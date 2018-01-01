Переулок Безликого

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:12

Creepy angel Просмотров: 35 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:12 by

Сидя у себя дома, Донгэй не знал, чем себя занять. Основное время он проводил либо сидя за приставкой, либо он мог позволить себе проспать почти весь день.Он все думал, отчего ему нечем заняться, отчего ему ничего не хочется делать. Вскоре юноша принял решение - пойти прогуляться по городу.На улице было ещё светло, было много людей, все куда-то шли. Один он брёл, ни о чем не думая. У него не было друзей, которых бы он мог позвать на прогулку: все те, кто пытался с ним познакомиться, вскоре полностью разочаровывались в нём. У Донгэя были свои тараканы в голове, многим казалось, что он давно сошёл с ума, многие из его родных просто не хотят с ним общаться. Но это не убивало его, он был готов к такой жизни.Пока он шёл, на улице стемнело, многие торопились по домам. Вскоре Донгэй словно очнулся - он был у побережья, стоял и смотрел куда-то вдаль. Он долго шёл и не понимал, где находится.Когда же на улице стало слишком темно, он решил обратиться к прохожим за помощью. Многие даже и не знали адреса, который им говорил парень.Вскоре Донгэй решил идти в ту сторону, откуда он пришёл. Он надеялся, что он сможет найти хотя бы знакомую улицу, чтобы с неё уже пройти к себе домой. Дорога же завела его в переулки, сам Донгэй был немного в ступоре, он не знал про этот переулок вообще ничего. Просто почти из ниоткуда он возник.Донгэй плохо знал город и решил, что он получше узнает это место, если попробует выйти из него.Позже эта идея показалась ему совсем плохой, ведь на улице уже было темно, плюс этот переулок нагонял мрачную атмосферу. Он долго бродил по этому переулку, каждый раз натыкаясь либо на тупик, либо на ещё один поворот.Это место совсем вывело юношу из сил, и вскоре он решил присесть и передохнуть... пока не услышал тихий стон где-то за углом. Он резко встал и начал вслушиваться. Стон доносился неподалёку, буквально за поворотом он ожидал увидеть источник звука.Как только он вышел из-за угла, он ничего не увидел, просто ещё один поворот. Ему это надоело, и он решил пойти обратно, пока на обратной дороге, которую он точно запомнил, он не увидел тупик. Его путь заграждала стена...Перед этой стенкой стояла девушка лет двадцати пяти, она была в алом ципао. Просто стояла и ничего более не делала. Донгэй окликнул её и вежливо попросил помочь ему. Он долго рассказывал ей, как долго он уже проторчал здесь, на что девушка ничего не отвечала.Вскоре он решил подойти к ней поближе, чтобы тронуть её за плечо, но не успел он к ней и подойти, как она сама повернулась к нему. Страх и испуг сразу отразились на его лице. Донгэй увидел гладкую кожу вместо обычного женского лица. Не было ни выпуклостей для глазниц, ни рта, ни носа.Они простояли так около минуты, пока юноша не решил бежать куда глаза глядят. Он бежал, сам не зная куда. Он выбирал повороты наугад, не зная, какой куда точно ведёт. Бежал он довольно быстро, но, обернувшись, он понял, что и это существо не собирается отставать. За ним оно бежало на четвереньках и со сломанными конечностями, при этом шея стала намного длиннее.Этому существу было все равно на сломанные руки и ноги. Было множество открытых переломов, из которых сочилась чёрная и густая жидкость, напоминающая по консистенции дёготь.Вдруг вдалеке показался выход из переулка, он из последних сил буквально вылетел из этого переулка, чуть при этом не упав. Существо, которое его преследовало, вдруг исчезло.Донгэй узнал знакомую дорогу и побежал домой. Юноша пришёл в себя только дома, он сильно нервничал.Придя в себя, он начал себя успокаивать, мол: была шутка, просто разыграли. Выпив чая, Донгэй уже хотел засыпать. Выключив свет, он долго не мог уснуть, он все думал об этом существе.Повернувшись на другой бок, Донгэй увидел следы крови на окне, а также эти следы были на шторах, на полу и заканчивались за спинкой его кровати...

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