я стукнул по рулю, пытался завести. Не заводится.- Старая развалюха, - крикнул я и вышел. Парни тоже.- Что делать, блин? Попутку, может, поймать? - говорит Саня.- Ну, а что ещё? Я в машинах не черта не понимаю, - ответил я.И мы начали собирать вещи, лодку придется оставить. Надеюсь, не украдут. Собрали все по рюкзакам и пошли вдоль дороги. Машин нет совсем, хоть бы кто-то проехал. Идём, думаем. Странно все это. Небо затягивают тучи. Ну, блин, здорово. Ещё под дождь попадём. Вот вам золотые выходные. Отдохнули, значит. Потемнело. Но как-то странно потемнело. Как будто вечер уже. А время всего 7 утра. И почему нет машин? Связи, кстати, тоже нет. Ну и глушь, блин. Шли примерно полчаса.- Устал блин, парни, давайте поедим, - говорит Витёк.Мы свернули и решили у дороги расположиться, чтоб дорогу видеть. Достали бутерброды и чипсы.- Кто пиво будет? - смеётся Саня.- Ну а что, давай, самый подходящий момент, - ответил я.Сидим, пьем пиво, жуем чипсы. Чем не приключение? Подул сильный ветер, да такой, что ветки ломаются. Спрятались под деревом, держимся друг за друга. Смотрим, вдалеке машина. Только мы хотели выбежать на дорогу, как увидели это. Что-то огромное, с дом этажей 5, бежит за машиной. Догоняет и давай кидать ее, то с одной стороны подбежит и ударит, то с другой. Как котенок играет с клубком, так и тут. На улице сумерки, сумерки, блин, в 8 утра. Жесть какая-то происходит. Это чудовище ударило ещё раз, и старенькая девятка со всем содержимым улетела с трассы и об дерево. Мы стояли и не дышали. А это огромное существо на четырех лапах убежало дальше. Стояли мы так какое-то время, потом Витёк заговорил:- Парни, вы это видели? Может, водителю помощь нужна? Посмотрим?И мы решили пойти посмотреть. Нет. Никому тут уже не помочь. Хорошо эта тварь машину припечатала, что даже не разглядеть кто там. Но то, что не живой, это точно. Двери не открыть, а все окна в крови. Я вернул обратно все, что только что съел. Связи нет. Мы бросились бежать. Никогда нечего подобного не видели. Сколько бежали - не знаю.Остановились, стоим и пытаемся отдышаться.- Парни, слушайте, давай лесом пойдем, эта тварь по дороге бегает, не по лесу. Да и спрятаться в лесу можно.Сказал я. Так и решили. Примерно ориентироваться дороге. Но почему темно? Солнце куда делось? Дождя нет, а небо чёрное, в тучах. Шли мы какое-то время молча. Иногда видели трассу, но ни одной машины. Саня отстал, по нужде отошёл. Мы с Витьком стоим, ждём.Сигареты Сани.- Будешь?Спросил Витька. Я закурил, уже не кашляю, да как-то и плевать. Выжить бы как-то, думаю я. Сани нет. Не понял.- Саня! Ты где там пропал?Крикнул я. Не отвечает. Витёк кричит, тишина. Обошли всё, как сквозь землю провалился.- Черт, что делать будем. Крикнул в истерике Витёк.- Да я-то откуда знаю.Заикаясь, ответил я. Связи нет. Темно. Дорога пустая. И что ещё странно, в лесу тихо. Птиц, и тех нет. Так не бывает. Хоть что-то живое должно быть. Решили пойти дальше. Витёк говорит, что ещё одна заправка должна быть, вроде, недалеко. Там должен быть телефон.Решили дойти и оттуда в полицию позвонить. И до деревни не так далеко уже. Идём, молчим. Опять ветер. Мы обняли дерево, держимся за руки. По спине что-то ударило, я замер. Сердце в пятки опустилось, вцепился в дерево. Закрыл глаза. Секунды, и ветер стих, я повернулся и с ужасом отскочил, голова Сани валялась у моих ног. Мы побежали. Бежали в лес. Я без сил свалился на траву, Витёк тоже.- Что это такое творится?- Блин, да не знаю я.- Куда бежать? Саню кто убил?- С***, что делать?Этот диалог продолжался минут пять. Попили воды и решили идти дальше. Бродили мы по лесу часа три. Заблудись, короче. Вышли на поляну и охренели. Большая поляна освещена ярким светом. Над ней висит летающая тарелка. И из нее исходит этот свет.- Твою же мать!Сказал я. Мы попятились назад. Спрятались за деревьями и наблюдаем. Несколько огромных существ, похожих на кошек-сфинксов что-то копают. Пригляделись, вся поляна перекопана.- Инопланетяне? - потом сказал Витёк.- Что-то они ищу. Так же шепотом сказал я.Мы начали отходить назад. Но куда бежать? Вокруг лес. Неважно куда, просто побежали. Сколько мы ещё бродили по лесу, я не знаю. Измученные и грязные, мы вышли к дороге. Машин так и нет. Тишина гробовая. Пошли вдоль дороги, и опять бежит оно. Это огромное существо, присмотрелся. Но точно - сфинкс, только намного больше. Мы спрятались за деревьями, стоим и не дышим.- Черт. Оно нас заметило, - закричал Витька и побежал.Догнать его было не сложно, эта тварь в два прыжка накинулась на него. Откусила ему голову и выплюнула. Я стоял за деревом и не дышал, все тело онемело от такого ужаса. А эта тварь, поигравшись с телом Витька, побежала дальше.Постояв ещё какое-то время, я посмотрел на телефон, связи нет. Куда идти? Я потерял друзей, их больше нет. Что делать дальше? Я не знал. Я просто сел у дерева и заплакал. Я один, один непонятно где. Но решил не сдаваться. Собрался с духом и полез на дерево. Может, связь поймаю. Не зря я занимался спортом, залез без особого труда.Достал телефон.- Да. Есть связь. Господи, спасибо.От радости потекли слезы. Но недолго я радовался, телефон выскользнул и полетел вниз. Знаете какое было чувство, да такое, что хотелось прыгнуть следом. Все надежды рухнули. Это конец. Ноутбук. Точно ноутбук. У меня там флешка стоит. Интернет. Я уселся поудобнее на ветке. Достал из рюкзака ноутбук. Нет. Не может быть. Он разбит. Не включается. Хотя заряжен. Включил. На экране сплошные трещины. Нет, я не сдамся, я должен что-то сделать.Должен выбраться отсюда. Я начал вспоминать расположение рабочего стола. Почта мамы, она общается с подругой по почте. Надо ей написать. Я по памяти жму на кнопки. Экран разбит, но должно получиться.- Мама, я застрял в лесу по дороге в деревню Саню и Витьку убили Я на дереве Сдесь Инопланетяне они похожи на кошек сфинксов помоги мне мамаС ошибками и дрожащими руками написал я. Отправил.Всё! Всё, что я мог сделать для своего спасения. И чувствую, что теряю сознание. Я из последних сил привязал себя к ветке ремнем от рюкзака. И темнота. Что последнее я помню, так это как ноутбук полетел вниз. Но мне уже все равно.Очнулся в больнице. Мама прочитала моё письмо и сразу позвонила в полицию. МЧС и полиция прочесали лес. Меня нашли, сняли с дерева.Трупы парней нашли в лесу. Меня, конечно, не обвиняли. И с меня взяли подписку о неразглашении того, что с нами случилось. Рассказываю это только тебе, по секрету. Трассу ту закрыли. Лес и дорога охраняется военными. А я решил пойти в армию, а дальше - время покажет.

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