Странные вещи возле коттеджного посёлка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Phantom666 Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:38 by

У моего дяди Олега был собственный коттедж возле леса. Периодически мне доводилось бывать там у дяди в гостях, чаще всего в школьные годы, когда представлялась возможность. Места в той области довольно живописные, особенно зимой, когда снега много.За всё то время, что я бывал у Олега, он рассказал мне множество интересных, странных и порой весьма жутких случаев в его жизни. Местный хвойный лес обзавёлся множеством тайн и загадок, поскольку в нём (а иногда и рядом с ним) изредка появлялись необъяснимые явления, объяснить которые порой было вообще невозможно. За всё то время, что я гостил у Олега, я услышал от него только про 5 странностей, возможно, их было больше, я никогда не задавался этим вопросом. Я бы и сам не поверил в эти байки, если бы только лично не стал участником одного происшествия, но к нему мы вернёмся немного позже.Начало моей истории берёт начало от 2011-о года, вроде тогда был конец Августа. Тогда я был уже не в первый раз у Олега в гостях (обжился он тут, к слову, ещё в 2010-м), однако именно в тот день он мне и поведал о первом странном случае в местном лесу.Прежде всего отмечу, что Олег был рыболовом. Частенько он выходил к местному озеру за карасиками или лещами, которые сам же позже и ел (я тоже пробовал: получались весьма недурно). В очередную свою прогулку за рыбой он собрал своё снаряжение, подготовил удочку и ближе к концу дня отправился на место.Вечером в подлеске из-за крон елей и сосен часто был сумеречный полумрак (а дело тогда было ещё в начале лета, до моего приезда), поэтому дядя перед уходом всегда с собой брал добротный фонарь, освещающий территорию на расстоянии около 12-и метров. Брал он его только на обратный путь, когда вокруг уже совсем темно, чтобы светить себе под ноги. И вот он добрался до озера, стал разбирать снаряжение, готовить наживку. Запустил леску с крючком в середину озера, после чего стал ожидать. Солнце уже почти скрылось за деревьями и вокруг стало становиться темнее. Понимая, что пришёл он сюда довольно поздно для рыбалки, он собрался уходить домой. Когда он уже хотел вытащить наживку, внезапно, в тот момент на водной глади озера что-то заплескалось. Первая мысль - рыба попалась на крючок. Олег стал постепенно скручивать леску, но на той стороне ничто не пыталось вырваться, буёк с наживкой не уходил под воду. Решив, что рыба сошла с крючка, Олег стал опять наматывать леску. Тут же возле буйка появилось некое движение в воде, и оттуда медленно появились какие-то... выросты. Дядя тогда в полутьме не разглядел их детально, они издалека больше были похожи на какие-то шипы, торчавшие из чего-то крупного под водой. Машинально вытащив фонарь из рюкзака и осветив им область возле буйка, Олег ничего там не обнаружил, разве что мелкие пузыри на поверхности воды. Вдалеке же, на другом конце озера он увидел несколько небольших синих огней, рассеянных между деревьями. Эти огни Олег раньше никогда не видел в тех местах. Позже они рассеялись и пропали из поля зрения, при этом вдали послышался странный взвизг, напоминавший громкий птичий крик. Решив, что странностей на него сегодня хватило, Олег второпях собрался, взвалил на себя рюкзак и быстрым шагом двинулся к посёлку.Второй случай с Олегом произошёл год спустя, в Декабре. Снега тогда навалило будь здоров - и шагу нельзя было сделать, так много его было. У знакомых Олега есть свой дерево-добывающий сектор в лесу, где-то в 8-и километрах от посёлка, он там периодически помогал ребятам с поставкой дерева. Зимой из-за снега машинам было трудно проехать по дороге за брёвнами, а потому пришлось долго возиться с очисткой дороги. Умело справляясь с лопатой и отшвыривая большие комья снега в стороны, Олег вдруг в один момент сильно захотел по нужде, а туалетные кабинки были, как ни кстати, заняты. Терпеть он не мог, так что ему пришлось отойти к деревьям, что росли чуть дальше от сектора. Он собрался справлять нужду за одним из деревьев, как вдруг краем глаза заметил что-то небольшое в паре десятков метров от него. Это привлекло его внимание, он по-быстрому закончил и двинулся в сторону объекта, расположенного между сосен на снегу.«Объектом» оказалась маленькая девочка в сарафанчике белого цвета, которая спокойно сидела на снегу, скрестив ноги, под температуру ниже 17-и. Удивительно, как Олег вообще увидел её - она практически сливалась с местностью из-за одежды, и... не только из-за неё. Олега ужаснуло ещё одно обстоятельство - белым был не только сарафанчик, но и волосы, а кожа была очень бледной, без единой кровинки. Девочка сидела спиной к Олегу, совершая руками над землёй какие-то манипуляции (он не мог рассмотреть, что происходит за спиной девочки). Дяде же это всё совсем не нравилось, он захотел окликнуть девочку, но осёкся на полуслове - она резко обернулась к нему лицом. Лицо было таким же бледным и безэмоциональным, а глазницы были лишены глаз и зияли чернотой. Олег лишился дара речи при виде этого, и тут он заметил ещё кое-что. На самом деле девочка всё это время играла руками с обрубленной лисьей головой, словно игрушкой, и делая вид, словно кормила её. Кормила пропитанным кровью снегом...Разумеется, после такого Олег дал дёру оттуда, едва сдерживаясь, чтобы не блевануть на месте. Его товарищи тогда были в полном недоумении от его испуганного вида. Олег лишь соврал, что увидел медведя вдалеке, вот и напугался. В кругу людей страх понемногу отпустил его, и он успокоился. А когда садился в машину для отъезда домой, ему показалось, что вдали между соснами стояла та девочка, которая помахала ему рукой и тут же пропала на месте.Позже случилось ещё две «аномалии», которые можно объединить в одну из-за их сходства. В Мае того же года Олег праздновал день рождения своего друга - Вадима, устраивали шумиху с его знакомыми/родными, до ночи веселились. Вскоре все измотались, кто-то уехал, кто-то на ночлег остался, и Олег улёгся спать.Где-то примерно к 5-и утра он вдруг проснулся от жажды, всё горло буквально пересохло. Второпях он забежал на кухню, налил себе пол-литра воды в кружку и зачем-то заглянул в окно. Здесь он, как говорил, почувствовал не страх, а скорее удивление. В окне его кухни открывался вид на хвойный лес, где в предрассветном багрянце, неподалёку от стволов елей, он увидел пожилого человека с длинной бородой и в тёмно-зелёном одеянии. Странность заключалась в том, что старик стоял абсолютно неподвижно, смотрел на небо, повернув голову в правую сторону. Выглядел в точности, как статуя – может, задумался о чём-то или его парализовало? Выражение лица его выражало спокойствие и умиротворение, глаза были закрыты.Олег стоял и пялился на деда, а когда моргнул - того и след простыл, пропал буквально на месте. Не мог же этот старик за долю секунды спрятаться, для этого ему бы пришлось бежать за дерево, которое стояло в 3-х метрах от него. Олег решил, что это после пьянки привиделось, однако когда он позже пришёл на место, он увидел следы двух сапог, ровно там, где утром стоял старик. И вокруг не было других следов, словно он появился из ниоткуда и исчез в никуда.А следующий случай произошёл буквально через 5 дней. Тогда дядя выезжал за продуктами и, вернувшись домой, стал всё раскладывать по местам. Всё бы ничего, да вот только в машине он забыл ещё пакет с химией, поэтому пошёл обратно за ним. Подойдя к машине и открыв дверь, он тут же дёрнулся - сзади резко раздался радостный детский вскрик «МАМА!». Олег, с максимально возможной скоростью развернулся на звук и увидел на дороге мальчика, подбегающего к молодой женщине в красном пальто. И как в случае с дедом в лесу, оба они стояли в неподвижных позах, раскинув с стороны руки для объятий, словно видеозапись с ними приостановили. Даже сумка в руке женщины висела в воздухе, не подчиняясь гравитации. Олег также на секунду заметил то, что у обоих глаза выглядели в точности, как те синие огни на берегу озера, которые он видел на рыбалке - ярко светились, выражая собой некую... ностальгию что ли?Олег моргнул, и оба субъекта тут же пропали. Он мне тогда рассказывал, что после моргания он ясно разглядел на асфальте две тени, которые мигом рассеялись. Забрав сумку с химией, он закрыл машину и по-быстрому свалил к дому.Последняя история, которую он успел мне рассказать, является, по моему мнению, самой жуткой, ведь у неё даже было фото-доказательство. И дело не в том, что он тогда видел своими глазами что-то странное, а именно слышал. Произошло это в Июне 2012-о, прошёл ещё целый год после тех странных событий. Вернувшись после командировки в посёлок, Олег хотел выйти на денёк в природу, прихватив с собой новую ручную палатку. Пожитки были собраны (он ещё хотел порыбачить, поэтому взял с собой рыболовные принадлежности), осталось только дойти до озера из первой истории, воздух там всегда чист и свеж. Поэтому (даже невзирая на возможное появление странного существа, проживавшего в озере) он без колебаний двинулся туда. Прибыв на нужное место, он разложил палатку, порыбачил, поел, и его стало понемногу клонить в сон. Вероятно, на него так повлияло тёплое солнце и трудная рабочая неделя, поэтому он не теряя ни минуты, улёгся покемарить.Дядя не запомнил, сколько он тогда проспал (тогда он не решил мобильник с собой брать - на природе ведь не нужен был), а когда проснулся, вокруг уже вечерело. Солнце уже скрывалось из вида, становилось всё темнее. Олег по-быстрому собрался, взял палатку и, с включённым фонариком, отправился обратно в посёлок.На полпути он остановился и задумался о чём-то (когда он мне это рассказывал, он не мог вспомнить о чём именно), в голову пришла странная мысль. Возможно, он забыл что-то у озера? Олег захотел вернуться и всё проверить, как вдруг из глубины леса раздались вопли. Их источник находился примерно на северо-западе от Олега. Из-за плохого звучания примерное расстояние до него определить было нельзя. Эти вопли вызвали мурашки по телу Олега - они были наполнены нечеловеческой болью и ужасом. Вместе с криками был также слышен дикий хохот и невнятные слова, их явно издавал другой человек. Из всех выкриков Олег смог разобрать только «Помещик», «Да нельзя», «Животина ты эдакая» и что-то совершенно непонятное. Продолжалось это в течение 8-10 секунд, затем раздался надрывистый и протяжный «О-О-О-У-У-У-У-У», после которого всё сразу стихло. Только этот вопль ещё недолго отдавался эхом в тёмном лесу.Олег конечно офигел от этого и мигом побежал к коттеджу. По пришествии в дом он понял, что забыл - ведро с наживой для рыбы. Но он не стал разбираться, из-за пережитого страха сразу завалился спать - в конце концов, его можно было и завтра забрать.Утром в голове дяди всё время всплывали воспоминания о произошедшем вечером. На слуховую галлюцинацию это не было похоже, уж слишком натурально и правдоподобно звучали те крики в лесу. Из-за сильного любопытства Олег всё-таки решился проверить всё в том лесу - вдруг он найдёт тело, о котором нужно будет доложить полиции. Он добрался до тропинки, ведущей к озеру, и по запомненными ему ориентирам, развернулся в том направлении, где он вчера слышал крики. Шёл он недолго.Примерно спустя 3-4 минуты ходьбы, он обнаружил нечто странное - на небольшом участке леса с кустарниками он увидел широкую яму, глубиной почти в 2 метра. Везде были разорванные бумаги с непонятными словами, валялись небольшие шприцы (некоторые из которых даже были воткнуты в почву), а на стволах 5-и крупных сосен висели перевёрнутые кресты-распятия. Зрелище было и без того пугающее, однако самое жуткое обнаружилось на глубине ямы - там лежала настоящая человеческая кожа, идеально снятая скальпелем и аккуратно разложенная на дне ямы... Добавьте к этому ещё тошнотворный запах гнили и земли, таким образом получив добротный рвотный рефлекс. Олег этого кошмара не выдержал и со всех ног драпанул к дому, где сразу же позвонил в участок. Менты приехали, дядя (уже имея при себе мобильник) указал на место с ямой, и они двинулись туда за останками. Однако когда все они пришли туда, как назло - никакой кожи там не обнаружилось, хоть запах разложения всё ещё стоял в воздухе. Находка всё-таки заинтересовала полицию, но, как говорится - нет тела, нет дела. Поэтому сделали пару снимков, написали что-то в блокноте и уехали оттуда, никаких звонков из их отделения не поступало. Как Олег вспоминал, выражения лиц ментов выражали лишь недоумение и даже какой-то пофигизм на ситуацию. В качестве доказательства правдивости этой истории он сделал снимок той ямы и показал мне - качество там было прям как «тапке в 240р», но на фото я всё-таки увидел ту яму. и это ввело меня в сильное замешательство.Кстати - ведро с наживой у озера он после того случая так и не нашёл (видимо, водная тварь всё утащила себе).Это последняя история, которую дядя Олег мне успел поведать. Дело в том, что в конце 2012-о родители нашли нам более подходящую квартиру в Кирове, там и трудоустройство позволяло больше зарабатывать и место само по себе красивое. Ту последнюю историю Олег мне рассказал в день нашей последней встречи, когда я гостил у него перед переездом. С тех пор мне не доводилось с ним встретиться - он спустя пару лет и сам продал коттедж, дабы уехать жить за границу. Причину такого расклада он объяснил просто: хотел поменять стиль жизни. Я понимал его - увидеть столько паранормального бреда всего за 2 года жизни не каждому дано.До самого момента переезда я считал, что это всё было его обычными байками, типичными «историями на ночь» для вечернего времяпровождения. Рассказы из серии «Русского Гравити Фолза», что описывают необычных монстров или явления. Но... Я же ведь уже говорил, что я так думал, пока сам не стал участником одного такого события?Это было как раз в день последней встречи с дядей. После разговора с ним приехали родители, чтобы забрать меня, и я попрощался с Олегом. Пока мы выезжали из коттеджного посёлка, я смотрел в окно и думал про эти необъяснимые вещи, рассказанные дядей. Думал, пока наша машина не обогнала велосипедиста, проезжающего рядом с дорожной обочиной. Я взглянул на него и тут же замер...Велосипедист повернул голову в мою сторону, и я увидел его лицо - его глаза без зрачков ярко светились и больше напоминали фары машины, а рот был непропорционально большой и складывался в широченную «улыбку до ушей». Зубы были очень острые и шли в несколько рядов. Он поднял правую руку и помахал мне ей на прощанье, при этом у руки были только два пальца - большой и безымянный (на левой то же самое, но вместо большого был указательный). Сердце ушло в пятки, и я попросил папу посмотреть в зеркало заднего вида, чтобы он тоже увидел того велосипедиста. Однако тот внезапно свернул с дороги в лес и пропал из виду, поэтому родители ничего не успели увидеть.Что это было, я до сих пор не могу понять. Может, моё разыгравшееся воображение с буйной фантазией, я не знаю. Я отчётливо помню, что велосипед того существа оставлял след на дорожной пыли, значит - это было взаправду.До сих пор помню слова Олега о том, что его соседи и местные знакомые также сталкивались с разными аномалиями у леса, которые всегда были самыми разными. Неужели всё, что говорил дядя - было самой настоящей правдой?..Я долго искал об этом посёлке информацию в сети. Мною были найдены самые разнообразные рассказы очевидцев и участников странных событий, которые рассказывали всем разные истории из своей жизни в том коттеджном посёлке. И кроме них больше ничего. Совсем.Часто я размышляю на тему «а как тесно потусторонний мир примыкает к нашему?» Леса составляют около 3/4 поверхности суши, около 97% этих лесов являются непроходимыми дебрями, куда ещё не ступала нога человека. Что, если кто-то или что-то, до сих пор не изученное человеком, обитает там, прячется, старается как можно меньше выдавать своё присутствие? Вероятно, мы этого никогда не узнаем, но если всё-таки да, то как мы признаем факт наличия в нашем мире чего-то подобного? Будем ли мы готовы принять эту страшную правду или нет?..

Ключевые слова: Лес странности поселок аномалии авторская история

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