Пляски грешников. Часть 7

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Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:38

Марк Крам Просмотров: 288 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:29 by

В забегаловке «У Лаферта» в основном тусовались бедные студенты колледжа. Это маленькое заведеньице состояло всего из нескольких столиков. Мы расположились в углу, заказали пива. За стойкой бара сидело еще два человека. В вечернее время здесь наверняка от посетителей нет отбоя. Сейчас же было довольно спокойно и даже по-своему как-то уютно, правда, я не успел насладиться комфортом, ибо Тайлер сразу же перешел к делу.– Мы с тобой едины, тебе следует это уяснить.– Почему мы должны убивать, Тайлер? Ответь мне, зачем это нужно?– Ты не мог не почувствовать это, когда убил того подонка, правда? Приток живительной силы, греющей кровь.– Я думал это все адреналин. Так давно это было, хотя помню, как вчера. Что-то вроде волнения и наступившего за ним умиротворения. – Я покачал головой и пожал плечами. – Не знаю, что это было, но...– Но тебе понравилось, – закончил он за меня. – Это не просто удовольствие, мой друг. Каждый человек обладает особой энергией. Ее источает, м-м, скажем, душа. – Он язвительно усмехнулся. – Когда человек переживает сильные эмоции, будь то возбуждение или страх, по телу пробегают импульсы – это его душа выделяет чистейшую энергию, как батарея. Знаешь какой заряд способна выделить душа человеческая? Энергии десятка хватило бы, чтобы превратить целую страну в великий большой каньон. Мне нужна эта энергия. Как бы парадоксально это не звучало, она дает жизнь и вместе с тем у кого-то ее отнимает.– Но какое это отношение имеет ко мне?– Я соприкоснулся с твоим внутренним телом... – Он внезапно оборвал свою речь, словно утратил мысль, к которой вел.Наступил ключевой момент. Я не повел глазом и не прикоснулся к своей пинте пива, которую любезно поставил на стол официант.Тайлеру потребовалось пару секунд.– ...Я прикоснулся к твоей душе, – продолжил он, – а это так просто не прощается. У мертвых, знаешь ли, свои правила. Когда две такие противоположности, как смерть и жизнь, соединяются вместе – образуется нечто невероятное и странное. – Тайлер сделал замок, сплетя пальцы обеих рук.Дверь забегаловки открылась, забренчал колокольчик, и вошла молодая девушка. На ней была короткая красная юбка, черные чулки и черный шелковый топ без рукавов. Светлые волосы были заплетены в конский хвост. Она изящно прошла к барной стойке, незаметно поглядывая по сторонам, словно выискивала кого-то сверкающими таинственным блеском голубыми глазами.– Они будут уверять тебя, что ты псих – чертов маньяк! – но ты не убиваешь без причины, понимаешь? Ты спасаешь свою душу.– Такой ценой... – прошептал я в ужасе, – разве это стоит того?– Конечно стоит, Дилан! Эти идиоты тратят жизнь впустую. Проживают ее в дешевых мотелях с дешевыми шлюхами и паршивой работой. Они обходят жизнь стороной. Ты делаешь им только одолжение, заодно спасаешь и себя родного. Ты, как мусорщик, мать твою, убираешь чужое дерьмо! Но люди неблагодарны, никто не скажет тебе «спасибо». Нет, все мечтают швырнуть тебе в лицо еще большим дерьмом и обвинить в своих ошибках. Мир никогда не был справедливым, потому что на нем всегда присутствовали люди. И так будет впредь. Хочешь что-то взять – иди и бери...– Что же ты хочешь? – спросил я.Тайлер отпил почти половину из своей кружки, и на его губах осталась пена.– Ну, для начала я бы хотел разобраться с тем ублюдком, который всячески нам досаждает.– С-с уб-блюдком? – заикаясь, переспросил я. – С Корманом? Ты имеешь ввиду Кормана?– Да, – сказал Тайлер, – я имею ввиду Кормана. Пора с ним кончать.– Но также нельзя, может, обсудим? – забормотал я.– Можешь обсудить с самим собой.– И как мы это сделаем?– Ага! – воскликнул он торжественно. – Значит, ты согласен?– Я этого не говорил.– Но подумал об этом, а, значит, фактически уже принял участие.– Что за глупые выводы?..– Привет, может, познакомимся?К нам подсела та самая симпатичная голубоглазая блондинка: длинные, стройные ноги, подтянутая фигура и гладкая белая кожа. Глаза Тайлера хищно загорелись. Видимо мой настырный взгляд привлек ее внимание. И судя по тому, как она держалась у стойки и по манере ее поведения, нельзя было сказать, что она готова прыгнуть в кровать к первому встречному. Кажется, она стеснялась собственной красоты, а может быть делала вид. Ей было неловко. А потом я присмотрелся: на лице были видны засохшие слезы. Недавно рассталась с парнем?– Мне нравится такая энергия, – сказал Тайлер, с довольным прищуром кота оценивая девушку.– Ты тут совсем один? – сказала она низким, завлекающим тоном, нежно гладя меня по плечу; ее голос слегка дрожал, мятное дыхание щекотало мне ухо. – Меня зовут Лия. Скажешь свое имя?– Трахни ее, а потом убей, – ухмыльнулся Тайлер.– Нет, – сказал я, сбрасывая ее наманикюренную ручку с плеча. – Я гей.– Что!? – воскликнули они одновременно.Заливаясь краской, девушка смущено пробормотала «Извини», и поспешила удалиться.– Ты серьезно? – спросил Тайлер, когда она отошла.– Нет, но ты бы убил ее – ответил я хмуро. – Я не мог этого допустить.– Хорошо, хорошо, – как будто успокаивая сам себя, заговорил он, – хорошо. Я уж подумал у нас неприятности.Не смотря на всю катастрофичность моей ситуации, было довольно забавно наблюдать, как Тайлер облегчено выдыхает, словно папаша, которому только что сообщили, что у него здоровый мальчик. Не думаю, что его что-нибудь способно настолько уж удивить или сбить с толку, однако то, что отобразилось на его роже в этот момент, я забуду еще не скоро.– Не думал, что ты такой, – сказал я, выдавливая из себя слабый смешок.– Какой? Ты думал, что я монстр – сущее зло, да? Послушай, у меня ведь тоже есть чувства. Невинных я не трогаю. А вот мерзавцев убиваю. Терпеть не могу мерзавцев! – Он вдруг наклонился к столику. – Знаешь, что я хочу тебе сказать? Ты хороший человек, Дилан, вот почему я выбрал именно тебя. Ты отличаешься от них, ты не такой, как они. В тебе меньше того, м-м-м... дерьма.– Я должен поблагодарить тебя за это? – съязвил я. – Так трогательно, у меня сейчас тушь потечет.Он засмеялся, хотя смех вышел притворный.– Вот за это ты мне и нравишься! Рубишь правду с плеч! Выпьем же за это еще!Он заказал нам еще легкого пива. Я решил не отказывать, тем более алкоголь мне потребуется, чтобы хоть на секунду унять головную боль.Тайлер действительно не убивал невинных, правда проблема заключалась в несколько ином. Он попросту считал, что невинных в этом мире не существует, у каждого найдется свой грешок, за который можно зацепиться, а значит – его можно и убить.Но убить Кормана – я учусь с ним в одном классе, мы знакомы с самого детства и когда-то дружили, да и Аманда к нему неравнодушна, – и вот так просто его убить... хватит ли у меня смелости? Еще раз отнять жизнь.

Ключевые слова: Кафе раздвоение личности жестокость авторская история

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