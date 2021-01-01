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Творческие истории

Истребитель (Часть 1)

Здравствуйте дорогие читатели сайта.
В детстве я жил в городе. Летом я приезжал в деревню к бабушке и дедушке. Деревня как таковая находилась в 100 км от города. В данной деревне было домов 30 или даже меньше, вокруг был смешанный лес. (Далее я опишу дома.) Дома были одноэтажные, типично деревенские, но было одно "НО" на окнах были железные ставни, правда, я тогда не знал для чего это сделано. У моих бабушки и дедушки был черный кот, Мраком его звали. И вот, однажды он куда-то пропал, мы весь день его искали, подключили соседей, моих деревенских друзей, но так его и не нашли. Тем временем вечерело...
Все соседи, в том числе мои друзья и я, быстро-быстро разбежались по домам. Бабушка и дедушка быстро позапирали двери, закрыли ставни в окнах, закрыли их на шпингалеты, закрыли окна и зашторили их. Я спросил их зачем все это, бабушка ушла на кухню ставить чайник, ну а дедушка сказал, что это защита от нечисти. Ночью я слышал вой и как будто табун бежал по улицам нашей деревни. Я испугался и пошел в кровать к дедушке с бабушкой, да так и проспал с ними до самого утра. А уже на следующий день приехали родители и забрали меня оттуда.

В следующий раз я вернулся в деревню уже в достаточно сознательном возрасте. Мне было уже 23 года. Бабушки уже не было в живых. А дедушка болел и не мог делать некоторые дела. Я, в общем-то, приехал помогать. Я за день переделал все дела по двору и дому. И на улице снова вечерело, а дедушка сидел на скамье возле дома. Я вышел за дедом, чтобы забрать его в дом. Мы зашли в дом. Дедушка попросил провести те мероприятия, что были перечислены мной выше. Я все сделал как положено. На кухне тем временем уже закипел чайник, и мы с дедом сели пить чай. Вдруг за окном издались те же звуки, что и в детстве. Топот и вой. Дедушка начал вслушиваться в эти звуки. Я, все так же параллельно слушая деда, начал сверлить его взглядом. Дед, заметив мой взгляд, спросил (Д - дед, я - я):

Д: Ты чего это на меня так смотришь, м?
Я: Меня давно волнует вопрос этого шума может наконец расскажешь что да как?
Д: Хорошо, ты уже взрослый парень, тебе пора знать.
Далее с его слов.
Наша деревня ещё в военное время (1941-1945 гг.) Была оккупированной немцами. Они, если можно сказать, эксплуатировали местное население. То дрова им таскай, то это сделай, то то сделай. В один день прошел слух, о том, что войска Советов (Красная армия или же РККА) уже двигается сюда. Немцы начали паниковать по этому поводу. В одну ночь они начали стучать по домам и звать жителей выйти на улицу. Тех, кто открывал им дверь, они врывались к ним в дом и вырезали всю семью подчистую. Далее отряд перебегал в другой конец деревни вмести со своими собаками. И продолжали зверствовать. Далее уже пришла красная армия прибыла, они убили немцев и всех, кто с ними сотрудничал. Как оказалось, что это было полдеревни. Тела свозили со всех концов деревни в одну точку и сжигали. Позже в деревню прибыл один из высших военных чинов советской армии, генерал какой-то, уже не помню его имени, с памятью совсем плохо, оставшиеся пенсионеров, детей и калек увезли оттуда в другое место. Вечерами, как и днями, на улицах было много солдат красной армии (патрули). Меня взяли туда же. Я был тогда помладше тебя, мне всего было 19 лет. Приближённые генерала выглядели как минимум странно. Были все бледные и выходили на улицу только в ночное время.

И вдруг в дверь дома громко постучали. Дед сказал, чтобы я не открывал дверь и сидел тихо. В дверь постучали ещё раз, уже как будто пинали её. Дед сказал мне идти с ним. Мы подошли к двери и отворили ее, на пороге стоял человек в советской форме. Мой дед напрягся и вскрикнул на него... (Д - дед, Г - генерал)
Д: Чаво припёрся, ирод окояный!?
Г: А, лейтенант, постарел ты однако. Я пройду в дом.
Д: Проходи, коли пришел.
Они прошли в дом. Дед попросил меня сделать чай ему и его гостю.
Д: Так, что пожаловал-то?
Г: Да тут один парень, смотрю, к тебе приехал. Интересно, кто он? Мои его видели, уже, было, убить хотели, а когда узнали что к тебе, доложили мне.
Д: Внук мой. Игорь (имя изменено).
Г: А-а-а, внук уже успел семьёй обзавестись. Игорь, поди сюда.
Я послушно подошёл к нему.

Генерал осмотрел меня с ног до головы и сказал:
Г: Мда. Не думал, твое потомство будет пожилистее, что ли. *Ехидно улыбнулся*
Д: Да-к какой есть, такой есть.
Г: Ну ладушки.
В эти секунды я успел осмотреть его. Мужчина лет 40, был одет в военную форму тех годов, кожа была бледной, из-за рта торчало что-то вроде клыков, а глаза светились красным.
Г: Ну что, насмотрелся?
Я: А... Что....
Г: Влюбился что ли? *Засмеялся он*
Я: Почему это?
Г: Так меня изучаешь глазами.
Я: Ну и что, собственно, такого, может, я впервые вижу человека в советской форме, - неожиданно для себя протараторил я.

Г: Парень, на твоём месте я бы не грубил старшим, - зло посмотрел он на меня.
Я: То, что ты Альфа, не даёт тебе никаких преимуществ передо мной.
Г: Что? Откуда ты знаешь, что я...
В этот момент я взял его за одежду и поднял над землёй.
Д: Вона как оно.
Г: Отпусти меня быстро, пока ли бойцы не зашли сюда.
Я: Пусть заходят, давно я не разминался.
Г: Ах ты ж долбаный ликан.
Я: А как же.

Продолжение следует...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:13 by Ga-plqПросмотров: 72Комментарии: 0
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Ключевые слова: Оборотень ликан вампиры упыри авторская история

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