Пляски грешников. Часть 7
11
В забегаловке «У Лаферта» в основном тусовались бедные студенты колледжа. Это маленькое заведеньице состояло всего из нескольких столиков. Мы расположились в углу, заказали пива. За стойкой бара сидело еще два человека. В вечернее время здесь наверняка от посетителей нет отбоя. Сейчас же было довольно спокойно и даже по-своему как-то уютно, правда, я не успел насладиться комфортом, ибо Тайлер сразу же перешел к делу.
– Мы с тобой едины, тебе следует это уяснить.
– Почему мы должны убивать, Тайлер? Ответь мне, зачем это нужно?
– Ты не мог не почувствовать это, когда убил того подонка, правда? Приток живительной силы, греющей кровь.
– Я думал это все адреналин. Так давно это было, хотя помню, как вчера. Что-то вроде волнения и наступившего за ним умиротворения. – Я покачал головой и пожал плечами. – Не знаю, что это было, но...
– Но тебе понравилось, – закончил он за меня. – Это не просто удовольствие, мой друг. Каждый человек обладает особой энергией. Ее источает, м-м, скажем, душа. – Он язвительно усмехнулся. – Когда человек переживает сильные эмоции, будь то возбуждение или страх, по телу пробегают импульсы – это его душа выделяет чистейшую энергию, как батарея. Знаешь какой заряд способна выделить душа человеческая? Энергии десятка хватило бы, чтобы превратить целую страну в великий большой каньон. Мне нужна эта энергия. Как бы парадоксально это не звучало, она дает жизнь и вместе с тем у кого-то ее отнимает.
– Но какое это отношение имеет ко мне?
– Я соприкоснулся с твоим внутренним телом... – Он внезапно оборвал свою речь, словно утратил мысль, к которой вел.
Наступил ключевой момент. Я не повел глазом и не прикоснулся к своей пинте пива, которую любезно поставил на стол официант.
Тайлеру потребовалось пару секунд.
– ...Я прикоснулся к твоей душе, – продолжил он, – а это так просто не прощается. У мертвых, знаешь ли, свои правила. Когда две такие противоположности, как смерть и жизнь, соединяются вместе – образуется нечто невероятное и странное. – Тайлер сделал замок, сплетя пальцы обеих рук.
Дверь забегаловки открылась, забренчал колокольчик, и вошла молодая девушка. На ней была короткая красная юбка, черные чулки и черный шелковый топ без рукавов. Светлые волосы были заплетены в конский хвост. Она изящно прошла к барной стойке, незаметно поглядывая по сторонам, словно выискивала кого-то сверкающими таинственным блеском голубыми глазами.
– Они будут уверять тебя, что ты псих – чертов маньяк! – но ты не убиваешь без причины, понимаешь? Ты спасаешь свою душу.
– Такой ценой... – прошептал я в ужасе, – разве это стоит того?
– Конечно стоит, Дилан! Эти идиоты тратят жизнь впустую. Проживают ее в дешевых мотелях с дешевыми шлюхами и паршивой работой. Они обходят жизнь стороной. Ты делаешь им только одолжение, заодно спасаешь и себя родного. Ты, как мусорщик, мать твою, убираешь чужое дерьмо! Но люди неблагодарны, никто не скажет тебе «спасибо». Нет, все мечтают швырнуть тебе в лицо еще большим дерьмом и обвинить в своих ошибках. Мир никогда не был справедливым, потому что на нем всегда присутствовали люди. И так будет впредь. Хочешь что-то взять – иди и бери...
– Что же ты хочешь? – спросил я.
Тайлер отпил почти половину из своей кружки, и на его губах осталась пена.
– Ну, для начала я бы хотел разобраться с тем ублюдком, который всячески нам досаждает.
– С-с уб-блюдком? – заикаясь, переспросил я. – С Корманом? Ты имеешь ввиду Кормана?
– Да, – сказал Тайлер, – я имею ввиду Кормана. Пора с ним кончать.
– Но также нельзя, может, обсудим? – забормотал я.
– Можешь обсудить с самим собой.
– И как мы это сделаем?
– Ага! – воскликнул он торжественно. – Значит, ты согласен?
– Я этого не говорил.
– Но подумал об этом, а, значит, фактически уже принял участие.
– Что за глупые выводы?..
– Привет, может, познакомимся?
К нам подсела та самая симпатичная голубоглазая блондинка: длинные, стройные ноги, подтянутая фигура и гладкая белая кожа. Глаза Тайлера хищно загорелись. Видимо мой настырный взгляд привлек ее внимание. И судя по тому, как она держалась у стойки и по манере ее поведения, нельзя было сказать, что она готова прыгнуть в кровать к первому встречному. Кажется, она стеснялась собственной красоты, а может быть делала вид. Ей было неловко. А потом я присмотрелся: на лице были видны засохшие слезы. Недавно рассталась с парнем?
– Мне нравится такая энергия, – сказал Тайлер, с довольным прищуром кота оценивая девушку.
– Ты тут совсем один? – сказала она низким, завлекающим тоном, нежно гладя меня по плечу; ее голос слегка дрожал, мятное дыхание щекотало мне ухо. – Меня зовут Лия. Скажешь свое имя?
– Трахни ее, а потом убей, – ухмыльнулся Тайлер.
– Нет, – сказал я, сбрасывая ее наманикюренную ручку с плеча. – Я гей.
– Что!? – воскликнули они одновременно.
Заливаясь краской, девушка смущено пробормотала «Извини», и поспешила удалиться.
– Ты серьезно? – спросил Тайлер, когда она отошла.
– Нет, но ты бы убил ее – ответил я хмуро. – Я не мог этого допустить.
– Хорошо, хорошо, – как будто успокаивая сам себя, заговорил он, – хорошо. Я уж подумал у нас неприятности.
Не смотря на всю катастрофичность моей ситуации, было довольно забавно наблюдать, как Тайлер облегчено выдыхает, словно папаша, которому только что сообщили, что у него здоровый мальчик. Не думаю, что его что-нибудь способно настолько уж удивить или сбить с толку, однако то, что отобразилось на его роже в этот момент, я забуду еще не скоро.
– Не думал, что ты такой, – сказал я, выдавливая из себя слабый смешок.
– Какой? Ты думал, что я монстр – сущее зло, да? Послушай, у меня ведь тоже есть чувства. Невинных я не трогаю. А вот мерзавцев убиваю. Терпеть не могу мерзавцев! – Он вдруг наклонился к столику. – Знаешь, что я хочу тебе сказать? Ты хороший человек, Дилан, вот почему я выбрал именно тебя. Ты отличаешься от них, ты не такой, как они. В тебе меньше того, м-м-м... дерьма.
– Я должен поблагодарить тебя за это? – съязвил я. – Так трогательно, у меня сейчас тушь потечет.
Он засмеялся, хотя смех вышел притворный.
– Вот за это ты мне и нравишься! Рубишь правду с плеч! Выпьем же за это еще!
Он заказал нам еще легкого пива. Я решил не отказывать, тем более алкоголь мне потребуется, чтобы хоть на секунду унять головную боль.
Тайлер действительно не убивал невинных, правда проблема заключалась в несколько ином. Он попросту считал, что невинных в этом мире не существует, у каждого найдется свой грешок, за который можно зацепиться, а значит – его можно и убить.
Но убить Кормана – я учусь с ним в одном классе, мы знакомы с самого детства и когда-то дружили, да и Аманда к нему неравнодушна, – и вот так просто его убить... хватит ли у меня смелости? Еще раз отнять жизнь.
Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:38
Сегодня, 05:29 by Марк КрамПросмотров: 288Комментарии: 0
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