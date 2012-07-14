Обещания нужно выполнять

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 175 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:53 by

Бабушка моя тогда (лет 15 назад) почти безвылазно жила в деревне, держала довольно большое хозяйство — куры, козы, кролики в огромном количестве. Занята была с рассвета дотемна. И вот как-то среди общих дел понадобилось ей позарез что то в гараже. Хвать — ключа нет, хотя висел всегда на одном месте. А замок такой, что только автогеном.Расстроилась жутко, что-то важное там лежало; искала-искала этот ключ, да так и не смогла найти. А надо сказать, не крещенная она была.И вот ложится она спать и говорит: «Господи, ангелы-хранители, помогите ключ найти. Ежели найду — непременно покрещусь и внучек окрещу».И приснилось ей что-то вроде ангела, говорящего, что ключ она найдет, но только под выполнение данного обещания.На следующее утро пошла бабушка кормить кроликов — а ноги ведут совсем в другую сторону, к кустам смородины.И вот, на одном из кустов, на веточке игриво так посверкивает ключик (как он там оказался?).Бабушка обрадовалась, поблагодарила Бога и понеслась по делам.Прошел месяц, про обещание она позабыла — как-то все некогда оказывалось.И вот, ровно через месяц, ясный солнечный день занимается, погода прелестная, ни намека на облачко…Обходит бабушка огород, проходит мимо кустов смородины… И тут, прямо около куста, где тогда висел ключ, буквально в сантиметре от лица бабушкиного — ка-а-а-ак полыхнет молния!Вообще из ниоткуда!Это видели и мы, ее внучки, и дочь ее… а уж она сама просто остолбенела — и сразу поняла, что к чему. Сразу же поехала в церковь, окрестилась сама и окрестила нас.Вот такая история…

Ключевые слова: Бабушка не крещеная обещание молния церковь

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