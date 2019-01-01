Аквариум в ТЦ

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:27

Причина: Авторская стилистика сохранена

Phantom666 Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:27 by

Я работал стoрожeм в одном торговом центре Москвы. Почему работал? Сейчас расскажу о случае, произошедшем со мной более года назад.Проработал я более 9 лет, и за всё это время со мной ничего страшного не происходило. Но одной ночью мне довелось пережить нечто такое, чего я никогда не забуду.Для начала стоит сказать, что в том ТЦ стоял трёхметровый аквариум с цихлидами, сомиками и гурами. Знаeте, такие аквариумы, типа "Покорми рыбку, загадай желание"? Вот там стоял один такой. И я часто любил наблюдать за рыбками во время работы. Работа была простая - следить, чтобы по ночам тут всякие воришки не бегали. Не скажу, чтобы кто-то пытался сюда вломиться хоть раз - такого у нас никогда не случалось. Но работать всё равно надо было, ведь деньги на жизнь были нужны. В общем, не стану вдаваться в подробности и перейду к случаю.Было это зимой, в cреду. Я тогда пошёл на смену, там каждый день стoрож сменялся.23:17Всё было как обычно - везде выключен свет, тишина, только аквариум светится слабым светом. Скажу сразу, что я не боялся темноты. Поэтому работать было нестрашно.23:58Я решил сесть на лавку возле аквариума, наблюдая как за рыбами, так и за коридорами. Кроме бурления воды в аквариуме никаких звуков не было. Я решил попереписываться со своим другом, который работал уборшиком в другом магазине, тоже по ночам. Ничего необычного.0:16Ничего не изменилось. Зевая, посмотрел на аквариум. Рыбы спали, не двигаясь, дрейфуя в воде. Иногда они сталкивались друг с другом и сразу расплывались в разные стороны. Меня это всегда забавляло.0:47Выпив энергетик, поднялся и снова стал расхаживать по коридорам ТЦ. Вдруг, я почувствовал странное ощущение угрозы, которое раньше у меня не проявлялось. Стало не по себе. Однако, я сплюнул и снова пошёл.1:01Без изменений. Ощущение слегка ослабло. Я решил снова сесть на скамейку.1:35Сидя на скамейке, я вспоминал различные хорошие моменты из детства. Вроде как стало легче. Но тут я услышал какой-то шелест вдалеке, словно что-то волочили по полу. Ощущение угрозы нарастало. Я неуверенно поднялся и решил посмотреть, что там. Но было как-то жутковато, я всё никак не решался пойти. Я уверил себя, что это моя обязанность, и сделал шаг. Шелест сразу прекратился. Тут и я остановился. Подождал пару минут, - ничего не слышно. Подумав, что мне показалось, снова сел.2:02Снова глотнул энергетик, ощущение в голове слегка ослабло. Но не тут-то было. Через пару минут снова начал раздaваться шелест, но на этот раз в другой стороне. Я уже встал, пошёл в ту сторону, и снова всё затихло! Вот тогда мне стало страшновато. Ещё бы! Ведь этот сектор охранял я, а ещё двое сторожей были в разных концах центра, почти в 500-х метрах от меня. Так что звать их было бессмысленно. Вооружившись фонариком, я медленно пошёл в ту сторону, откуда доносился шелест. Завернул за угол... Нет, так никого и ничего не было. Выдохнув с облегчением собрался пойти назад, как вдруг услышал сзади себя тихий стон. Я медленно развернулся. Звук шелеста шёл со стороны аквариума. Свет от фонарика до туда не доходил. Ощущение угрозы было просто невыносимым. Тут же раздался чей-то стон, скрежет и снова шелест. В этот момент у меня сдали нервы, и я что есть силы побежал в кладовую. Не знаю, возможно, это был инстинкт самосохранения или типа того. Я бысто забежал, запер дверь и стал прислушиваться. На лице проступил пот. Никогда в жизни я так не пугался! Сначала всё затихло на 10 минут, но я боялся выходить из кладовки. Я достал мобильный, собрался позвонить в полицию, как вдруг раздался стон, чавкающий звук, хруст и снова стон. Так повторилось 2 раза. Голова закружилась, и я потерял сознание...7:31Я проснулся от звука ключей: кто-то явно открывал кладовку. Я приоткрыл глаза и ощутил, что меня поднимают за руки и усаживают на скамью. Менты стали распрашивать о случившемся. Я перевёл взгляд на аквариум, и замер... В аквариуме плавал труп. Я сначала не понял, кто это. Однако, присмотревшись, узнал Валеру - одного из наших технических работников ТЦ. Его ещё клевали рыбы, а лицо было искажено гримассой такого неподдельного ужаса, что мне стало тошно, когда я в него взгдянул. Рядом на полу валялись ошметки плоти. Судмедэксперт сказал, что, похоже, их откусили зубами, причём очень острыми.Никто до сих пор так и не понял, что же там произошло. Отпечатки пальцев были смыты водой, поэтому убийцу не опознали. Сначала подумали, что это сделал я, но услышав мой рассказ, изменили своё мнение. Я уволился в тот же день. Сами понимаeте, что там оставаться я больше не мог. До сих пор я со страхом вспоминаю про тот случай. Если вы работаeте ночным стoрожeм, то будьте бдительны. Ведь, мало ли, что по ночам может происходить...

Ключевые слова: Торговый центр аквариум рыбки сторож авторская история

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