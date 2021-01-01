Истребитель (Часть 2)

Ga-plq Просмотров: 67 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:14 by

Г: Бойцы, ко мне... Быстрее...В дом ворвались двое солдат в советской форме.Я: Ну наконец, давно не разминался.Откинув генерала в сторону, я принялся биться с бойцами.Прошло некоторое время. Бойцы лежали на полу мертвые, генерал тем временем куда-то изчез.Д: Ну наконец твои способности прорезались, внучек, - сказал дед.Я: Да, видимо где-то здесь их гнездо. Надо бы подмогу вызвать.Д: Добро, внучек, добро.Я взял телефон и написал сообщение. Текст сообщения гласил: "Найдено гнездо вампиров и упырей, деревня К. Нужна помощь. Один не осилю."Спустя полчаса начали съежатся прочие создания: другие ликаны, младшие ангелы, эльфы, гномы и горгульи, что жили среди людей. Среди них были и бездомные, и богатые, и депутаты, и военные, и полицейские, врачи, санитары и прочие.После того как все собрались, мы двинулись в предполагаемое место гнезда, замок европейского стиля, который находился среди леса недалеко от нашей деревни. Прибыв на место, мы снарядились разнообразным оружием: топорами, мечами, автоматами разных моделей, пулеметами и прочим. Наконец приступили к штурму замка...Перебив охрану снаружи и внутри, мы прибыли в тронный зал. На троне сидел тот самый генерал.Г: Ну что, паразит, привел своих таки.Я: Нечисть истреблять надо. Конечно.Г: Ну что ж, давай один на один чтобы было честно.После этих слов генерал встал с трона, снял свой военный пиджак с погонами, развернул крылья и расхохотался.Г: Ну что, смертный, я тебе не по зубам, как и всем им.Я: Уверен? - ехидно улыбнулся я.Сняв свою кожанку и достав из-за спины серебряные полумечи, я ринулся на него, попутно быстро срезав его крылья. Тронный зал замка огласил неистовый рёв. Генерал осел на землю.Г: Хорошо... Твоя взяла, а теперь отпусти меня.Я, отрицательно мотнув головой, резким движением меча отсек его проклятую голову. Бездыханное тело рухнуло на пол замка.На теле вампира мы оставили записку."Мы - создания бога, будем истреблять всю нечисть, что приносит его детям боль и страдания. Орден Апостолов"На улице уже светало. Мы отправились обратно в деревню.Мой род поколениями охотился на нечисть, я и мои предки занимали самую высокую должность в ордене "Истребители".

Ключевые слова: Вампиры упыри ликаны ангелы замок авторская история

Другие, подобные истории: