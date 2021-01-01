Истребитель (Часть 2)Г: Бойцы, ко мне... Быстрее...
В дом ворвались двое солдат в советской форме.
Я: Ну наконец, давно не разминался.
Откинув генерала в сторону, я принялся биться с бойцами.
Прошло некоторое время. Бойцы лежали на полу мертвые, генерал тем временем куда-то изчез.
Д: Ну наконец твои способности прорезались, внучек, - сказал дед.
Я: Да, видимо где-то здесь их гнездо. Надо бы подмогу вызвать.
Д: Добро, внучек, добро.
Я взял телефон и написал сообщение. Текст сообщения гласил: "Найдено гнездо вампиров и упырей, деревня К. Нужна помощь. Один не осилю."
Спустя полчаса начали съежатся прочие создания: другие ликаны, младшие ангелы, эльфы, гномы и горгульи, что жили среди людей. Среди них были и бездомные, и богатые, и депутаты, и военные, и полицейские, врачи, санитары и прочие.
После того как все собрались, мы двинулись в предполагаемое место гнезда, замок европейского стиля, который находился среди леса недалеко от нашей деревни. Прибыв на место, мы снарядились разнообразным оружием: топорами, мечами, автоматами разных моделей, пулеметами и прочим. Наконец приступили к штурму замка...
Перебив охрану снаружи и внутри, мы прибыли в тронный зал. На троне сидел тот самый генерал.
Г: Ну что, паразит, привел своих таки.
Я: Нечисть истреблять надо. Конечно.
Г: Ну что ж, давай один на один чтобы было честно.
После этих слов генерал встал с трона, снял свой военный пиджак с погонами, развернул крылья и расхохотался.
Г: Ну что, смертный, я тебе не по зубам, как и всем им.
Я: Уверен? - ехидно улыбнулся я.
Сняв свою кожанку и достав из-за спины серебряные полумечи, я ринулся на него, попутно быстро срезав его крылья. Тронный зал замка огласил неистовый рёв. Генерал осел на землю.
Г: Хорошо... Твоя взяла, а теперь отпусти меня.
Я, отрицательно мотнув головой, резким движением меча отсек его проклятую голову. Бездыханное тело рухнуло на пол замка.
На теле вампира мы оставили записку.
"Мы - создания бога, будем истреблять всю нечисть, что приносит его детям боль и страдания. Орден Апостолов"
На улице уже светало. Мы отправились обратно в деревню.
Мой род поколениями охотился на нечисть, я и мои предки занимали самую высокую должность в ордене "Истребители".
Вчера, 17:14 by Ga-plqПросмотров: 67Комментарии: 0
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