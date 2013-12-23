Близнецы

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:20

Наркомат_просвещения Просмотров: 1 301 Комментарии: 13 +12 Вчера, 14:20 by

Это дом как будто притягивал несчастье.Судьба Олега сложилась не очень благополучно. В начале детства в сарае повесилась бабушка. О причинах можно только догадываться -возможно, просто устала тянуть лямку нелегкой старческой жизни, возможно, давил груз пережитого (в детстве её, как и многих немцев, которые проживали в наших краях, угнали в Казахстан. Последующее отношение власти - сами понимаете), а может, просто жить стало не для кого и не для чего.Ещё до рождения Олега его родители зачали ребенка. Как оказалось, их было двое: дети-близнецы. На последнем сроке у матери случился выкидыш, и они решили захоронить нерожденных у себя в саду, под кустом крыжовника. Чем руководствовались - не знаю. При этом даже всей семьей варили варенье из плодов этого крыжовника. Как говорят, у крыжовника глубокие корни. Возможно, они дотянулись и до близнецов...Вскоре после рождения Олега мать заболела. Онкозаболевание. Она умирала у него на глазах. Во время болезни жены отец быстро нашёл новую "отдушину" в виде другой женщины. Мать слезно просила мужа забрать Олега, чтобы он не видел её мучения и угасание. Отец выполнила просьбу, и они стали жить в единой семьёй, в которой Олег чувствовал себя сиротой.После подросткового возраста он ушел в свободное плавание. В наследство ему оставили дом матери, в котором и случились (и случаются) мистические события.Проживая в доме, он всегда чувствовал явления потустороннего. Ему мерещились черные кошки, по ночам скрипели полы, хотя никто по ним не ходил. Однако Олег не предавал этому значения, ведь если после работы немного выпить или засесть за компьютерную игру, проявление мистики не так уж и чувствительны.Позже нашел работу вахтовым методом, лишь бы пореже пребывать в этом доме. Когда его работа стала нерентабельной, т. е. малооплачиваемой (в связи с известными событиями братской страны и потоком беженцев), он вынужден был поехать обратно. Благодаря знакомству с нашей семьей он нашел работу, и мы позволили арендовать наш дом за минимальную сумму. Он предложил проживание нуждающемуся другу в своем дом для поддержания ветхого жилища.В первую же ночь ему позвонил друг. Он находился в состоянии невменяемости - кричал в трубку "приезжайте скорее!", и в голосе слышался неподдельный страх.Мама и Олег среагировали быстро. Приехав на место, они увидели до смерти испуганного жителя и всячески пытались узнать, что же случилось. Друг не мог внятно говорить, он лишь кричал, что в дом стучатся, и он "ходит ходуном". Друга срочно забрали из дома, чтобы вывести его из этого состояния. На данный момент дом пустует. Изредка Олег приезжает, чтобы проверить его, поухаживать.Я думаю, исходя из предыстории, причина явления ясна. Это и нехорошее место, и самоубийца в сарае, и болезненное угасание матери Олега, и, собственно, те близнецы, захороненные там.Буду рада советам практикующих магов.Благодарю за прочтение.

Ключевые слова: Близнецы дом страх мистика авторская история

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