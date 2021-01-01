Загадки лесничества. Часть 3

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ga-plq Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:53 by

- Хотя нет, - продолжил лесник, - догадываюсь, эти их эксперименты довели до такого состояния.Как только лесник закончил фразу, снаружи, с правого боку грузовика, послышались хлопки.Лесник нажал на рубильничек, и правая сторона озарилась достаточно ярким светом. При освещении правой стороны грузовика мы увидели тех самых "учённых" прямо в точности как описывал лесник. Их было трое. Они стояли и смотрели на грузовик. И вдруг их стало больше... Откуда ни возьмись, появились ещё четверо. Среди них был так называемый "вожак". Он был одет как мужчина - в военную офицерскую форму, но голова была лысая, кожа бледная, зубы острые, как ножи. Этот "офицер" указательным пальцем указал на наш грузовик, будто скомандовал "вперёд, наступаем", и "халатики" начали идти в сторону грузовика. Мы в панике посмотрели на лесника, а он, уже вооружившись откуда-то взятой рацией, сказал фразу: "Код: красный, повторяю, код: красный".Прошло, наверное, меньше минуты, как к заброшенному пансионату приехало несколько грузовиков, набитыми вооруженными людьми, они начали стрелять по наступающей "нежити". "Халатики" и "офицер" уже были мертвы. К грузовику подошёл офицер и сказал: "Периметр зачищен, можете выходить".Мы вышли. Лесник и этот офицер пожали друг другу руки. Офицер представился нам:- Полковник Васнецов. А как вас зовут, юнцы?Мы не отошли ещё от шока. Как полковник повторил:- Как вас зовут, юнцы, понимаю, вы ещё в шоке от происходящего, но я расскажу вам, что тут да как.Далее с его слов:Ваш лесник сотрудник нашего отдела, мы охотимся на паронормальщину и вот таких вот существ. Некоторые из них агрессивны, такие как вурдалаки, упыри, оборотки, мавки и чупакабра. А некоторые мирные: гномы, эльфы, фейри.Надеюсь, вы понимаете, что это информация повышенной секретности, и за ее разглашение вас либо посадят в психушку, либо расстреляют.Мы кивнули синхронно.- Хорошо, молодцы, - продолжил офицер - я считаю, что вы должны увидеть все своими глазами.После этих слов он нам выдал оружие. Пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Скорпион», АК-74 и дал нам указание двигаться вместе с группой внутрь комплекса. Мы зашли в здание и спустились в подвал. И вот что мы увидели: большая массивная стальная дверь, как ни странно - открытая. Дверь открыли до конца и увидели лестницу, на которой лежал скелет с ежедневником. Капитан разрешал взять его и почитать. Записей там было не много.Я обратил внимание, что там всего-то несколько записей:7 декабря 1950 год.Наконец мы приехали в этот комплекс. Я познакомилась с персоналом.8 декабря 1950 год.Здесь одни ученые, профессора, солдаты, офицеры... Ух... Кошмар... Я одна тут ассистентка, хотя нет, не одна тут ещё трое: Макс, Илья и Олеся.9 декабря 195 года.Приходил профессор Никифоров и увел Макса и Илью на 1 ярус комплекса под предлогом работы над подопытными.30 марта 1952 год.Сработала пожарная сигнализация.Сказали нам, что мы теперь заперты тут. Эх...7 июня 1952 год (ночь)Сработала тревога на нижних ярусах.Говорят, подопытные вырвались из камер заключения. Среди военных говорят, что 1 и 2 ярусы закрыли, опасно, говорят.10 августа 1950 годПрипасы закончились здесь. Они остались только внизу. Отряд солдат отправился вниз...10 сентября 1950 годСолдат нет... Охраны меньше... Генерал Афанасьев решил отправить 5 учённых и 3 солдат вниз.14 сентября 1950 годОни тоже не вернулись... Мне страшно, парни, Макс и Илья, ведь где-то там... Здесь, на 3 ярусе, остались 3 ученных, мы - двое ассистенток, 2 охранника и генерал.10 октября 1950 годНу вот... И те двое солдат с ученными направились вниз... Не знаю что там... Страшно...11 декабря 1952 годМы поднялись наверх. На 4 ярус, там остался Генерал, я и... Все... Подруга моя... Убили ее... Убили... Эти твари... Что уже на нескольких ярусах... Что, что это было?! Выстрел и крики...Нет, нет, нет, нет... Генерал... Пробрался к ним... Его убили, убили, я прошла к главному замку и открываю его... Не могу больше...- Больше записей нет - отметил я. Мы выдвинулись на 3 ярус. Ничего путного только разрушения... Спустились на 2 ярус. Полным-полно тварей, перестреляли их. Спустились ниже... А вот тут уже интереснее...В главном ходе стоит импровизированный трон. На нем сидит тварь в форме генерала, голова лысая, кожа бледная, глаза черные, зубы острые, но в отличие от остальных, он говорил.- Зачем явились?! - басом заговорил он.Капитан, ничуть не растерявшись, начал говорить:- Я капитан Зубов. НКВД. Отдел паранормальных явлений.Оно рассмеялось...- Продолжили наше дело... Похвально... Похвально... Ну а теперь, пора вам уже умереть или стать частью моего клана.Со всех дыр начали лезть они... Солдаты убили Генерала и всех его подчинённых. Мы пошли к выходу, а саперы начали попутно минировать весь комплекс. После мы выбрались оттуда и отъехали подальше. Прогремел взрыв, комплекс разрушился и ушел под землю. И, наконец, мы поехали домой. Обратно в деревню.

Ключевые слова: Лес существа упыри пансионат авторская история

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