Выжженные глаза

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:26

Bankaizhevra Просмотров: 66 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:26 by

Прошлым летом я решил подработать в такси. Очень нужны были деньги на переезд в Москву. Работал преимущественно по ночам, ибо в темное время суток дороги совершенно свободны, пробок нет, и до нужного адреса добираешься намного быстрее.Однако были и минусы в таком режиме работы. Не раз мне попадались клиенты в подпитии и не совсем адекватные. Но на такой случай у меня в бардачке всегда лежал травматический пистолет.Просто с ним спокойнее. В общем-то, любые спорные ситуации я все равно пытался решить дипломатией. Да и в целом я мужчина довольно крупный и не сказать, что слабак. Больше всего я опасался сомнительных компаний из 3-4 человек. Но как позже, к несчастью, я понял для себя в одну из ночей - куда более жуткой может оказаться ситуация, когда твой пассажир один и с виду безобидный интеллигент.Ночь была жаркой. Я стоял на парковке возле местного вокзала и курил в окно своего авто. Человек возник буквально из ниоткуда, и я вздрогнул. Он приоткрыл дверь со стороны переднего пассажирского сиденья и вежливо поинтересовался, не могу ли я подвезти его по одному адресу. "Конечно, садитесь" - ответил я, немного оправившись от испуга и завел мотор своей "девятки". Пассажиром был невысокий парень лет двадцати пяти, с аккуратной бородкой и франтовским костюмом, с тихим низким голосом и пронзительным холодным взглядом. Пассажир сел сзади посередине и достал из кармана какой-то тусклый шар, вроде бы с металлическим отливом. Мне стало интересно, что это за предмет, но я не подал виду, а просто поехал вперед к назначенному адресу. Это был конец улицы, видимо, один из последних домов на окраине города. Всю дорогу я изредка бросал взгляды на гражданина в зеркало заднего вида, но он просто вертел в руках загадочный шар и один раз мне показалось, что он что-то бормочет едва шевелящимися губами. Тогда мне стало совсем не по себе, и по виску скатилась капелька пота.Ночь была жаркой. Ближе к концу пути я понял, что дома с таким номером на улице нет, и обернулся, чтобы задать вопрос и уточнить, не ошибся ли мой пассажир. То, что я увидел, повергло меня в шок. Лицо мужчины безобразно исказилось, голова была слегка наклонена на бок, а шар запылал огненно-красным дьявольским пламенем. А клиент теперь уже совершенно отчетливо произносил короткие фразы на неизвестном мне языке. Я резко затормозил, крепко выругался и дернул ручку дверцы. Мои глаза стали слезиться и словно гореть изнутри. Дверца не поддалась и не открылась. Я закричал от боли и ужаса и потянулся к бардачку, где лежал пистолет. Мужчина захохотал, словно демон, и начал сыпать скороговорками, отчего шар засиял, словно осветив всю улицу, как днем, а мои глаза почти перестали что-либо видеть. Я завыл, закрыв лицо руками, но через секунду судорожно вновь нащупал ручку двери и снова попытался её открыть. В этот раз мне это удалось и я выскочил, почти вывалился из машины и бросился в сторону, не различая окружения, ощущая лишь дикое желание спастись и убраться прочь, подальше от этого мужчины и его адской штуковины.Не помню, как добрался домой, очнулся поздним утром в своей постели. Страшно болели глаза. В горле пересохло. Я выпил несколько стаканов воды и подошел к зеркалу. Глаза были красными, воспаленными и слезились, как от перцового баллончика. Позже я узнал из новостей, что этой же ночью в моем городе на пустыре возле своего авто было найдено тело таксиста с выжженными глазами.

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