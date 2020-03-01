Пассажир

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:07

Spirit Forester Просмотров: 147 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 01:07 by

Всё больше сумерки сгущались,И я в окне уже не видел ничего.Мы с собеседником общались,Но вскоре вздрогнул я -А всё из-за того,Что никого нет около меня -И я один при свете фонаря,Один при свете фонаря.Кто тот странный пассажир полуночного экспресса?Мглы зловещая завеса скрывала этот мир.Он говорил, я - выходил, курил, скучал -И что-то отвечал ему без интереса;Без интереса, без интереса!Помилуй Бог, я сам с собоюЗатеял этот беспредметный разговор.Я стал пенять на паранойю,Такого не было со мною до сих пор.Но, чёрт возьми! Он снова говорит,О том, что больше сердце не болит;И что прошёл радикулит!Кто тот странный пассажир полуночного экспресса?Мглы зловещая завеса скрывала этот мир.Он говорил, я - выходил, курил, скучал -И что-то отвечал ему без интереса;Без интереса, без интереса!Воскликнул я: "Ты призрак, или нет?"Из прошлого столетия билет,Из тьмы на стол упал в ответ.Кто тот странный пассажир полуночного экспресса?Мглы зловещая завеса скрывала этот мир.Он говорил, я - выходил, курил, скучал -И что-то отвечал ему без интереса;Без интереса, без интереса!Автор - Андрей Князев (группа КняZz).

Ключевые слова: Пассажир поезд билет тьма

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