Старый дом на кладбище. Байка от участкового

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 105 Комментарии: 0 +3 Вчера, 20:09 by

Сложно представить человека, который согласится жить на кладбище. Однако и такие люди находятся, когда, в силу определенных обстоятельств, просто не могут позволить себе другое жилье. Вот и этот случай, произошедший лет сорок пять назад, явное тому подтверждение.Местом действия является небольшой Сибирский городок, который в то время только начинал развиваться, можно сказать, избавляясь от статуса поселка городского типа. Тем не менее, все проблемы разом решить, конечно, было сложно. Вот и вопрос жилья стоял довольно остро для большинства горожан, особенно для Любовь Сергеевны, женщины лет шестидесяти.Все дело в том, что несколько лет назад она приехала в этот город к родственникам, надеясь найти приют у них. Но родственники то ли куда-то уехали, то ли ещё что-то, в общем, осталась женщина одна в незнакомом городе. А позволить себе смогла только старый дом, возле давно заброшенного кладбища. Конечно, первое время находиться там было жутковато, но со временем женщина привыкла.Странности начались поэтапно, где-то на третий год пребывания Любовь Сергеевны в этом доме. Вначале предметы могли оказаться не на своем месте, про ночные шорохи, скрипы и тому подобное, и говорить не нужно. Но самым жутким был непонятный свет и силуэты, во время отсутствия женщины. Она подрабатывала сторожем в местном доме культуры, соответственно, по ночам она не всегда была дома.Мимо кладбища шла дорога к одному из районов города, по которой постоянно ходили местные жители, рассказывающие Любовь Сергеевне о непонятных силуэтах и бликах света, в то время когда её не было дома. Далее по дому стали летать предметы, и находиться там стало просто опасно. Как ни странно, многие верили женщине, но помочь никто не вызвался. Кроме местного участкового Алексея, молодого мужчины лет тридцати, который понимал, что идти женщине некуда, а делом этим никто всерьёз заниматься не будет.Собственно, он решил провести в доме несколько ночей и посмотреть что происходит. Любовь Сергеевна как раз в это время дежурила в ДК, поэтому можно быть уверенным, что это не розыгрыш со стороны женщины. Первые две ночи ничего странного не происходило, скрипы, шорохи и тому подобное, были обыденным явлением для старого дома, и участковый уже стал сомневаться в искренности всей это истории. Если бы не третья ночь, которую он вряд ли забудет. В общем-то, в этот день все было обыденно. Любовь Сергеевна ушла на дежурство, а Алексей сел немного почитать, уже заметно расслабленный.Время было уже к полуночи, и парень заметно устал за день, поэтому вскоре он заснул, ну по крайней мере ему так показалось, ведь с этого момента все происходило как в тумане. В доме вдруг появился непонятный силуэт, за которым Алексей и отправился. Силуэт проследовал в старый подвал, довольно маленькое и пустое помещение, в котором неожиданно появилась дверь, куда поспешил зайти и участковый. В этот же момент дверь захлопнулась, и напуганный мужчина стал буквально кулаками долбить по ней, пытаясь выбить.В ту же минуту Алексей очнулся в том же кресле, где и заснул, и с ужасом увидел разбитую руку. Оставаться в доме в ту ночь Алексей Дмитриевич не стал, лишь утром, позвав коллегу и местного слесаря, с которыми они разобрали кирпичную кладку в подвале, а за ней аккурат уже знакомая дверь. Оказалось, что в доме было что-то вроде склепа, который замуровали. Неизвестно, продолжались ли странности после, ведь Любовь Сергеевне выделили комнату в общежитии, само же дело как-то замяли.Да и все бы ничего, можно было бы сказать, что участковому это все приснилось. Но два момента рушили эту гипотезу на корню: разбитая рука и дверь, на которой со стороны склепа были кровавые пятнышки, явно свежие.Автор - неизвестен.

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