Гротеск

Lord0fFurnace Просмотров: 52 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:17 by

Кружатся детиВокруг отца,Как кружатся птицыВокруг гнезда.Обезумевший отецКрушит стеныИ столбы.Окровавленный венец.Он венчает те столбы,Освещает он столы.Горит гнездо,Еле дыша,Кружатся птицы,Умиляясь, пища.Не знают ониНи великого горя,Не видали ониГорящей росы.Как придёт бледный всадник,Не заметят они,Будут и дальше кружить у змеи.И бранятся ониНа отца своего,И бьются ониНад главою его.И не важно уже,Кто отец, кто венец,Кто свинец, кто мудрец,Кто старец и молодец.Так и будут сыныБиться в болоте,Отцу ж не видатьСвоей бороды.

Ключевые слова: Венец птицы столбы авторский стих

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