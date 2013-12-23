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Истории из жизни

Близнецы

Это дом как будто притягивал несчастье.

Судьба Олега сложилась не очень благополучно. В начале детства в сарае повесилась бабушка. О причинах можно только догадываться -возможно, просто устала тянуть лямку нелегкой старческой жизни, возможно, давил груз пережитого (в детстве её, как и многих немцев, которые проживали в наших краях, угнали в Казахстан. Последующее отношение власти - сами понимаете), а может, просто жить стало не для кого и не для чего.

Ещё до рождения Олега его родители зачали ребенка. Как оказалось, их было двое: дети-близнецы. На последнем сроке у матери случился выкидыш, и они решили захоронить нерожденных у себя в саду, под кустом крыжовника. Чем руководствовались - не знаю. При этом даже всей семьей варили варенье из плодов этого крыжовника. Как говорят, у крыжовника глубокие корни. Возможно, они дотянулись и до близнецов...

Вскоре после рождения Олега мать заболела. Онкозаболевание. Она умирала у него на глазах. Во время болезни жены отец быстро нашёл новую "отдушину" в виде другой женщины. Мать слезно просила мужа забрать Олега, чтобы он не видел её мучения и угасание. Отец выполнила просьбу, и они стали жить в единой семьёй, в которой Олег чувствовал себя сиротой.

После подросткового возраста он ушел в свободное плавание. В наследство ему оставили дом матери, в котором и случились (и случаются) мистические события.

Проживая в доме, он всегда чувствовал явления потустороннего. Ему мерещились черные кошки, по ночам скрипели полы, хотя никто по ним не ходил. Однако Олег не предавал этому значения, ведь если после работы немного выпить или засесть за компьютерную игру, проявление мистики не так уж и чувствительны.

Позже нашел работу вахтовым методом, лишь бы пореже пребывать в этом доме. Когда его работа стала нерентабельной, т. е. малооплачиваемой (в связи с известными событиями братской страны и потоком беженцев), он вынужден был поехать обратно. Благодаря знакомству с нашей семьей он нашел работу, и мы позволили арендовать наш дом за минимальную сумму. Он предложил проживание нуждающемуся другу в своем дом для поддержания ветхого жилища.

В первую же ночь ему позвонил друг. Он находился в состоянии невменяемости - кричал в трубку "приезжайте скорее!", и в голосе слышался неподдельный страх.

Мама и Олег среагировали быстро. Приехав на место, они увидели до смерти испуганного жителя и всячески пытались узнать, что же случилось. Друг не мог внятно говорить, он лишь кричал, что в дом стучатся, и он "ходит ходуном". Друга срочно забрали из дома, чтобы вывести его из этого состояния. На данный момент дом пустует. Изредка Олег приезжает, чтобы проверить его, поухаживать.

Я думаю, исходя из предыстории, причина явления ясна. Это и нехорошее место, и самоубийца в сарае, и болезненное угасание матери Олега, и, собственно, те близнецы, захороненные там.

Буду рада советам практикующих магов.

Благодарю за прочтение.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:20
Вчера, 14:20 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 1 301Комментарии: 13
+12

Ключевые слова: Близнецы дом страх мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:39
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1125|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 189
Для меня неясно, как может быть выкидыш на последнем сроке? Это роды уже вам, но просто мертвыми.
Скорее всего не последний срок был, поэтому и в саду похоронили. До 2012 года невозможно было получить справку о смерти в таких случаях (до 27 недель — это были не люди), а следовательно и проблемы возникали с захоронением.
Вот почему суицидникам не избрать бы место подальше от места обитания? Иди в лес глухой что ли, не создавай проблем.
В скрипе полов в старом доме ничего страшного нет, так уж, чтобы водкой заливать. А с грохотом, и ходуном ходит мои родные сталкивались, в вполне себе спокойном месте, без всего этого. Может дело в друге?
Подождем экспертов.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 15:26
+3
Группа: Авторы
Репутация: (2722|-2)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 267
Цитата: зелёное яблочко
Приехав на место, они увидели до смерти испуганного жителя и всячески пытались узнать, что же случилось. Друг не мог внятно говорить, он лишь кричал, что в дом стучатся, и он "ходит ходуном". Друга срочно забрали из дома, чтобы вывести его из этого состояния

Ну вот... А в кратком описании было заявлено, что мистику видели собственными глазами. И где? Описывайте давайте, кто и чего там видел. А ежели это со слов друга, так можбыть у него с мозгами плохо или вообще белая горячка, вот и кажется ему.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#3 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 16:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 223
Грустная история. Думаю мертвым место на другой территории - на кладбище, а не среди живых, в их огороде у дома. Если есть возможность, то детей наверное нужно перезахоронить, в церкви молебен заказать, а насчёт бабушки, то тоже как-то ее поминать. Хоть даже конфет пораздавать. Дом освятить, и продать. Зачем жить с такой историей. Я бы продал.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 16:13
+7
Группа: Посетители
Репутация: (229|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 539
У нас половина городов в России, стоит на " костях" в буквальном смысле, старые и не только погосты застроены жилыми комплексами. Жизнь, как жизнь. Думаю, что могила на огороде не сыграла особой роли, да и корни крыжовника не могли нарушить покой мёртвых.
Деревенские дома, живут особой жизнью, которая наполнена различного рода шорохами, шумами и кошачьими воплями. Я в деревне не обращу внимание на шум, даже если нечистый вокруг дома, хоровод водить будет. Порой ёжики так разнесут всё на дворе, что другой на моём месте уже посылал бы свой страшный рассказ телеграммой , сюда на сайт. С пометкой: пишу и трясусь, я в шоке, молюсь всем богам, ведь за дверью нечто! Примерно так.
Короче говоря, не страшно. Вот если бы , тут, мелькнули копыта!
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#5 написал: Ольга 1981
Вчера, 16:38
+5
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 101
Я тоже думаю, что захоронения не имеют отношения к дальнейшим событиям. Но то, что мать и остальные ели ягоды с куста того крыжовника это кошмар. И на последнем месяце это действительно уже не выкидыш, а преждевременные роды. И близнецы всегда рождаются чуть раньше срока. Ей бы к врачам надо было, а не закапывать. Может спасли бы?
А в деревенских домах и правда очень много всяких звуков. Я сама городская, а когда с мужем познакомились, переехала к нему в сельскую местность. Так я первую ночь мужа раз десять будила с вопросами: " а это что за звук, а это кто шуршит, топает, пищит.." Муж смеялся и говорил:" это тебе не в городской конуре, деревенский дом, природа звуки издает. Привыкнешь." И привыкла.
В вашем рассказе , возможно, есть доля мистики. Хочется знающих людей послушать.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#6 написал: az.ecmb
Вчера, 16:59
+4
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 211
Странно.
Автор, у вас ник "наркомат просвящения", а вы мага ищете...
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#7 написал: t.eir
Вчера, 20:08
+2
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Комментариев: 62
Не не очень. Сумбурный какой-то рассказ. Я так поняла, что друг уже взрослый сам чтоли не мог из дома убежать.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#8 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:21
+1
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Комментариев: 7 648
Наворотили дел в доме, всякая негативная энергетика накопилась, прям кладбище, а не дом. Жутко. Ничему уже в этом случае не удивляюсь. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#9 написал: conjure one
Вчера, 21:57
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Комментариев: 2 081
Деревенские дома действительно живут своей жизнью. И всё же, опираясь на свой опыт, я не был бы столь скептично настроен, потому как могу провести некоторые параллели, и от этого становится немного не по себе. fearful Плюсанул +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#10 написал: Энма
Вчера, 22:09
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Комментариев: 5 084
Ну, ежели к практикующим магам, то к ним и добро пожаловать. И деньжат побольше захватите.
А с чего вы взяли, что на нашем сайте они бесплатно будут вам советы давать?
Зарегистрирован: 7.11.2010
             
#11 написал: Gatta_Black
Вчера, 23:11
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Комментариев: 434
Не поняла, при чем тут близнецы. Ну умерли, ну похоронили... Раньше это вообще была распространенная практика и никого призраки не мучили. Странный рассказ, без оценки.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#12 написал: Волжская О.В.
Вчера, 23:20
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Комментариев: 5 419
Здесь самый настоящий "слоёный пирог" из негатива.
Работы много для мастера,на несколько дней. Надеюсь найдете такого.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#13 написал: Avnikif
Сегодня, 02:22
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Комментариев: 152
Что-то как-то даже и не знаю. Вот для меня мегастранно хоронить вот так. Мне почему то всегда казалось, что подобные случаи властями как-то должны регулироваться. Но точной инфы нет, конечно. Все равно близнецы сто пять не причём, они вообще не жили, какой от них негатив или призраки тем паче. Не понравилась история.
Зарегистрирован: 30.08.2017
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