Дорожный случай

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:16

Юлия Рысь Просмотров: 362 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 15:16 by

Михаил по работе часто мотается по командировкам. В этот раз на объект вызвали под вечер, а путь не близкий, да и вечером пятницы не было никакого настроя куда-то ехать, но выбора нет. По-быстрому собрал дорожную сумку, предупредил семью и пошел в гараж. Выехал уже по темноте. Напрягало только то, что объездная дорога после дождей очень убитая , а напрямую по трассе ехать слишком долго. Вот так, жалея свое авто и ругая руководство, Михаил все же свернул с трассы на объездную. Внедорожник прекрасно справлялся с ямами, высвечивая фарами путь. Михаил уже не раз здесь проезжал, но это было днем. А ночью эта дорога казалась совсем чужой и немного жутковатой. Сильнее всего он опасался налететь на дикое животное: на лося или косулю, которые имеют привычку выскакивать под колеса, поэтому двигался не очень быстро, да и по такой дороге сильно не разгонишься.Вдруг сбоку что-то пронеслось параллельно авто. Причем с такой скоростью, что рассмотреть было невозможно. Просто пролетело. Михаил еще сильнее сбавил скорость и стал всматриваться в дорогу, изредка поглядывая по сторонам. Он привык к ночным поездкам, но тут на него резко навалилась усталость, потянуло в сон. Ночевать на лесной дороге сильно не хотелось, поэтому еще полчаса он продолжал движение, пока чуть не впилился в дерево.Выйдя из машины, осмотрелся. Вокруг темнота, лес стеной. Было решено съехать с дороги и устроиться между высокой елью и кустарником. Михаил отогнал машину с дороги, убедился, что, проезжая, ее никто не зацепит, допил чай из термоса и устроился на ночлег, откинув водительское сидение назад, при этом не закрывая окна, так как было душно.Почти засыпая, он услышал звук дергающейся задней двери. Кто-то пытался ее открыть. Причем этим звукам не предшествовали звуки шагов, шорохи и т.д. Ночью бесшумно по лесу пройти сложно. Это повергло Михаила в ужас. Глухой лес, ночь, и что-то пытается проникнуть в авто - как в фильме ужасов, над которыми он всегда смеялся, точнее, над тупостью героев, которые в такой ситуации вылазят с фонариком на источник звуков. Фонарик был, но покидать машину Михаил явно не собирался. Быстро закрыв окна и проверив, все ли двери заблокированы, он сидел, сжимая в руках мантировку и вспоминая, где валяется походный нож. Минуты тянулись долго, ничего не происходило, он уж было подумал, что это был сон, но дверная ручка дернулась опять, теперь со стороны пассажирского сидения впереди. В зеркалах ничего не было видно, тонировка скрывала водителя от того, кто рыскал вокруг машины. Было понятно, что скоро очередь дойдет до водительской двери, и мысль о том, что ЭТО подойдет так близко, привела к тому, что Михаил резко завел машину и ломанулся на дорогу.Судя по звукам, никого не сбил, машину потом осматривал - никаких следов. По пути остановок больше не делал, сон как рукой сняло. Потом долго думал, что это было. Пока стоял, другие авто не проезжали, так как не было света фар. Если кто-то заблудился и подошел за помощью или дорогу узнать, то подошли бы к водительскому окну, тем более, что оно было открыто. И почему при открытых окнах это нечто не проникло через них, а дергало задние двери?

Ключевые слова: Ночевка дорога лес страх авторская история

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