ГротескКружатся дети
Вокруг отца,
Как кружатся птицы
Вокруг гнезда.
Обезумевший отец
Крушит стены
И столбы.
Окровавленный венец.
Он венчает те столбы,
Освещает он столы.
Горит гнездо,
Еле дыша,
Кружатся птицы,
Умиляясь, пища.
Не знают они
Ни великого горя,
Не видали они
Горящей росы.
Как придёт бледный всадник,
Не заметят они,
Будут и дальше кружить у змеи.
И бранятся они
На отца своего,
И бьются они
Над главою его.
И не важно уже,
Кто отец, кто венец,
Кто свинец, кто мудрец,
Кто старец и молодец.
Так и будут сыны
Биться в болоте,
Отцу ж не видать
Своей бороды.
Вчера, 19:17 by Lord0fFurnaceПросмотров: 52Комментарии: 0
Ключевые слова: Венец птицы столбы авторский стих