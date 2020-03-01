ПассажирВсё больше сумерки сгущались,
И я в окне уже не видел ничего.
Мы с собеседником общались,
Но вскоре вздрогнул я -
А всё из-за того,
Что никого нет около меня -
И я один при свете фонаря,
Один при свете фонаря.
Кто тот странный пассажир полуночного экспресса?
Мглы зловещая завеса скрывала этот мир.
Он говорил, я - выходил, курил, скучал -
И что-то отвечал ему без интереса;
Без интереса, без интереса!
Помилуй Бог, я сам с собою
Затеял этот беспредметный разговор.
Я стал пенять на паранойю,
Такого не было со мною до сих пор.
Но, чёрт возьми! Он снова говорит,
О том, что больше сердце не болит;
И что прошёл радикулит!
Кто тот странный пассажир полуночного экспресса?
Мглы зловещая завеса скрывала этот мир.
Он говорил, я - выходил, курил, скучал -
И что-то отвечал ему без интереса;
Без интереса, без интереса!
Воскликнул я: "Ты призрак, или нет?"
Из прошлого столетия билет,
Из тьмы на стол упал в ответ.
Кто тот странный пассажир полуночного экспресса?
Мглы зловещая завеса скрывала этот мир.
Он говорил, я - выходил, курил, скучал -
И что-то отвечал ему без интереса;
Без интереса, без интереса!
Автор - Андрей Князев (группа КняZz).
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:07
Сегодня, 01:07 by Spirit ForesterПросмотров: 147Комментарии: 0
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