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Истории из жизни

Обещания нужно выполнять

Бабушка моя тогда (лет 15 назад) почти безвылазно жила в деревне, держала довольно большое хозяйство — куры, козы, кролики в огромном количестве. Занята была с рассвета дотемна. И вот как-то среди общих дел понадобилось ей позарез что то в гараже. Хвать — ключа нет, хотя висел всегда на одном месте. А замок такой, что только автогеном.
Расстроилась жутко, что-то важное там лежало; искала-искала этот ключ, да так и не смогла найти. А надо сказать, не крещенная она была.
И вот ложится она спать и говорит: «Господи, ангелы-хранители, помогите ключ найти. Ежели найду — непременно покрещусь и внучек окрещу».
И приснилось ей что-то вроде ангела, говорящего, что ключ она найдет, но только под выполнение данного обещания.

На следующее утро пошла бабушка кормить кроликов — а ноги ведут совсем в другую сторону, к кустам смородины.
И вот, на одном из кустов, на веточке игриво так посверкивает ключик (как он там оказался?).
Бабушка обрадовалась, поблагодарила Бога и понеслась по делам.
Прошел месяц, про обещание она позабыла — как-то все некогда оказывалось.
И вот, ровно через месяц, ясный солнечный день занимается, погода прелестная, ни намека на облачко…
Обходит бабушка огород, проходит мимо кустов смородины… И тут, прямо около куста, где тогда висел ключ, буквально в сантиметре от лица бабушкиного — ка-а-а-ак полыхнет молния!
Вообще из ниоткуда!
Это видели и мы, ее внучки, и дочь ее… а уж она сама просто остолбенела — и сразу поняла, что к чему. Сразу же поехала в церковь, окрестилась сама и окрестила нас.

Вот такая история…

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 175Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Бабушка не крещеная обещание молния церковь

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 19:55
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Хорошая история, верится в неё, от меня плюс, +++
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#2 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 20:26
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Комментариев: 203
По-моему, бабка продешевила. За какой-то ключ согласилась креститься.
Надо было загадать выиграть миллион в лотерею, что ли..
Зарегистрирован: 23.04.2014
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