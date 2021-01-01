Могильник

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

AlianSinister Просмотров: 134 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:26 by

Тайлер шел по лесным просекам, пока белый туман обволакивал его ноги. Ступни сапог глубоко входили в творожистую от влаги болотистую землю, грозя в любой момент засосать путника по пояс или даже с головой, поэтому он двигался по пути так медленно. Он осознавал, что путешествия по болотам могли плохо кончиться для него, но выхода не было. Он не хотел двигаться по главному тракту к западу от топей, опасаясь своего возможного преследователя.Два месяца назад Тайлер, по кличке Жаба, и Генри, по кличке Отис, грабили простых путников на дорогах близь Бостона, но вскоре угодили в ловушку, подстроенную полицией. Таких как они в простонародье называли «лесными псами», так как те редко появлялись в городах или поселках, а обретались в лесах, где строили землянки или даже хлипкие хижины и в людные места выходили только ради грабежа и разбоя.Чувствуя полную безнаказанность, они, как заведено, потеряли всякую бдительность, тогда их и поймали за хвост. Ценой больших стараний они сбежали, бросив все награбленное, но преследования не прекратились.К тому времени, как подельники подходили к городу Беретс, они уже шли без остановок почти круглые сутки. Стертые в кровь ноги выли от изнеможения. Неподалеку от того городка, ближе к сумеркам, путники сделали привал. Устроившись на поляне и укутавшись в грязные плащи, двое уснули. Голодный сон их прервали странные звуки, напоминавшие удары по земле или деревьям. Когда в глаза привыкли к непроницаемому мраку, Отис встал. В его бороде запутались листья с земли, и, пока он судорожно вытаскивал, глаза заметили в центре поляны черный прямоугольник среди зеленой и желтой травы. Подойдя ближе, он заглянул внутрь темного пространства. В глубине было пусто, но вопрос, откуда она появилась здесь, ведь еще на закате ее тут не было. Он снова огляделся и нагнулся, чтобы посмотреть что в яме, когда Тайлер крикнул ему: «Сзади тебя». Крик раздался, словно издалека, словно из другого далекого мира, и Отис не сразу на него отреагировал, за ним стояла темная фигура в плаще, лицо было закрыто капюшоном. Фигура выставила руки вперед. Отис попытался устоять, но его разум был будто затуманен, все вокруг плыло и утекало. Ночной лес наполнился звуками ночи. Яма за ним стала глубже и больше, казалось, что она поглощает все вокруг. Комки земли покатились из-под ног, и Отис, в последней попытке удержаться, замахал руками.Когда Тайлер встал, фигура развернулась и бросилась в сторону леса, и в мгновение ока исчезла меж стволов. Окончательно вернувшись в себя, Жаба подбежал к тому месту, где была яма, но на ее месте теперь был небольшой холмик, словно под ним что-то закопали. Решив, что на самом деле ему все привиделось, Тайлер окликнул своего друга, но никто ему не ответил. Лишь лес далеким эхом вторил ему.Тайлер плюхнулся на колени и начал копать образовавшийся холм руками. Земля летела во все стороны, пока ногти не наткнулись на что-то твердое. Белый скелет, словно отполированный, казалось, светился в темноте, подражая свету мертвенной луны.Тайлер поднял свое грузное тело и вернулся к вещам. Задыхаясь от страха, он водрузил сумку на свои плечи и глянул на вещи своего товарища. Для него о том, чтобы забрать их не шло и речи. Сейчас главным было уйти от этого места подальше.Идя по просекам и полянам в темноте, разбавленной лунным светом, он оглядывался каждую пару секунд в ожидании нападения. Вскоре он вышел к полю, за которым виднелись дома, окутанные тьмой. Несмотря на близость к городу, поле выглядело совсем заброшенным, высокая трава и сорняки всеми силами мешали Тайлеру подойти к городу, как живая крепость из колючих сухих стеблей. Продвигаясь к ближайшему дому, он споткнулся об препятствие в виде холма на подобии того, что было на поле, где исчез Отис. «Могилы», - подумал Тайлер и громко сглотнул. Лежа на земле, вор прислушался, но лишь ветер раскачивал траву и деревья.Он встал и взглянул на небо. Луна вышла из-за облаков и осветила своим холодным светом лес и город впереди. Но в этом свете не было ничего успокаивающего. Он оголял все самое жуткое, скрытое вокруг. Поле было усеяно могилами, где-то даже стояли камни или были воткнуты ветки, но никаких крестов или надгробий. Лишь безымянные могилы людей.Жилые дома неподалеку казались обветшалыми и покосившимися от времени, они смотрели друг на друга, на небо, на Тайлера своими пустыми глазницами – окнами.Мир окружил Тайлера, в обличии царства смерти. Он уже не шел по полю, он бежал, бежал, в надежде найти хоть кого-то. Ему уже было все равно на то, что его разыскивают.В городе все было давно заброшено. Всюду были эти могилы людей, закопанных в одном направлении. Не было птиц, зверей, домашнего скота. В загонах тоже были холмы, но больше.Земля, через которую прорывались стебли мертвой травы, была покрыта песком. Вдалеке виднелась черная гряда леса. Нигде не было видно человека в черном, но Тайлер был уверен, что он является причиной происходящему. Ему следует бежать отсюда, пока некто не добрался до него, пока он сам не ляжет в могилу, как все в этом проклятом месте.Пройдя через весь город, Тайлер снова наткнулся на поле, но оно было гораздо больше поля с другой стороны. Каменистая земля тянулась до самого горизонта, унося вдаль бесчисленное множество могильных холмов. Тайлер никогда не сомневался в собственной вменяемости, но сейчас задался вопросом, в своем ли он уме?Поле или даже пустыня уходила вдаль, острым кинжалом пробивая лес по краю. Туман бродил между множеством захоронений. В нем проглядывались человеческие образы, но все это было лишь призрачным видением.Задумавшись, Тайлер чуть не оступился в прямоугольную яму, такую же, как тогда на поляне в лесу. Он понял это, и его сердце стало биться чаше. Кровь уже пульсировала у него в ушах, когда кромка холодного лезвия коснулась его шеи. Брызнула кровь, которая в лунном свете казалась черной, как смоль, и Тайлер упал в заботливо выкопанную для него могилу.Мгновенно могила затянулась, и образовала такой же холмик, коих было вокруг огромное множество.Могилы тянутся в даль, как огромное кладбище безымянных, что никогда не существовали, что бродили ныне призраками на этой бесплодной бескрайней земле. А их тела мирно спят в своих могилах. И чем бы ни было это существо, бродившее меж них вне всех времен, оно бродило в одиночестве.

Ключевые слова: Могила лес ночь авторская история

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